El abogado y presidente de la Juventud Radical de CABA, Agustín Rombolá, definió al radicalismo como la identidad más basada en los principios de la Revolución Francesa y la energía rousseauniana. Además, aseguró que esta identidad demandará a todos aquellos que apoyen el proyecto de ley y el DNU dictado por el Ejecutivo. “El radicalismo debe ser lo peor que le puede pasar a los poderes enquistados de la historia argentina”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Agustín Rombolá es abogado, master en administración de políticas públicas y presidente de la Juventud Radical de CABA.

Manuel Adorni dijo que las reformas son "necesarias" y el contenido "no se negocia"

Sos uno de los referentes que más se involucran en el análisis y critica al gobierno nacional desde el radicalismo. Me gustaría tu propio balance sobre el gobierno de Javier Milei en este primer mes de gestión que está a punto de cumplirse.

El balance es bastante negativo teniendo en cuenta el DNU y el proyecto de ley que se basa en Alberdi pero pareciera más citar a Rosas. Creo que simplemente lo que vemos es una nueva manifestación de un empleado de los poderes que no se votan en Argentina. Javier Milei está trabajando con el concepto base clásico de aquellos que detentan los poderes mediáticos, financieros y económicos del país, que disfrazan de libertad y desregulación lo que en realidad es un sometimiento y una regulación en favor de aquellos que cuando no gobiernan tienen el 80% del poder, y cuando gobiernan tienen el 100%:

Se manifiesta en la cuestión de los alquileres. Por ejemplo, en CABA 8 de cada 10 jóvenes están rescindiendo sus contratos debido a los aumentos que se vivieron a partir del DNU. Esto lo disfrazan de desregulación y libertad, pero simplemente es una regulación a favor de los propietarios, de los rentistas, de aquellos que viven de los alquileres de sus múltiples propiedades. Mientras que los inquilinos que son jóvenes menores de 35 años sufren, y no solamente en materia identitaria, cultural y política, sino también en materia económica, apuntando a términos agradables para los votantes de Milei. El tema de los alquileres es un problema económico, sobre todas las cosas, porque en realidad lo que hace es ralentizar el proceso productivo, cognitivo, cultural y educacional de aquellos jóvenes que por ahí encuentran un mejor ambiente para emprender, estudiar o trabajar viviendo de forma independiente: lo que hace es obstaculizar que las nuevas generaciones generen mayor riqueza y sean más eficientes en su trabajo.

Tomada: "La reforma laboral tiene como objetivo eliminar el sindicalismo"

Creo que lo que vivimos es eso, una manifestación de los poderes enquistados en la sociedad que a los que hacemos política. Si no tenemos petroleras, empresas que regulen el mercado o supermercados que fijen el precio, la única forma que tenemos de oponernos es a través de instituciones fuertes, como el Poder Judicial. Por eso celebramos los fallos que han limitado el DNU y, por otro lado, la institución del pueblo por excelencia, el Congreso de la Nación. Por esa razón estamos trabajando muy fuertemente para que los representantes del pueblo se opongan a este proyecto de ley y a este DNU, para que de alguna forma puedan equilibrar la balanza entre los que siempre ganan, como esa verdadera casta para la que Milei está trabajando, y los que realmente salimos desfavorecidos como los jubilados, los jóvenes y la clase media que es sin dudas el corazón del desarrollo productivo argentino y que va a pagar con su esfuerzo y su trabajo todas estas regulaciones en favor de los que siempre ganan.

El comienzo de la gestión de Javier Milei

A los comienzos de los noventa, en la época en la que también se estaba llevando a cabo un DNU y una ley ómnibus, Raúl Alfonsín aseguró su deseo de que renazca la política, y a través de un discurso apuntó que ganar una elección no permite que el ganador haga lo que quiera, ya que para él la política era diálogo, discusión y deliberación. Un discurso que podría trasladarse a la actualidad.

Lo que pasa con los discursos de los genios es que son atemporales, aplican a cualquier época histórica, pareciera que Raúl Alfonsín dijo estas palabras ayer. La historia no se repite, pero rima

Lo que estamos viviendo de una forma muy manifiesta es el avasallamiento obsceno sobre todas las instituciones para trabajar en favor de los eternamente privilegiados. Encima se dan el lujo de decir que el Congreso pone “palos en la rueda” en la ejecución de su plan. Si es un proyecto tan reformista y que cambia profundamente las bases de la República, porque el proyecto de ley y el DNU son una reforma constitucional encubierta, debería tratarse con suma seriedad, profundidad y esfuerzo por parte de todos los actores involucrados de la democracia. Porque eso es lo que genera un cambio duradero, sustentable, representativo y sostenible. Me parece que tiene un montón de falencias en su argumento y creo que el radicalismo va a estar ahí para oponerse al DNU, para oponerse a todo ese articulado que propende a la concentración del capital, que lleva a la extranjerización de los bienes productivos argentinos y que impulsa a una precarización laboral injustificada. Argentina necesita una reforma laboral, pero este no es el camino, son cuestiones que afectan a los trabajadores, a los jóvenes y a los jubilados, ni hablar de la quita de la fórmula de movilidad jubilatoria para pasar la discrecionalidad del “no hay plata” del Presidente y quitarles aumentos a los jubilados. Me parece que el radicalismo y los partidos que componen la democracia y se arrogan esa vocación de mayorías tienen que oponerse integralmente al DNU y al proyecto de ley para después trabajar en propuestas autónomas que vayan en el camino de algunas cuestiones que puedan ser positivas de las ideas de Javier Milei y que puedan ser discutidas, que sean representativas de los deseos y las necesidades del pueblo argentino.

Un crujido silencioso en el radicalismo por el DNU

Me enviaron una nota de voz anónima, a modo de chiste, que hablaba del mito de “La historia de Petracchi y Barra”. Cuando Barra se entera que el "garganta" de Verbitsky era Enrique Santiago Petracchi, cuenta el mito que Barra entró hecho una furia en el despacho de Petracchi y lo acusó de ser "un hijo de puta traidor, peor que un radical", lo que generó la mirada de Petracchi y la pregunta en modo de respuesta: “¿Rodolfo, vos te das cuenta lo que me estás diciendo? ¿Hay algo peor que ser un radical?” Mi gran pregunta es: ¿Qué es el radicalismo? ¿Es esta idea de que "peor que radical no hay nada", desde una perspectiva peronista, o la idea de que se fueron con Macri o parecen estar apoyando a LLA? ¿Qué te queda de este audio anónimo y de esta perspectiva que tienen muchas personas del PRO, del peronismo e incluso de LLA?

A mí el chiste me enorgullece, porque el radicalismo es una energía institucionalización y democratizante de la historia argentina, es la identidad más basada en los principios de la Revolución Francesa y la energía rousseauniana, que busca siempre funcionar de contrapeso ante lo establecido, desde Alem en la Revolución del Parque, pasando por Hipólito Yrigoyen contra el régimen falaz y descreído y su continuidad en, para mí el mejor presidente de la argentina, Marcelo T de Alvear, siguiendo por Arturo Illia y sus reformas y Raúl Alfonsín enfrentándose a la casta más nefasta y asesina de la historia argentina, como fue el proceso militar.

Lo que constituye al radicalismo es ser una energía infinita que representa la democratización y la institucionalización, la conformación de instituciones como única arma de los desfavorecidos para hacerle frente a estos poderes enquistados. Por eso está bien que dos jueces de la Corte Suprema vean al radicalismo como lo peor que les puede pasar, porque el radicalismo debe ser lo peor que le puede pasar a los poderes enquistados de la historia argentina, aquellos en donde no se vota, porque el radicalismo siempre se ha enfrentado a eso. Por eso creo que debe oponerse a este DNU y al proyecto de ley, porque el radicalismo tiene como esencia y como núcleo la oposición y el combate a todo lo preestablecido.

Raúl Alfonsín recibe la banda presidencial

Me encantaría que así fuera. De hecho, para los libertarios, Rousseau es el primer comunista. Entiendo que, si el radicalismo es la energía rousseauniana de la Argentina, y para los libertarios, Rousseau es el primer comunista, el radicalismo sería peor para Milei que el peronismo o el kirchnerismo. ¿Qué pasa si los radicales votan a favor de la ley ómnibus y el DNU?

Creo que no estarían haciendo radicalismo, y creo que este debería demandarlos. El radicalismo, con movimiento y cultura política, deberá demandar a los representantes del pueblo porque sería contrario a los intereses, a la historia y a la perspectiva de futuro del radicalismo.

Creo que Evolución, Martín Lousteau y aquellos representantes son quienes mejor reflejan esta energía, por eso yo estoy tranquilo y confiado en que nuestros representantes se van a oponer al DNU y al proyecto de ley. Si no lo hacen estaremos ahí quienes creemos en ese radicalismo que se opone a lo establecido y al que Milei le canta “el que no salta es radical”, al que Leandro Santoro tilda de “lo peor”. Estaremos para demandar no solamente a los radicales, sino al gobierno nacional y a todos los actores políticos que colaboren o legitimen el discurso de Javier Milei, que es la representación fiel de la casta más enquistada de nuestra historia.

Los tuits del nuevo funcionario de Milei que criticaban al Gobierno

La violencia política en crecimiento

Claudio Mardones: Antes del balotaje del 19 de noviembre, fue de público conocimiento que recibiste amenazas relacionadas con un Falcon verde a través de las redes. ¿Cómo ha evolucionado esa denuncia?

Siempre tuve claro que era un intento de amedrentamiento, las amenazas continuaron. La denuncia está en pie, tuvo un par de pericias e investigaciones de algunas cuentas de las que se está intentando dar su procedencia, pero no tengo novedades sobre el nombre y apellido concreto. Hay tres cuentas que habían sido borradas después de las amenazas pero que se pudieron encontrar, ahora faltaría vincularlas a un nombre y a un apellido,

CM: ¿Recibiste alguna respuesta de La Libertad Avanza? ¿Qué nivel de respaldo recibiste?

De La Libertad Avanza sí recibí una respuesta: Victoria Villarruel justificó las amenazas hacia mí por haberla criticado, dando a entender que estaba bien que me amenacen. Lamentablemente ese es el nivel de debate público y de identidad real de este gobierno. Creo que a 40 años de la recuperación de la democracia hemos generado esos guardarraíles de contención que se mencionan en “Cómo mueren las democracias", para que cuando el discurso, la identidad o la dinámica propia de la discusión pública se salga del carril podamos contenerlo. Tuve respaldo de todos los partidos menos del liberalismo, y creo que eso ha generado una limitación y una clara manifestación de las reglas del juego que queremos. Tenemos que elevar el nivel del debate público y la calidad humana de aquellos que ejercen el debate público. Hay excelentes personas en todos los partidos, así que mi mirada para hacer política se enfoca en ellos y en el cambio que debemos generar a la hora de debatir ideas y de construir a través del disenso, que es algo que a este gobierno le cuesta mucha. Creemos que con militancia, trabajo y persuasión podemos crear un cambio incluso en ellos para que cambien en la forma de gobernar y llevar adelante las regulaciones a favor de los poderosos, pero sobre todas las cosas que cambien en las dinámicas y en los comportamientos que parecen totalmente contrarios a la construcción democrática y a los logros que hemos conquistado a 40 años de la victoria de Raúl Alfonsín.

La vicepresidenta Victoria Villarruel

¿Qué dijiste exactamente de Victoria Villarruel?

Hubo un día que me bloqueó de Twitter, que creo que lo que le molestó fue que en uno de sus debates ella hizo referencia a su padre y yo mencioné el pasado de este, una persona que fue sancionada en su momento por el código militar por negarse a jurar por la Constitución Nacional. También publiqué otro tuit en el que hice referencia al pasado de Villarruel como una persona que ha trabajado a favor de la casta militar, que ha visitado a los genocidas y ha tenido discursos bastante amigables para con los intereses de las Fuerzas Armadas de aquel periodo y que también tuvo su manifestación en algunas actividades que ha hecho en campaña y que yo he criticado porque creo que Victoria Villarruel no es una negacionista del proceso militar, Victoria Villarruel reivindica el proceso militar y las dinámicas públicas y políticas de ese momento.

Primer mes de gobierno libertario

No le gustó una crítica o un disenso y eso la llevó al bloquearme y a justificar las amenazas que recibí, o a criticarme, cuando podría haber justificado por qué no apoya al proceso militar. Yo no quiero hablar de la década del setenta, quiero hablar del 2050, que es lo que habitualmente hacemos en política, pero lamentablemente cuando tenemos a una vicepresidenta que marcha con Cecilia Pando para liberen a Etchecolatz es muy difícil, porque un pueblo que no se reconcilia y no domina su pasado es un pueblo que nunca va a poder asegurar un futuro promisorio para las generaciones que vienen. En eso trabajamos y en eso creemos. Argentina generó consensos básicos a la hora de construir una democracia hace 40 años. La Libertad Avanza nos obliga a rediscutir lo que creíamos conquistado. Lo discutiremos las veces que sea necesario, le haremos entender a la gente la importancia de discutir y tener soldados estos debates y por supuesto, paralelamente, seguiremos pensando en la Argentina 2050 para los jóvenes de Argentina.

