Rodeada de internas, Villarruel apuesta a la rosca del Senado

La vicerpresidente de la Nación, Victoria Villarruel, comenzó el año enfocada en su rol como titular del Senado, con impronta propia, y con una interna en el partido que comanda, el Partido Demócrata, gracias a un sector que empezó a moverse para desplazarla de la presidencia. En el medio, la Casa Rosada buscó bajarle el volumen al ruido que se generó gracias a un posteo que compartió en X que sugiere que podría reemplazar a Javier Milei.

La dirigente está conforme con el trabajo que está haciendo su fuerza política en la Cámara alta y apunta ante los suyos, tal como le consta a PERFIL, que la mayoría de los proyectos que envío el Ejecutivo tuvieron buena recepción, incluido el de Boleta Única de Papel, una iniciativa de difícil negociación puertas adentro, con algún aliado que mostró reticencias al proyecto, pero que terminó con dictamen. Integrantes libertarios del cuerpo legislativo valoran su predisposición y destacan su “muñeca política” en un ambiente complejo para la fuerza oficialista. “Es una marca de ella, se puede hablar y negociar”, apunta un senador sobre los movimientos de la vice en el lugar que pasa más tiempo y en el cual concentra muchas de sus energías.

Dirigentes del Partido Demócrata que lidera le quieren sacar la presidencia

Que su mirada esté en el Senado no le impide moverse en otras direcciones, para fortalecer vínculos y generar nuevas relaciones. Viajó a la localidad de Bariloche, Río Negro, el fin de semana pasado, para visitar la escuela de montaña del Ejército. Y se instaló ayer en Villa María, Córdoba, para asistir al festival de Jesús María. No tiene problemas en dialogar con gobernadores para lograr sintonía y acuerdos a futuro, que se puedan reflejar en la Cámara alta. Eso sí: de su lado subrayan que no se reunió con Mauricio Macri. “Eso fue una operación del kirchnerismo”, definen quienes la conocen sobre el supuesto encuentro con el ex mandatario, algo que se encargó de alimentar Juan Grabois.

Por otro lado, Villarruel enfrenta una rebelión interna en la fuerza política que encabeza, el Partido Demócrata, y que está integrada a La Libertad Avanza. Según pudo saber este medio, hay un grupo de convencionales que está haciendo todo lo posible para que deje de ser la máxima autoridad. El argumento que esgrimen es que la titular de la Cámara alta solo se dedicó a “usar la fuerza para sus propósitos personales” y nunca se preocupó en ofrecerles lugares a las bases que la acompañaron durante los últimos tiempos ni se preocupó por la suerte de la organización. “Militamos, siempre la acompañamos pero no logramos ni lugares en las listas ni recibimos nada después de que se ganó la elección”, define un integrante del partido.

Desde el entorno de la vice tratan de no ahondar en detalles y atribuyen las quejas a ciertos dirigentes que nunca cumplieron con los roles asignados dentro de la fuerza y quedaron molestos. La posición del grupo rebelde no es unanime: hay varios que confían en Villarruel y destacan su “impronta” personal en la gestión de Javier Milei.