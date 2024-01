Santiago Cafiero, diputado nacional de Unión por la Patria, se mostró crítico luego de la reunión que tuvo el presidente de la Nación, Javier Milei y el secretario de Estado para las Relaciones Internacionales del Reino Unido, David Cameron. Además, el exfuncionario sugirió que en su lugar debería haberse encontrado con su sucesora al frente de las Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, al tener el mismo rango.

"Un presidente no se junta con un canciller, lo primero que le diría es eso. Un presidente se junta con presidentes, los cancilleres con los cancilleres y así. Eso en política exterior vale y cuenta", subrayó Cafiero este miércoles 17 de enero en diálogo con Radio La Once Diez.

El excanciller aclaró, sin embargo, que él "no está para dar consejos". Recordó la reunión del G7 en 2022 cuando, estando al frente de la Cancillería, el entonces primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, solicitó una reunión con Alberto Fernández, quien lideraba Argentina.

"Nosotros le dimos la reunión pero lo primero que le planteamos fue que la relación entre la Argentina y Reino Unido nunca iba a estar completa hasta que no se discutiera la cuestión de fondo que tenemos, que es el conflicto por Malvinas. Ahí se terminó la reunión porque él dijo ‘este no era el tema’", señaló Cafiero.

"Nosotros dijimos ‘hay un tema de fondo’, que no lo dice la Argentina únicamente, lo dice toda la comunidad internacional, desde la OEA hasta Naciones Unidas, hasta el G77 más China, los BRICS, la Celac... Un montón de grupos de países dicen esto", agregó.

Santiago Cafiero: "No creo que Brasil se sienta traicionado por Argentina por no acordar con la UE"

Convencido de que los alineamientos de Argentina deben basarse en la defensa de los intereses nacionales, Cafiero criticó la forma en que esta administración se relaciona con el mundo, señalando: "Ese es el error principal. Creo que hay una cuota de mucha ideologización de la política exterior y me parece que eso es un error".

Bajo esa perspectiva, el ex canciller consideró otro error que el país no vaya a unirse a los Brics, una cooperación que había acelerado durante su mandato. "Agraviar a nuestros principales socios comerciales, como China y Brasil, es otro error", subrayó.

Y concluyó: "Los alineamientos que están teniendo en materia de política exterior pierden de vista el interés nacional. La Argentina exporta tres veces más a India que a España, y nosotros teníamos una excelente relación con España, sin embargo ese tipo de lectura equivocada y errónea del mundo de hoy, que te exige un alineamiento... La Argentina no debería seguirlo o autofabricarse un alineamiento que no le están exigiendo; y si se lo están exigiendo tener cintura para no hacerlo", indicó el dirigente de UP.

