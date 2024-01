Carlos Tomada: "La reforma laboral tiene como objetivo eliminar el sindicalismo"

El exministro de Trabajo, Carlos Tomada, habló sobre la situación Argentina este último mes, el primero del gobierno de Javier Milei. Puntualmente sobre la reforma laboral señaló: “Uno lo mira con mucha preocupación”.

"¿Cómo no va a estar uno preocupado cuando ve semejante ofensiva sobre toda las instituciones a través de mecanismos no democráticos? Con un DNU que no se sostiene, y que seguramente será volteado por la justicia, con una Ley de Ómnibus que pretende modificar la constitución del país", sostuvo.

"Ni hay necesidad ni hay urgencia. Por supuesto que tenemos necesidades y urgencias, venimos de estar en una situación complicada, pero lo único que se hizo en estos 20 días es agravar la situación y sin ninguna posibilidad de diálogo", agregó.

Sobre su paso como ministro de Trabajo, le preguntaron si alguna vez había pensado en cambiar las leyes laborales. En ese sentido, comentó: "Al contrario. El momento de crecimiento del empleo más fuerte que tuvo nuestro periodo, fue con la vigencia de las mismas leyes que están ahora".

"No hay ninguna solución de la Argentina de hoy que pase por una reforma laboral. Los problemas laborales que tenemos pasan por otro lado. Por ejemplo, por poner en marcha el aparato productivo, por facilitar la contratación y el ingreso, la capacitación de la gente. No por quitar derechos", subrayó.

Carlos Tomada: "El DNU es un golpe a la democracia"

En cuanto al DNU, lo definió como "un golpe a una democracia que ha perdido el apoyo en toda América Latina. Si este decreto pasa es porque no han funcionado los estabilizadores institucionales, los que pueden buscar remedio para que ese decreto no se convierta en la regla de juego de los próximos años".

Para Tomada, el objetivo de este DNU es "el mismo de todas las reformas laborales que se han presentado en la Argentina: terminar con el sindicalismo, precarizar el empleo y aumentar la desigualdad. Van en contra del movimiento obrero y de las conquistas de los trabajadores argentinos".

Carlos Tomada: "Después del voto, la huelga general es la expresión más manifiesta de lo que pasa"

En este mes que pasó "dañaron cualquier credibilidad que pueda tener el Gobierno. Esto también se basa en la estafa de la campaña electoral. Como Menem y Macri, este señor está haciendo exactamente lo mismo, hay un engaño", señaló.

LT