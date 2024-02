Subsidio a la luz: se lo quitarían a dueños de autos o motos con antigüedad menor de 5 años

Siguiendo detrás del objetivo oficial de alcanzar el tan aludido déficit cero y con la frase latiguillo que hasta dio lugar a canciones y memes, “No hay plata”, el Gobierno de Javier Milei avanza firme en su esquema de reducción de gastos, lo que incluye la quita gradual de subsidios energéticos (electricidad y gas), hasta su eliminación definitiva.

En ese marco, en las últimas horas se conoció, por información que surge de documentación oficial publicada por la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de su titular Eduardo Rodríguez Chirillo, que el equipo analiza establecer nuevos criterios sobre el tema. Más precisamente, se estaría analizando la posibilidad de quitar el subsidio a los grupos familiares, en los cuales alguno de sus integrantes sea propietario de un vehículo automotor o una moto, con menos de 5 años de antigüedad.

Cómo solicitar los subsidios a la tarifa de luz y de gas

La iniciativa que amplía el recorte de subsidios que estaría bajo evaluación, se trata de uno de los nuevos criterios que se debatirán en la Audiencia Pública fijada para el 29 de febrero próximo, cuando la Secretaría de Energía presente la “Canasta Básica Energética” (CBE). Cabe recordar que, la CBE es el nuevo método y esquema de ayuda asistencial estatal, que el Gobierno piensa implementar para reorganizar el cuadro de subsidios. Según este programa oficial solo abarcaría a los grupos en los cuales la factura supere el 10% del ingreso familiar.

Hacia un esquema más restrictivo

Con el objeto de evitar la judicialización de los aumentos que busca implementar el Gobierno de Milei, se convocó a una Audiencia Pública que se realizará el próximo jueves 29 de febrero. Ello contemplando que, el decreto 332/2022, norma elaborada durante la gestión del ex Ministro de Economía, Martín Guzmán, en la administración del ex presidente Alberto Fernández, era mucho más flexible y abarcadora.

Dicha norma estableció que los aumentos, en el caso de los usuarios con ingresos bajos (N2), no pueden superar el 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), mientras que en caso de usuarios con ingresos medios (N3), no pueden superar el 80% del CVS. Siempre teniendo en cuenta el CVS del período contado desde el aumento previo. En este contexto, el Gobierno presentará la “Canasta Básica Energética” en la Audiencia del 29, para dar a conocer el nuevo esquema que reorganiza la ayuda estatal, con foco en lograr reducir el monto total de subsidios.

Aumentos de luz: 7 consejos para ahorrar en el consumo y no sufrir con la factura

Es claro que el decreto publicado en agosto de 2022, era notoriamente menos restrictivo respecto al otorgamiento de subsidios. De hecho, los únicos que estaban excluidos eran los usuarios que registraran a su nombre 3 o más vehículos automotores, con menos de 5 años de antigüedad. Esta condición los agrupaba dentro de la categoría N1 (“ingresos altos”), quedando por lo tanto fuera de la posibilidad de recibir subsidio estatal. Actualmente cerca de 5,3 millones de usuarios de la red eléctrica, lo que equivale a un tercio del total de 16,1 millones, se encuentran en esa condición y categoría.

Por otra parte, un 50% está agrupado bajo la categoría N2 (“ingresos bajos”), siendo a su vez quienes reciben los mayores subsidios. Mientras que el 17% restante, quedó como categoría N3 (“ingresos medios). Por consiguiente, solo uno de cada tres usuarios del servicio eléctrico abona la tarifa plena, a la vez que, dos de cada tres, tiene un gran porcentaje de su consumo subsidiado.

Los nuevos criterios de exclusión

Ser propietario de un vehículo automotor o de una moto, con una antigüedad menor a 5 años, es solo uno de los criterios de exclusión de los subsidios, que se está evaluando incorporar a la nueva normativa en actual diseño. Se trata de uno nuevo, que se sumará a otros que ya estaban contemplados por el decreto 332/2022. En ese sentido, ser propietario de una aeronave o embarcación, o ser dueño de dos o más inmuebles.

Lo cierto es que la norma elaborada por el ex ministro Guzmán, clasifica como N1, a los usuarios con ingreso familiar superior a las 3,5 Canastas Básicas Totales. No obstante, también se establecieron otras variables, como la antigüedad de los autos. En el caso del segmento N2 (ingresos inferiores a 1 CBT), se agregaron criterios como la inclusión o no al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), la pertenencia de algún veterano de Malvinas en el grupo familiar.

Hasta un 150 %: a partir de este viernes suben las tarifas de electricidad

Nuevos cuadros tarifarios

Los nuevos esquemas de tarifas para el servicio prestado en el AMBA, por las distribuidoras Edenor y Edesur, ya rigen con subas informadas de entre 65% y 150%, con actualizaciones mensuales desde abril. Ello según resoluciones 101 y 102/2024 del ENRE.

En este sentido, la Secretaría de Energía informó que desde febrero se aplicaría un incremento de hasta el 150% en las tarifas de electricidad, para los usuarios de altos ingresos (N1), reflejado en las facturas de marzo. Por su parte los usuarios con ingresos bajos (N2), tendrían según lo anunciado un aumento del 70%, mientras que los de ingresos medios (N3) una suba del 65% (si supera los 600 KW/h la suba sería del 130%).

El Gobierno convocó a una audiencia pública para definir un nuevo esquema de subsidios para la luz y el gas

No obstante, según un informe de la consultora Economía y Energía, el aumento para usuarios de altos ingresos será del 167%, para ingresos bajos del 138% y para ingresos medios alcanzará el 127%. Todos aumentos por arriba del anuncio oficial. El ENRE modificó la diferenciación de usuarios residenciales por consumo, de nueve categorías se las reagrupo en solo cuatro. Por lo tanto, las facturas en marzo mostrarán el aumento en los costos de generación y distribución, además del impacto por la reorganización de las categorías de consumo.

VF JL