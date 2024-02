Carlos Fara: "Si el PRO no apoya la ley, Milei va a gobernar en soledad"

El consultor político manifestó que el debate legislativo estuvo signado por la desprolijidad e improvisación del oficialismo: "Esto no solo es un test sobre el poder político del Gobierno, sino sobre su capacidad negociadora", aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Fara es analista, consultor político, el nuevo presidente de la Asociación de Consultores Políticos Internacionales. Por supuesto, participó de más de 160 campañas a nivel nacional y en Latinoamérica. Autor del libro “¿Cómo ser consultor político?”. Ayer hubo una jornada caliente en el Congreso, de extrema violencia y tensión, como hacía mucho tiempo no se veía en la Ciudad..

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué está viendo de lo que sucede con dos cuartos intermedios, la calle caliente, el debate en Congreso?

El proceso legislativo tiene que ver con una gran improvisación y desprolijidad de parte del oficialismo porque se supone que se va al recinto cuando ya está la cosa cerrada. Es muy probable que la ley en votación en general no tenga problema, pero después viene una larga discusión por la votación en particular y que puede deformar mucho el espíritu de la ley.

Por otro lado, el hecho de que el proceso recién empieza, porque si estas cosas no están bien tomadas con los gobernadores puede ser que cuando llegue al Senado haya de vuelta una gran discusión. Y cualquier modificación que se haga ahí implica que la ley vuelva a Diputados. Esto no fue tomado bien de entrada, en cuanto a acuerdos políticos, como para no tener estos avatares medios extraños.

AG: ¿El Gobierno ha perdido mucho capital político a partir del desgaste que está sufriendo en el Congreso?

Recién vamos a los 50 días de gobierno, es temprano para hablar. Pero, como te dije, el Gobierno transmite su improvisación, inclusive los que quieres colabora con que la ley salga, de alguna manera le están pidiendo el aceite a Milei.

O sea, esto no solo es un test sobre el poder político del Gobierno, sino sobre su capacidad negociadora y cómo eso impacta en futuras negociaciones. Desde ese punto de vista es un Gobierno que arranca con debilidad estratégica.

AG: Es un Gobierno que arrancó con un discurso de “A todo o nada” y, finalmente, parece una administración dispuesta a negociar la ley, ¿no?

Claro, primero porque es una negociación natural y, luego, hay que tener en cuenta que es el Gobierno parlamentariamente más débil desde el 83, con un sistema político que quedó más fragmentado que nunca. Eso ya era un llamamiento, hubo mucha impronta de vanguardia esclarecida respecto de lo refundacional, sumado al espíritu Bullrich pero que terminó chocando la cabeza contra la pared.

Es que se dieron cuenta que el sistema político tiene dinámicas distintas, tiene otra Liga de Gobernadores sin mayoría peronista, el Congreso quedó fragmentado en un sinfín de bloques, y muchos aspectos más que pasaron de lado. Apelaron al argumento de que si la sociedad votó esto, entonces lo tienen que apoyar, pero la realidad del Congreso es más parecida a la realidad de octubre que a la de la segunda vuelta de noviembre.

Claudio Mardones (CM): Se espera que el PRO vote a favor del proyecto en general y en cada uno de los 386 artículos en particular. Sin embargo, su rol como opositor podría cuestionarse después de la implosión de Juntos por el Cambio. ¿Cuál va a ser su futuro?

El PRO no tiene muchas más alternativas que ser aliado de esto porque comparte muchas ideas con Milei, además de la impronta de la necesidad de hacer cambios en términos de shock. Si el PRO no apoya la ley, Milei va a gobernar en soledad con consecuencias institucionales, quedaría un gobierno en amplia minoría.

Si estas son sus ideas, las tienen que apoyar. Después si eran o no los modos, son discusiones más complicadas. Además, creo que gran parte del PRO, con Macri a la cabeza, están viendo las dificultades de gobernar y de operar políticamente de esta gestión, y no sé hasta qué punto no están esperando su primer traspié para salir a ayudarlo y, de alguna manera, colonizar el Gobierno.

