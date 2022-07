El presidente de Analytica Consultora, Ricardo Delgado, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y enfatizó que "Sergio Massa es un realista económico". A su vez, lo definió como "un hombre de Estado" que reconoce que "la inflación es el principal problema macro de la Argentina". También pidió que se conforme un "equipo económico sólido" para acompañar este momento.

¿Cuál es su opinión sobre la posible llegada de Massa al frente de la economía argentina?

Con Massa, el Gobierno está jugando su última bala para este año y medio que le resta de gestión. La situación es de inminente crisis y el Gobierno tiene que hacer cambios profundos en la gestión económica. Massa le pude dar el cómo, pero las restricciones son muy fuertes. Si no hay alguna cohesión dentro de la colación de gobierno, en materia de los rumbos básicos, va a ser un nombre más y no va a cambiar el curso de los acontecimientos. Sergio es un hombre de Estado, no estoy participando de sus equipos, pero lo conozco y tiene la virtud de poder articular con muchos sectores, sobre todo, con la oposición. Este Gobierno tiene que contener los daños para llegar en condiciones razonables hasta diciembre del 2023.

¿Imaginás un plan antiinflacionario no gradualista?

Tiene una lectura correcta del problema económico. Siempre dice que la inflación es el principal problema macro de la Argentina y coincido en eso. La enorme mayoría piensa eso, pero la gran pregunta es cuáles van a ser las políticas. Si se trata de volver a las recetas fracasadas, creyendo que la inflación es un problema de algunos sectores concentrados o de los formadores de precios, se van a equivocar. No veo a Massa pensando en esa dirección y va a tener que tomar medidas duras. Massa, para un ajuste de esas características, pude ser una persona más habituada, en términos de tender puentes con los sectores afectados por los recortes.

Lula anunció que, en caso de volver a la presidencia de Brasil, su nuevo ministro de Economía no será un economista, sino un político. Massa es abogado, no economista. ¿Está bien que el ministro de Economía no sea un economista?

Está bien que sea un político que entienda cómo funciona el Estado y articule las diferentes áreas para que la gestión económica sea coordinada. No me preocupa que sea abogado, mientras tenga un equipo económico sólido. Esa combinación puede ser útil para tener una estrategia de contención de daños.

A Massa se lo critica por sus acuerdos electorales con distintos sectores. Desde lo económico, ¿es alguien con una ideología mas ortodoxa? ¿Está a la derecha del kirchnerismo?

Puesto en esos términos, sí. Sergio Massa es un realista económico. Lee bien cuáles son las restricciones económicas de cada momento. Hoy entiende que la falta de divisas y el exceso de pesos representan el principal problema de la economía argentina. Se tiene que administrar de forma gradual, pero consistente. Es un pragmático y va a generar una agenda diferente, en un Gobierno que estaba sin rumbo.

Se conoció la mejora de los bonos por la posible llegada de Massa al Gabinete. ¿Es una casualidad? ¿Se podría sostener con su llegada?

La FED subió la tasa de interés y eso hubiese hecho caer los activos de las economías emergentes y eso no sucedió. En algún momento empieza a haber demanda porque, cualquier señal positiva, como es tan barata Argentina, no genera demasiado riesgo. Pero también tiene que ver lo de Massa.

JL PAR