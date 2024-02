Misión del FMI en Argentina: Gita Gopinath se reún con Milei y con la CGT

La Primera Subdirectora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, cerrará este jueves su primer viaje a la Argentina pero tiene una agenda movida para lo que resta del día. En primer lugar tendrá un encuentro con el Presidente de la Nación, Javier Milei, en momentos en que dentro del Gobierno se analiza la posibilidad de un nuevo acuerdo con el organismo.

Y luego, en un encuentro previsto a las 15 horas, la funcionaria también recibirá a la CGT, en concreto a Gerardo Martínez, jefe del sindicato de la UOCRA y representante de la central obrera ante organismos multilaterales.

Martínez, quien es secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, tiene en mente exponer el rechazo abierto y frontal de la central sindical contra el plan de ajuste que puso en marcha el gobierno de Javier Milei.

Tal como indicó Martínez al diario La Nación, le pedirá a Gopinath que intervenga para abrir un canal de diálogo y negociación con el Presidente. “Sin diálogo, vamos a resistir. Le vamos a pedir al FMI que intervenga para que el Gobierno nos reciba y para que entienda que en la Argentina no hay fuerza política que pueda resolver las cosas en soledad”, dijo el representante sindical.

El mandatario volverá a encontrarse con la N°2 del FMI luego de 'verse las caras' en mediados de enero, en el marco del Foro Económico Mundial que se desarrollo en Davos. En dicha oportunidad, ambos mantuvieron un diálogo sobre la situación política y económica del país, tras la reunión de Milei con Kristalina Georgieva, y hasta pudieron sacarse una foto.

Se prevé que durante la reunión se aborden las principales temáticas políticas, como puede ser la tolerancia social al plan económico, la relación con gobernadores tras la caída de la "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", así como la eliminación de los subsidios al transporte del Interior y de las transferencias discrecionales, y eventuales nuevas reformas que se buscaría llevar adelante desde abril, entre otros posibles temas.

La agenda de la también ex Economista Jefe del organismo entre 2019 y 2022 para este 22 de febrero prevé, además, una ronda de encuentros con personalidades del mundo académico, representantes de la sociedad civil, empresarios y trabajadores, cómo sucede habitualmente durante una visita oficial del organismo multilateral, informó la agencia Télam.

La economista se encuentra en el país para, tal y como afirmó Julie Kozack, portavoz del organismo, "conocer los difíciles retos económicos y sociales" así "como su enorme potencial". Se trata del primer viaje de un miembro del FMI tras el reciente acuerdo técnico por la séptima revisión del programa con el país, reflotado tras los incumplimientos del ciclo de Alberto Fernández, en el marco de la deuda contraída en el año 2018, durante el mandato de Mauricio Macri.

En ese marco, este miércoles mantuvo una reunión con el Ministro de Economía, Luis Caputo, donde se analizaron las cuentas públicas y el plan de ajuste fiscal del gobierno, tras el superávit financiero de $0,5 billones anunciado para enero. Se destacó, además, la disminución en la inflación minorista, del 25% en diciembre al 20% en enero, así como la expectativa de un 15% en febrero.

Dijeron 'presente' el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, del lado argentino. Por parte del Fondo Monetario Internacional, también participaron Luis Cubeddu, subdirector del departamento del Hemisferio Occidental; Ben Kelmanson, residente representante senior del FMI en Argentina; Ashvin Ahuja, jefe de misión para Argentina; y Matthew Jones, asesor senior.

Tras el encuentro, Gopinath expresó, a través de la red social X (ex Twitter) que mantuvo "una discusión productiva con el ministro Caputo" y su equipo sobre "los esfuerzos en curso para restaurar la estabilidad macroeconómica, proteger a los vulnerables y fortalecer las perspectivas de crecimiento en Argentina".

Pleased to be in Buenos Aires. Had a productive discussion with Minister Caputo, @LuisCaputoAR, Governor Bausili of @BancoCentral_AR, and Chief of Staff Posse on the ongoing efforts to restore macroeconomic stability, protect the vulnerable and strengthen growth prospects in… pic.twitter.com/4trnSessl9