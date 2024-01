El peronismo celebró la marcha atrás del Gobierno y advierte sobre "más trampas”

“Se comieron la de King Kong, no tenían el número”, es la primera frase que lanza un importante dirigente peronista después de escuchar la conferencia de prensa de Luis Caputo en la que anunció que retira lo que hasta ahora era el capítulo más importante de la ley ómnibus y hasta ayer decían que era intocable. Desde Unión por la Patria, que llegó hasta acá resistiendo la negociación y rechazó cada uno de los artículos del proyecto, tomaron esta marcha atrás como un triunfo.

Sin embargo, el peronismo sigue advirtiendo sobre los primeros artículos de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de Los Argentinos” que le permite al Presidente tener facultades delegadas en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa hasta diciembre de 2024.

“Sacan el capítulo fiscal de la ley ómnibus. Derrota del Gobierno y triunfo de los que hicimos oposición frontal. Trampa, porque Milei solo quiere superpoderes (facultades delegadas). Ese es el corazón de la ley. Más ajuste, especialmente sobre las provincias. A Milei se le notan los hilos”, escribió en las redes sociales el titular de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez.

El jueves por la mañana, al entender que no estaban los votos, el Ministerio de Economía comandado por Luis Caputo tomó la decisión de frenar el capítulo fiscal. Según detalló el propio ministro, esto incluye el “blanqueo, la moratoria, el adelanto de Bienes Personales, la Ley de Ganancias, las retenciones y el cambio de fórmula jubilatoria”. Hasta hace pocas horas, el Gobierno decía en voz alta que los últimos dos puntos eran innegociables y comenzó a ejercer una serie de amenazas a los gobernadores para torcer la negociación. Pero las advertencias no funcionaron y fue el ministro el que tuvo que ceder: era más saludable pagar el costo político de levantar cientos de artículos que tener una derrota en el recinto y que los artículos que necesitaban no salgan.

Bajo este contexto, el peronismo había conseguido mantenerse unido hasta que el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, hizo firmar el dictamen del oficialismo a un diputado suyo, Agustín Fernández, y rompió el bloque para llevar a tres legisladores a armar el bloque independencia. Ayer por la noche, en los chats del peronismo corrían al mismo nivel los comentarios sobre la derrota del Gobierno y el mal momento en el que el jefe provincial decidió traicionar a su espacio para negociar capítulos de un proyecto que el Gobierno nacional acaba de borrar.

“La ley ‘combi’ aún tiene problemas no resueltos”, detalló Pablo Yedlin. Este diputado tucumano quedó en la vereda opuesta a Jaldo y rechaza el texto del Gobierno. Entre los problemas que aún quedan, enumeró: facultades delegadas, el capítulo de biocombustibles y la falta de compensación a las provincias.

En este sentido también se manifestó Leandro Santoro. “Retiran la parte fiscal porque no querían negociar con sus aliados un proyecto de equilibrio. Está claro que ahora van por tres cosas: facultades delegadas, flexibilidad para tomar deuda, privatizaciones”, dijo el legislador.

Con un tono más alto, Malena Galmarini también habló sobre el retroceso del Gobierno: “Después de escuchar al ministro ‘me quiero ir’ Luis Caputo, eliminación de la fórmula jubilatoria… AFUERA! Blanqueo (para los evasores)… AFUERA!; Vuelta del Impuesto a las Ganancias a Trabajadores… AFUERA!; Disminución del Impuesto a los Bienes Personales (a los ricos)… AFUERA!; Aumento de Retenciones al Campo y las PYMEs… AFUERA! Si este capítulo era el más importante, ¿qué queda? Delegación de facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Todo lo que saquen lo meten por decreto. Dice que no miente, pero no te dice la verdad!!!”, escribió mientras Sergio Massa hizo silencio.