Los laberintos de Massa para llegar al Gobierno: qué pasó de la salida de Guzmán a hoy

El 2 de julio Sergio Massa estaba en el Estadio José Dellagiovanna. Fue a ver Tigre - Talleres, que empató uno a uno. Durante el partido no tenía señal en su celular, pero cuando llegó a su casa se enteró una noticia que esperaba: Martín Guzmán renunció al Ministerio de Economía. Allí empezó un largo recorrido político que se encamina a terminar con él mismo conduciendo los destinos de la economía.

En su entorno siempre aclararon que él iba a agarrar si “había un acuerdo entre los socios de la coalición”. “Sergio habló con Cristina y le dijo que ella estaba de acuerdo con su propuesta para manejar el área económica. Después fue y habló con Alberto y le dijo lo mismo. Pero falta que hablen ellos dos y se digan el uno al otro que Sergio Massa es la persona para salir de esto”, relató ayer a PERFIL un hombre que trabaja en los equipos técnicos. Un rato después, la misma fuente aseguró que el titular de Diputados será el próximo encargado de la Economía.

Veo muchos rumores y versiones.

No tuve ningún ofrecimiento y recién quedé en charlar con el presidente @alferdez sobre la agenda de trabajo entre viernes y sábado. — Sergio Massa (@SergioMassa) July 27, 2022

A partir de la renuncia de Guzmán, el tigrense, que había quedado molesto con la designación de Daniel Scioli en la cartera de Desarrollo Productivo, puso en marcha su plan para ser el hombre que saque al país de la crisis. Esa noche no fue a la Quinta de Olivos a reunirse con Alberto Fernández, prefirió festejar el cumpleaños de su hermana y seguir las negociaciones por Whats App.

Sergio Massa en el conurbano bonaerense

Unos días antes de la renuncia de Guzmán, el Presidente y Massa tuvieron una larga conversación en el viaje al G7, a Alemania. Allí, el tigrense acercó posiciones con Alberto Fernández, e intentó convencerlo de que ya era necesario hacer un recambio en Economía y que para eso se necesitaba alguien con peso político.

Los días siguientes se aceleraron los rumores de una posible llegada de Massa al Gabinete, muchas veces alentadas desde su propio entorno. La intención era mostrarlo como alguien capaz de “salir de esta situación” (en ese momento la referencia principal era la crisis interna del Frente de Todos y no una corrida cambiaria).

El domingo siguiente a la renuncia de Guzmán, Massa fue a Olivos con una propuesta muy clara: “No alcanza con cambiar figurita por figurita. Hay que hacer un relanzamiento”. Para eso, planteó la posibilidad de ser jefe de Gabinete y de controlar la AFIP y el Banco Central. En su cabeza, ya estaba la idea de ser un superministro.

Con una agenda congelada en la Cámara de Diputados, el tigrense participó de la asunción de Silvina Batakis. Y su cara no lo mostraba muy conforme con la situación. Sin embargo, en el entorno de la flamante ministra reconocieron que Massa se puso a disposición para colaborar con la funcionaria.

Empezó una serie de reuniones con Alberto Fernández y la vice. También se presentó como uno de los “mediadores” entre los socios principales de la coalición, que no se hablaban. El cristinismo, el sector más reacio a integrar una alianza con el líder del Frente Renovador, valoró después de más de dos años de gestión que “cumple con su palabra”. “Capaz no coincido demasiado en la forma de ver la realidad, pero el tipo te dice algo, y lo cumple. Y lo que te comenta a vos, va y lo sostiene con otro”, afirmó uno de los diputados cercanos a Máximo Kirchner.

Massa y Fernández acordaron que el tigrense se suma al Gobierno

Pero también Massa seguía con su juego. Mientras la ministra anunciaba que no se podían tomar más empleados públicos, en una clara señal de austeridad fiscal para Estados Unidos, Massa firmó una paritaria por encima del 60% para los trabajadores de la Cámara de Diputados.

El miércoles después de las 19 se aceleraron los rumores de que el tigrense sería el nuevo ministro de Economía. PERFIL pudo verificar que hay un acuerdo para que esto suceda, y que se hará público en los próximos días. Desde el entorno de Massa pedían “paciencia”. El acuerdo, al menos por ahora, no incluye la salida de Silvina Batakis del Gabinete.

En medio de todos estos rumores, “La Griega” estaba volando, volvía de Estados Unidos, luego de reunirse con funcionarios del Gobierno de Joe Biden y la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Con los rumores en plena marcha, al tigrense no le salió otra que calmar las expectativas. Dijo que no tuvo ningún ofrecimiento y quedó en hablar con el Presidente en los próximos días. Además, aclaró que cuando haya algo por anunciar lo hará por “los canales correspondientes”.