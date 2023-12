El Banco Central anotó la mayor compra de dólares desde julio

Este viernes, el Banco Central adquirió US$ 333 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la compra más importante desde julio de este año.

De esta manera, suma ocho ruedas consecutivas de compras por un monto total de casi US$ 1.895 millones.

En la semana, la autoridad monetaria acumuló compras por US$ 1.168 millones y desde el 13 de diciembre, cuando comenzó a operar el mercado en la gestión de Javier Milei, sumó US$ 1.895 millones, precisó el analista de mercados, Gustavo Quintana.

Primera licitación de Milei: expertos aseguran que se están licuando los ahorros de los argentinos

Las reservas terminan la semana en US$ 22.579 millones. “En el mes crecen US$ 1.071 y en el año caen US$ 22.009”, afirmó el analista de mercados Christian Buteler.

En el segmento bursátil, los dólares financieros registraron mermas: el Contado con Liquidación (CCL) descendió $5,11, en $938,63, mientras que el MEP bajó $20,48, en $951,40.

Por su parte, la cotización del dólar mayorista se ubicó en un promedio de $804,75 por unidad, con lo que brecha cambiaria con el CCL se ubicó en torno al 16,6% y con el MEP, en 18,2%.

Dólar minorista

En tanto, la cotización del dólar minorista, según el promedio relevado por el BCRA, fue de $843,775 para la venta y $785,630 para la compra.

En el Banco Nación, la cotización del dólar minorista se posicionó a $824,5 para la venta y $784,5 para la compra, mientras que en el banco Galicia el precio de venta fue de $850 y de $900 en el Banco Patagonia.

En el mercado informal, el denominado dólar "blue" se ubicó en $995 para la venta y $975 para la compra, subió $5 respecto al jueves.

Por su parte, la cotización para las compras con tarjeta en el exterior avanzó al final de la jornada 0,06%, en $ 1.319,20.

El volumen operado este viernes en el segmento de contado fue de US$ 431,684 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 90,10 y el mercado de futuros Rofex por US$ 320 millones.

LM / Gi