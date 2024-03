El presidente Javier Milei compartió en X (antes Twitter) una foto de un examen de inglés en el que aparece una reseña sobre su biografía y su carrera política, por lo que celebró el “fenómeno barrial” de La Libertad Avanza. Victoria Donda, entre otros usuarios de la red social, destacaron que el texto afirma que hay 30.000 desaparecidos por la última dictadura cívico militar y la extitular del INADI se burló del libertario: “Tsunami de chanes, Mr President!”, ironizó.

“Me manda el hijo de un amigo que está en primer nivel de inglés en Oxford el siguiente material, donde hoy en uno de los exámenes hacen referencia a… TSUNAMI DE CHANES. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, publicó Milei en su cuenta de X, junto a la imagen de dos páginas del examen, en el que se presenta un texto resumiendo su vida y una actividad con afirmaciones que se deben indicar como “verdadero o falso”. “Victoria Villarruel apoyó a personal militar responsable de crímenes contra ciudadanos argentinos” es una de esas premisas.

En el texto se explica que la vicepresidenta fue criticada por su historial familiar ligado a los represores, su apoyo a los condenados por lesa humanidad y por su propuesta de desmantelar el Museo Sitio de Memoria ESMA. En ese fragmento se detalla que, como consecuencia de la última dictadura, en Argentina “hay 30.000 desaparecidos o muertos”. Asimismo, se retratan otros detalles escabrosos de la vida del presidente, como las golpizas que recibió en la infancia y el consecuente distanciamiento de sus padres, la “cercana relación” con Karina Milei y su puesto de “primera dama” y la clonación de su perro muerto.

Aunque el presidente sugirió que se trataba de un examen de la prestigiosa universidad de Oxford, el material pertenece a Linguahouse, una plataforma polaca para practicar inglés con temas de actualidad. Además, si bien es el protagonista del ejercicio, no hay una línea a favor de su mandato o ideología, incluso fue titulado “Un terremoto político”, dentro del documento “Protestas al gobierno en Argentina”.

Victoria Donda, hija de desaparecidos, expresidenta del INADI y actual parlamentaria del Mercosur, aprovechó la ocasión para burlarse de Milei: “Presidente, no le vendría mal este manual. Hasta Oxford le enseña a sus estudiantes que en la Argentina la última dictadura militar desapareció 30.000 personas y que ¿Victoria Villarruel es parte de la casta genocida?”, ironizó y cerró: “Tsunami de chanes, Mr President!”.

Javier Milei y la cifra de los desaparecidos: “No fueron 30.000”

Durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el viernes 1 de marzo, Javier Milei denunció desabastecimiento en el sistema de salud y sostuvo que esto sucedió "en el medio de la farsa del ‘Estado te cuida’ durante la pandemia, donde si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 30.000 muertos, de verdad. Sin embargo, tuvimos 130.000 con el dolor enorme que eso significa”.

La provocación del presidente no sorprendió, no sólo por la militancia de la vice para victimizar a los militares como sobrevivientes del “terrorismo de izquierda”, sino por sus claras declaraciones negacionistas. Durante el debate de candidatos realizado el 1 de octubre del año pasado, Milei aseguró que valora "la visión de memoria, verdad y justicia" en materia de derechos humanos, pero que "no fueron 30.000 los desaparecidos, sino 8.753".

"Estamos en contra de la visión tuerta de la historia. Durante los 70 hubo una guerra y las fuerzas del Estado cometieron excesos, pero los terroristas del ERP y Montoneros mataron, pusieron bombas y cometieron delitos de lesa humanidad. No estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos", pronunció Milei durante el debate presidencial.

ML / ED