Carlos Tomada: "Pergolini podría ser un empresario moderno, pero no lo es"

Carlos Tomada participó de una conferencia de prensa virtual organizada por estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación de Editorial Perfil y la Universidad del Salvador (USAL). El nuevo embajador argentino en México destacó la alianza política entre los presidentes Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador para producir en conjunto la vacuna contra el Covid-19 para América Latina. Y defendió la Ley de Teletrabajo contra los ataques de empresarios como Mario Pergolini, porque representan "el viejo discurso del empleador", aseguró el ex ministro de Trabajo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Por último, dijo que la oposición "todavía están procesando la derrota" y que "han incorporado un estilo agresivo" de hacer política. Y se refirió a las vacaciones de Mauricio Macri en Europa. "Nadie que llega a la presidencia abandona la política, aunque él es particular y podría ser la excepción a la regla", dijo Tomada en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Una flexibilización laboral reglada puede aumentar el trabajo registrado?

—No está comprobado ni probado, y menos científicamente, que la razón del trabajo no registrado sea por la rigidez del mercado laboral. Esta es una mirada que considera al trabajo como una mercancía y ya pasaron cien años desde que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dijo que el trabajo no lo es. Cada vez que se buscó flexibilizar las rebajas de las cargas sociales en Argentina el trabajo informal aumentó. Independientemente de que se puedan mejorar y modernizar las normas laborales, no me opongo por sí mismo a eso, hay que dar respuestas a nuevos desafíos, como el teletrabajo. El trabajo informal se reduce con un crecimiento económico sostenido, con concientización de que esa informalidad significa condenar a los trabajadores a no tener jubilaciones ni cobertura de la salud. Simplificar la registración es otra tarea que ayudaría muchísimo.

—Mario Pergolini y otros empresarios fueron muy críticos con la Ley de Teletrabajo, sosteniendo que no permite generar trabajo. ¿Usted qué opina?

—Es el viejo discurso del empleador. Hay empresarios mucho más modernos, uno podría pensar que Pergolini podría ser un empresario moderno, pero evidentemente no lo es. Creo que no se ha leído bien la norma o se ha querido hacer una interpretación forzada. Cuando hablamos de teletrabajo se trata de empresas que lo organizan a partir de esa modalidad laboral. Esos trabajadores tienen que tener los mismos derechos y deberes que uno bajo la Ley de Contrato de Trabajo. El teletrabajo es una diferente modalidad de prestación, pero no de contratación.

—Pergolini dijo que contratar personas por trabajos esporádicos implica hacerlo en relación de dependencia y que eso complica la generación de empleo. ¿Qué opina?

—Que contrate a plazo fijo y no hay problema. Está en la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora, si lo utiliza como una práctica para evadir la normativa, eso es fraude laboral. Pero claro, tiene mucho trabajo informal, entonces está bien acostumbrado al fraude laboral. Pero bueno, no tiene por qué saber todas las normas laborales.

—Usted es el nuevo embajador argentino en México. ¿Hay alguna razón política detrás de la decisión de producir la vacuna contra el coronavirus entre Argentina y México?

—Aclaro que no participé de este armado. Creo que es una feliz conjunción de varias circunstancias que no son casualidades, tienen mucho de causalidad. Está la decisión de Oxford de facilitar la accesibilidad a la vacuna, del laboratorio sueco-británico de buscar socios en Latinoamérica y de Carlos Slim, mediante un aporte concreto. Además Hugo Sigman planteó la accesibilidad general de las vacunas, no solo de ésta. Todo esto en un contexto donde el Gobierno había salido a buscar distintas alternativas para que no pasara lo que otras veces, que a Latinoamérica la vacuna le llega después. El vínculo entre López Obrador y Alberto Fernández tuvo mucho que ver en esta conjunción de responsabilidades entre México y Argentina. Se eligieron mutuamente como socios.

—¿Qué piensa de las críticas de la oposición, que aseguran que no es oportuno presentar un proyecto de reforma judicial en medio de la pandemia?

—En términos políticos diría que nadie se puede oponer a todo lo que se haga para que tengamos una mejor justicia. Habrá reformas que algunos consideran prioritarias y otros no; carencias que pueda tener la misma pueden ser cumplimentadas con las propuestas que se le han pedido a la oposición. Intentar una reforma del Poder Judicial es algo que hasta este mismo poder plantea, salvo los damnificados directos que defienden sus intereses como mejor saben y pueden. Los jueces tienen algunas formas bastante particulares de defender sus intereses y tienen herramientas demasiado importantes entre sus manos. No me parece bien que las utilicen, aunque tienen el derecho de hacerlo.

—Algunos dirigentes de la oposición advierten que la reforma busca garantizar la impunidad de Cristina Fernández en causas por corrupción. ¿Usted que cree?

—Son afirmaciones congruentes con una decisión de determinado sector de los medios, que ve a todo lo que provenga del kirchnerismo, de Cristina o del Frente de Todos con un preconcepto de negatividad. Eso lleva a una automática descalificación de aquello que provenga de ese sector; una prueba es la reforma judicial, la cuestionaron y rechazaron discutirla sin haberla leído.

—¿Qué peso específico tiene Cristina Fernández en las decisiones del Gobierno?

—Alguien que ha sido dos veces presidenta es fuente de consulta inevitable. Hay un bagaje de experiencias que sin lugar a dudas existen y que están puestos a disposición, y Alberto lo blanquea. Comprendo que hay un cierto interés de encontrar la fisura, la pelea, porque eso alentaría cierta debilidad del poder. Ese camino viene fracasando. Cada uno está en su papel, el Presidente preside y la Vicepresidenta brinda su experiencia y conduce el Senado.

—¿Dónde observa la fortaleza y la debilidad de la oposición?

—Me parece que todavía están procesando la derrota. La no reelección, que políticamente es una molestia, es una situación de debilidad. Han incorporado un estilo ciertamente agresivo, no lo digo críticamente, que forma parte de la política, incluyendo movilizaciones. Un estilo no común en la derecha argentina y eso, supongo, les da cierta sensación de fortaleza. Algo que siempre me llamó la atención es que nosotros perdimos por menos del 2% de los votos y en los primeros 60 días liquidaron montones de avances de nuestro Gobierno en beneficio de su propia mirada política y de lo que creían que debía ser la Argentina. Y ahora, que perdieron en primera vuelta por un 8%, se los trata como si hubiesen ganado, siendo que ha sido una derrota catastrófica.

—¿El viaje de Mauricio Macri a Europa en medio de esta crisis puede haberlo dejado fuera del liderazgo en la oposición?

—Un dirigente político que ha llegado a ser presidente, todo un cursus honorum, que significa tomar compromisos políticos, responsabilidades, aceptar mandatos populares, creo que nunca deja la política. De hecho no hay ningún caso, pero Macri es particular, puede ser la excepción que confirme la regla.

—Agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas y lo invitamos a cerrar el reportaje con un comentario final.

—Celebro las preguntas que me han desarrollado. Me parece fantástica esta forma de hacer un Posgrado, ayuda mucho a la práctica concreta. Esto ha sido una entrevista como si la hubieran hecho en cualquier medio. Simplemente les agradezco que me hayan permitido participar en esta experiencia.

Por Roberto Battellini y Mauricio Francolino

Estudiantes de Periodismo

Posgrado de Periodismos de Investigación Perfil-USAL