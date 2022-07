Sergio Chouza: "Los mercados tienen afinidad con los que no tienen declaraciones populistas"

En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV), el economista Sergio Chouza destacó la necesidad de implementar “una figura de peso” que pueda llevar “credibilidad” a los mercados, algo que debería alejarse de las “declaraciones populistas”, aseguró.

Si Sergio Massa asume como ministro de Economía, ¿estaría en una silla eléctrica?

Es una silla caliente desde ya, en un momento muy convulsionado interno y también a nivel internacional, es un momento tenso para el mundo: se acaba de conocer un dato muy negativo para la economía estadounidense, con una baja de PBI cerca del 1%. Esta decisión puede ayudar en tres direcciones: por un lado, hoy las decisiones económicas tienen que pasar por varias instancias de validación previa porque los dos ministros de economía que tuvo este gobierno no tenían un peso político propio, y eso ralentizaba la toma de decisiones. Por otro lado, Batakis empezó bien, con buena recepción de parte del mercado más atento a sus anuncios de carácter fiscal. No tiene tan desarrollado la materia más macroeconómica, en esta semana de gestión no ha hecho anuncios vinculados a la política cambiaria, un plan anti inflacionario. Solo decisiones aisladas pero como parches. Y por último, el aspecto vinculado a las expectativas, Massa es una persona con mejor diálogo con el círculo rojo de la política y del empresariado nacional, y también con el exterior. Y esto puede ayudar a apalancar la posición de los mercados en un momento dónde estaban muy debilitados, los bonos argentinos, por ejemplo, llegaron a caer en mínimos 45 % en lo que va del año, y es una debacle. En estas primeras dos rondas, ayer con los rumores y hoy con la casi confirmación, los bonos argentinos están teniendo una suba importante, lo cual descomprime un poco la posición financiera.

¿Por qué el mercado aplaude la posible llegada de Massa, qué es lo que imagina?

Los mercados tienen afinidad con los que no tienen declaraciones populistas o que estén ligados a posiciones de ordenamiento de la macro. Además de lo que implica en la coordinación del gabinete económico. Hoy tenés una toma de decisiones loteada en diferentes áreas que no se conectan como lo que debería ser, un sistema económico integrado. Una figura que le dé cohesión a todo esto puede ayudar. No está claro cuáles serían las medidas o las visiones de reformas estructurales y del funcionamiento del mercado del trabajo y el sistema previsional o el comercio exterior. Serán definiciones que se darán en la siguiente semana en función al rol que finalmente tenga. A priori emana más expectativas pro mercado que la ministra Batakis, quien no tiene un peso específico a nivel político y ha tenido manifestaciones eclécticas, algunas de prudencia, y otras, sobre el sector externo y la aplicación de los dólares para el turismo suelen ser valoradas negativamente.

¿El análisis que hacen los decisores parten del diagnóstico que el problema, además de económico, es político?

Sí. Eso influye y en lo estructural, la economía argentina no tiene pagos a la vuelta de la esquina. No hay justificación técnica para que los precios de los activos estén tan deprimidos. Argentina tendrá pagos fuertes desde 2024 y 2025 porque ahí comienzan los vencimientos del FMI. Tenes tiempo para sumar reservas una vez que se hagan reformas estructurales sobre el funcionamiento de la macro y la política cambiaria. Este acto de vetar cada decisión económica dentro del Frente de Todos, o se ralentizaba la toma de decisión, siempre estaba la tentación de no modificar nada. El hecho de tener peso político propio cambia el mecanismo de ejecución de las políticas económicas porque le quita el componente de necesidad de validación con los demás accionistas del gobierno que, en un momento de urgencia hagan decisiones rápidas.

Lo que el mercado está viendo entonces, más que un superministro, es un cambio de peso, algo que podría afectar las posibilidades electorales de Juntos por el Cambio. Si tanto Cristina como Alberto aceptan que Massa tenga el protagonismo que puede llegar a tener y le va bien, ¿significa que es el candidato a presidente?

Esa sería una hipótesis lógica para la figura de Sergio Massa, que podría totalizar la toma de decisiones en el área económica y no sea simplemente un ministro de economía. Hay conjeturas sobre que el cargo en sí, ya le había sido ofrecido en el momento del recambio de Martín Guzmán pero el ministerio y no una agregación de funciones con jefatura general. El hecho que haya esperado y se de este desenlace podría ser una apuesta de Sergio Massa mirando hacia delante. Se hará camino al andar y hay que ver los resultados. Este gobierno fue una máquina de quemar dirigentes con expectativas como Juan Manzur y Daniel Scioli, como producto de la ralentización de las acciones de gobierno y porque no hay una lógica integrada en la toma de decisiones. Esto puede ordenar y marcar la pauta del mercado. Para la oposición no es un buen dato, les conviene la anarquía y la dispersión. Esto resta o equipara las posibilidades del oficialismo y la oposición de cara al 2023.