Para Pergolini, pedir reforma laboral no es someter trabajadores

Mario Pergolini, empresario y conductor, fue crítico con la ley de teletrabajo sancionada por el Senado días atrás: cuestionó que no se haya consultado a los sectores involucrados, y calificó de "imbéciles" a los legisladores por “hacer todo lo posible para que la gente no de trabajo”. En un extenso diálogo con Jorge Lanata por Radio Mitre, Pergolini amplió su postura, y el conductor de PPT coincidió en varios aspectos sobre la ley y opinaron que es necesaria una reforma laboral.

“Yo me quejé por cómo habían legislado la ley de teletrabajo. Dije las palabras que nadie quería escuchar: reforma laboral. Siempre se piensa que uno quiere someter al trabajador o tomar ventajas. Y la verdad es que me parece una mirada un poco vieja, un poco estúpida. Esto no quiere decir que no haya empresarios malos, obvio que los hay. Mirá cómo será que ahora los jóvenes se hacen llamar "entrepreneur" porque la palabra empresario les parece un insulto”, manifestó Pergolini.

Para el creador de Vorterix, la ley de teletrabajo "es ridícula". "Europa todavía no la legisló porque hay muchos jugadores intervinientes en una reforma para cuidar al trabajador y al que da trabajo. Y que lo que se está haciendo siga siendo redituable y bueno”, sostuvo, e insistió en que no se consultó a los sectores afectados. “A mí lo que me molesta es que el Congreso saque una ley rápidamente, que nadie pedía o que queríamos que esté más armada, y nunca llamen a los técnicos , a los sectores que esto afecta”, argumentó.

Pergolini, contra los legisladores que votaron la ley de teletrabajo: "Son unos imbéciles"

Al respecto, Lanata “eso fue una decisión política”. “Los tipos armaron la ley con los sindicatos”. Pergolini asintió: “Sí, es lo que yo puteo. Yo me equivoco. En la declaración dije que de tan tarados o imbéciles como están legislando, ya parecen hijos de puta. Yo entiendo que la palabra esa no habría que ponerla o decirla. Pero si vos hacés una ley así, que encima el 80% la discutió por teletrabajo, desde su casa, es no entender el sentido”, expuso.

En esa línea, cuestionó además que quienes contratan deban asumir todos los riesgos. “Entiendo que vos me podés decir que es algo político, tengo 56, lo entiendo. ¿Pero por qué nos tenemos que comer todos los goles nosotros? ¿Por qué no empezamos a ser un poco más inteligentes? Entender que tenemos que hacer una reforma de este tipo pero para bien”, señaló. Y agregó: “Le doy trabajo a un montón de gente, pero si me hacen poner a todo el mundo en relación de dependencia, si alguien que hace teletrabajo te puede decir “no, ahora me tenés que dar un lugar”, no lo estamos pensando bien”.

Entre los aspectos que más cuestionó sobre la ley, Pergolini mencionó la "reversibilidad" incluida en la iniciativa, condición que permite al teletrabajador pasar a ser un empleado presencial en cualquier momento y la contratación en relación de dependencia. “El teletrabajo es la oportunidad de trabajar desde tu casa. Si seguís legislando con pensamiento de los 60 o los 70 no estás dando más trabajo, estás diciendo que es algo tan engorroso que no se va a poder hacer”.

Las ocho claves de la ley de Teletrabajo que se aprobó en el Senado

En ese punto, señaló que se podría dar más trabajo optimizando costos. “Nosotros no vamos a ser un país industrial, no sigamos pensando en eso. Probemos con la tecnología. Tenemos la capacidad, la rapidez y una formación intelectual que nos puede permitir hacerlo. No digo que no legislen, digo que legislen bien. Podemos legislar con los derechos bien armados”, analizó.

Por su parte, el conductor de Lanata sin filtro consideró que “lo de la reversibilidad es un delirio”. “La ley te da un período y si no el tipo se considera despedido. Es un delirio absoluto”. “Podemos legislar con los derechos bien armados. Si yo contrato a alguien por teletrabajo por cuatro meses y lo alargo a ocho, sé que va a cualquier juez laboral, dice que fue una relación de dependencia y gana el juicio. Cada vez que contrato a alguien, pienso más en cómo me voy a divorciar que en cómo voy a estar feliz casado. Es ridículo”, ironizó el vicepresidente de Boca Juniors.

Los puntos clave del proyecto de teletrabajo

Por otro lado, ambos coincidieron en que se necesita una reforma laboral. Lanata habló sobre la repercusión que tuvieron los comentarios de Pergolini en redes sociales y opinó: “Te felicitan porque fuiste uno de los primeros que se animó a decir que había que hacer una reforma laboral. Y está muy bien, es obvio, pasó el tiempo. La última reforma laboral fue hace 30 años. Pasó de todo, ¿cómo no va a cambiar el trabajo?”, dijo. A lo que Pergolini respondió: “También está ese concepto de "¿Te fue bien?, ahora tenés que devolverlo. ¿Era así? Saco, pongo, saco, pongo”, cuestionó.

Entre otras cosas, el conductor de Vorterix pidió que se permita dar trabajo y que se deje de pensar en una reforma laboral como “opresión”. “Dejemos dar trabajo, asegurémonos que los trabajadores decidan en lo que quieren trabajar y sus derechos no sean avasallados. Pero dejemos de pensar que reforma laboral es opresión, el empresario con el habano juntándose y diciendo “otra vez lo pudimos hacer”. La verdad es que no somos todos así”, argumentó el empresario.

AG/MC