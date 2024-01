Ley ómnibus: Los puntos del estancamiento que esperan respuesta desde Davos

Algunos hablan de estancamiento. Otros, lo que hablábamos con la diputada Roxana Reyes y también con el economista Juan Carlos de Pablo. Es precisamente cuál es el momento del punto de la negociación, si realmente están negociando o no, explicó Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Comenzó una etapa ya de negociación el lunes, la discusión de la letra chica. Empezó en el despacho del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, continuó ayer y fue el punto, podríamos decir, más importante porque comenzó la discusión del paquete fiscal, el corazón de este proyecto tan ambicioso que tiene 664 artículos, que hasta el lunes solamente habían podido ser analizados los primeros 100 artículos. ¿Entre quiénes? Entre los representantes del radicalismo del bloque y Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto. Y ahí en esa mesa es donde comenzaron las devoluciones. Pero esta vez con enviados del Gobierno que o tienen acceso a una parte de las lapiceras o están directamente en contacto con los que tienen la decisión final.

Lo mismo se repitió ayer. La negociación entró en un tramo más fino. Hubo negociadores de peso. Negociadores de peso que reportan directamente a quienes acompañan al presidente Javier Milei en Davos. Me refiero a enviados del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y también del Ministro de Economía, Luis Caputo. Estuvieron Carlos Guberman, Secretario de Finanzas, también Pablo Quirno, Secretario de Hacienda. Las dos espadas más importantes que tiene el ministro de Economía por debajo de su estructura jerárquica. es quien ya habló, ya expuso la semana pasada ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que tuvo la presencia de distintos funcionarios, obviamente, salvo Luis Caputo, que fue uno de los que no asistió al Congreso, y también Federico Sturzenegger.

Sturzenegger también envió a un representante. Toda una particularidad, teniendo en cuenta que Federico Sturzenegger todavía no tiene cargo y es, podríamos decir, el factótum de este proyecto. Lo cierto es que cada uno de esos representantes se sentaron ante los jefes de estos bloques y en algunos casos quedaron en contestar, porque están esperando directamente respuestas de Davos, tanto de Posse como de Caputo, y en algunos casos directamente de Milei. ¿Cuáles son los puntos que algunos los llevan a plantear? Esto directamente es un estancamiento que parece que no tiene retorno y otros dicen "no, esperemos un poco", especialmente en el PRO.

En el PRO consideran que es todo un paso que los funcionarios hayan quedado en contestar. En el radicalismo, no son tan optimistas. El radicalismo dice que acá hay algunas cosas que directamente parece que ni siquiera hay una posibilidad de vuelta atrás. ¿A qué me refiero? Especialmente a la reforma o a la suspensión de la fórmula jubilatoria. Ahí directamente no hay acuerdo. Lo que pide el oficialismo es suspender la fórmula jubilatoria y dejar los aumentos a discreción del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que plantean en el radicalismo y han propuesto alternativas? Puede haber una suspensión por un tiempo muy corto, seis meses, pero en un contexto en donde es clave definir el mecanismo. Tiene que haber un mecanismo de actualización que no sea puramente a discreción del Poder Ejecutivo. La respuesta es "no". Incluso los interlocutores dicen que ante los funcionarios directamente desestimaron toda esa discusión, aunque en la formalidad quedaron en contestar.

Otro de los puntos: las retenciones. No están dispuestos a ceder en cambios en las retenciones al agro ni a ninguno de los otros puntos que podrían pagar un aumento del gravamen y que sean exportables. Teléfono para Córdoba, para el gobernador Martín Llaryora, porque tampoco estarían cediendo en cambios a las retenciones para la exportación de maní, uno de los temas centrales de la economía cordobesa, solo un pantallazo de las preocupaciones. que tienen los gobernadores.

Se suma el otro punto, el paquete de las privatizaciones. Algunos dicen por lo bajo que se llevan de la reunión con estos funcionarios que el Gobierno parece que no tiene muchas intenciones de privatizar el Banco Nación y mucho menos YPF, pero tampoco está dispuesto a abrir el paquete de privatizaciones que incluye la ley ómnibus, es decir, una forma también de abrir una instancia para discutir las privatizaciones. de todas las empresas, de las 41 empresas que están enumeradas. En ese contexto tampoco habría un acuerdo, al menos por ahora. ¿Qué es lo que quedó en el camino? Ha quedado en el camino un posible acuerdo para achicar la delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo, las mentadas emergencias, 11 emergencias, quedarían 8 en pie, habrían algunas que caerían y las otras serían por un año con una discusión a través del Congreso para volver a extenderlas. Y a eso se suman posiblemente otros temas.

Ayer hubo una reunión entre Miguel Pichetto y gobernadores de provincias petroleras, porque también se viene otro planteo también respecto a la regulación y al tema energético. Tema energético que también fue discutido ayer. Hubo una mesa para discutir cuestiones de economía, también otra de energía, otra de educación y otra de cultura. En algunos casos quedaron en contestar. Obviamente, el eje tiene que ver con la discusión del paquete fiscal. En el paquete fiscal siguen surgiendo diferencias. Lo único que habrían cedido tiene que ver con el capítulo del blanqueo y especialmente ante la posibilidad de sacar los beneficios para distintos exfuncionarios, y ahí habría un punto de acuerdo. Solamente en ese punto, también cederían la posibilidad de los premios y los beneficios para quienes accedan al blanqueo. Pero todo está en veremos, algunos de los que se fueron ayer ya después de las siete de la tarde se fueron con la certeza que la respuesta es no, que hay un punto que directamente es innegociable. Otros esperan la promesa de respuestas a partir de hoy, obviamente eso va a pasar, una parte de eso por Davos, se espera que ese borrador se conozca durante la tarde, durante la tarde el presidente Milei ya habrá hablado en el Foro Económico Mundial y quizás habría alguna respuesta, pero está claro que la agenda que tienen Posse y también Caputo incluye una reunión con Kristalina Georgieva, antes del encuentro con Milei.

¿Habrá margen para una respuesta y para que los negociadores que van a volver hoy al despacho de Martín Menem para encontrarse con los bloques que están negociando puedan tener una respuesta? Esa es la pregunta y de su respuesta depende también si este fin de semana habrá sesión o no habrá sesión. Todavía queda saber si el oficialismo va a poder tener un dictamen y poder contar con el respaldo de esta oposición que está dialogando con eso, así que puede transformarse en un grupo de aliados esquivos o no. Esa discusión está abierta, se va a saber hoy.

