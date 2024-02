Gustavo González: "Hay una incomodidad latente en Mauricio Macri”

El reconocido periodista anticipó que, dentro del PRO, se avecina una interna que marcará el rumbo del partido: "Hoy Patricia Bullrich es más funcionaria del Gobierno por motus propio y por su cercanía con Milei que por una acción del ex presidente". Por otro lado, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), hizo hincapié en la violencia vivida alrededor del Congreso: "En lugar de un puente de unidad, surgieron divisiones más profundas".

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué análisis hacés del debate en el Congreso? ¿Va a terminar quedando la mitad del proyecto de ley? ¿Qué papel juegan los medios?

Esto es una experiencia fascinante para los que nos interesa la política, para los dirigentes, para los periodistas, entre otros actores sociales. Sería espectacular que no nos pase a nosotros sino que sea una experiencia de un país vecino, pero como es nuestra habrá que analizarla y sufrirla. Lo que me pregunto en los últimos días es qué tanto ganó Milei, cuando se termine aprobando esto que se terminó convirtiendo en una “ley combi”, pasando de casi 700 artículos a menos de 400. Es decir, resta saber qué tan fuerte o qué tan débil lo muestra a Milei todo esto.

Máximo Kirchner la pasó mal en Plaza Congreso: debió regresar a Diputados entre insultos y piedras

Me recuerda a la frase de Bertolt Brecht que decía que “esta cerveza no es una cerveza, pero eso se compensa por el hecho de que este puro tampoco es un puro”. Si la cerveza no fuera una cerveza pero el puro fuera un puro, habría un problema. Este presidente es atípico en cuanto a su estructura partidaria, pero al mismo tiempo se compensa porque esta oposición tampoco es una oposición. Entonces, puede haber cierto equilibrio.

Es decir, el presidente gobierna a partir de una cantidad de legisladores minoritarios (menos de 40 en diputados y 7 en el Senado), pero quienes fueron elegidos para ser oposición tampoco son opositores y le brindan este apoyo a este mamotreto de casi 400 artículos. En este equilibrio puede haber una suma de anormalidades que de una normalidad que comencemos a transitar con opositores que no lo son tanto pero que tampoco llegan a ser oficialistas.

Larreta quiere "recuperar" al PRO y critica el arranque de Milei

AG: ¿Macri cómo se siente jugando en ese lugar de no estar en el gobierno pero apoyándolo sin tener el compromiso de estar en la función? ¿Tiene la idea de retomar la presidencia del PRO realmente?

Macri es un jugador importante, es un ex presidente y líder de un partido que él creó. En la tapa de Noticias van a ver a un Macri nadando en los lagos del sur, completamente distendido. Es una forma de encarar la política que es funcional a la estructura partidaria que tiene, es decir, no tan coyuntural sino que esperan de él miradas más a largo plazo y “patagónicas”.

Tapa de revista Noticias de esta semana

De todos modos, hay una incomodidad latente en Mauricio Macri, que se nota en la interna de su partido: la disyuntiva entre ser oposición u oficialismo. Ya lo dijo Durán Barba aquí: si Milei triunfa el riesgo es que el PRO quede como un furgón de cola, una suerte de UCEDE de lo que fue el éxito de Menem en los primeros años. Pero si fracasa será parte de ese fracaso.

¿Cuál será el posicionamiento de Macri luego de la ley ómnibus?

Claudio Mardones (CM): Cerramos una semana en donde también hay un operativo clamor para que Mauricio Macri presida el PRO y eso anticipa un poco lo que va a ser marzo. En el partido amarillo se espera que en la votación de hoy haya una definición porque el PRO, como el resto, va a apoyar. Pero cuando llegue el examen de la votación en particular el PRO también lo hará. No pasa lo mismo con el radicalismo, ni con Hacemos Coalición Federal. Por fuera del futuro del PRO, ¿qué pasa con los otros? ¿Queda una oposición empoderada, esto se va a diluir en el futuro o se va a incrementar al calor de la crisis?

En principio, al respeto de la interna en el PRO, varios dirigentes importantes lo promueven como nuevo presidente del partido. Pero tiene una competidora que es Patricia Bullrich, quien se acercó a unos dirigentes allegados al ex mandatario para asegurar que el partido necesitaba renovarse y que ella se postulaba para volver a liderar.

Cuando le preguntan desde dónde sería esa renovación, Bullrich le responde que a partir de haber sido la ganadora de las últimas elecciones. A lo que le contestan que, en realidad, ella había salido tercera y que era la segunda vez que pedían una elección presidencial. Acto seguido, la ministra enarboló que triunfó en la interna. Es decir, va a haber una disputa, ya se mostraron alejados con Macri.

Patricia Bullrich dijo que la Ley Ómnibus debe "tratarse ya": "Cuando los cambios son tantos y se deforma el objetivo, ya no sirve"

Hoy Patricia Bullrich es más funcionaria del Gobierno por motus propio y por su cercanía con Milei que por una acción del ex presidente. Así que se avecina una interna que va demostrar cómo se va a posicionar el PRO frente a este gobierno.

Al respecto del resto de la oposición, también los va a parir este gobierno tan particular. Ahi la duda va a ser si se está formando una coalición de Hacemos Coalición Federal o una que se llame “Hacemos como que todo esto es normal”.

Entiendo a los opositores que apoyan crítica o abiertamente a Javier Milei en cuanto a su temor de que si esto fracasa, lo que venga sea aquel partido que salió segundo en las elecciones y primero en las generales, que es el peronismo. Entonces, es una posición muy incómoda y compleja. Si no lo apoyan, ya sea porque no coinciden con muchas cosas que está haciendo o con las formas de llevarlo adelante, corren ese riesgo. Y eso no solamente abarca al PRO, sino también al radicalismo y a partidos provinciales que tienen este dilema.

“Mauricio Macri tiene todas las intenciones de volver al ruedo político”

AG: Está la conjetura de que si al Gobierno no le va bien, Macri buscaría un acuerdo para ser una especie de gobierno del PRO desde el Congreso. ¿Puede llegar a haber una situación institucional complicada a partir de lo que pasa en el Parlamento estos días?

No lo sé, pero siempre puede haber complicaciones en un gobierno tan particular. Lo que sí estoy seguro es que en el PRO, hay algunos que sostienen que este apoyo cerrado hacia el Presidente de la Nación, es un apoyo imaginando que quizá haya un rápido relevo de funcionarios a partir del desgaste que significó esta ley, el DNU y la coyuntura socio económica que atraviesa el país. Un recambio de funcionarios donde ellos ahora sí puedan considerarse parte del gobierno.

Si vemos y escuchamos atentamente las alocuciones de los diputados opositores, pero que apoyan esta legislación, hablaban de “nuestro presidente". Eso llamó la atención y hubo mucho run run en las internas del PRO y algunos daban la explicación de que, efectivamente, “estamos sobreactuando, no es nuestro presidente, pero quizás lo sea si todo esto pasa”.

La polarización social y el rol de los medios

AG: Bullrich se está jugando una parada importante con el control de la calle y allí depende qué medio mires los policías son los malos que le pegan a los manifestantes o al revés, como quiso graficar Clarín en su tapa. ¿Por qué no podemos tener un relato claro de la situación de la calle?

Este programa tiene el eslogan de “La rebeldía de la moderación”. Y justamente, a veces, es complicada esa rebeldía porque está esa grieta terrible que atraviesa a la sociedad y de la cual el periodismo es parte.

Encuesta: en el primer mes de Milei 3 de cada 4 argentinos están en los extremos

La creencia de que la grieta en la sociedad desaparecería con el tiempo se vio desmentida, y en lugar de un puente de unidad, surgieron divisiones más profundas. En este escenario, dirigentes políticos, sociales, empresarios y medios de comunicación contribuimos a la polarización, con visiones contradictorias de la realidad, como lo refleja el reciente conflicto donde algunos ven a los manifestantes como agresores y otros señalan a la policía.

En medio del ruido mediático amplificado por las redes, los periodistas enfrentamos la dificultad de buscar verdades tentativas, respaldadas por hechos, y comunicarlas de manera clara a una audiencia enfrentada. Este momento no solo es complejo para la sociedad argentina, sino también para nuestros colegas y para nosotros mismos.

AO