Victoria Villarruel y Martín Menem decretaron la suspensión del aumento a diputados y senadores

La vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, se sumó a Martín Menem y retrotrajo el aumento del 30 por ciento en las dietas de los senadores, en medio de la polémica que escaló al Poder Ejecutivo y terminó con el secretario de Trabajo, Omar Yasín, fuera del Gobierno.

De esta manera, Villarruel despejó la duda que merodeó durante todo el fin de semana sobre qué haría respecto al incremento del 30% en los salarios de los legisladores, luego de no acompañar la iniciativa de Menem, quien el jueves pasado ya había anunciado que presentaría el proyecto para retrotraerlo. Desde su entorno especificaron que fue por un pedido expreso del presidente, al que Villarruel finalmente se plegó, luego de que motorizara el despido de Yasín.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas de fuentes cercanas a la vicepresidenta, la abogada aspiraba a consensuar la decisión de dar marcha atrás con el aumento con los titulares de los bloques, en el marco de una situación tensa en el Congreso por el postergado debate del Decreto de Necesidad y Urgencia de desregulación de la economía, que Villarruel continúa aplazando.

Desde el entorno de la vicepresidenta especificaron que retrotrajo el aumento por un pedido expreso de Milei

En el escrito, la titular del Senado y el presidente de Diputados justificaron la medida, una vez más, apuntando contra la resolución 13/11 “suscripta por Amado Boudou y Julián Domínguez, en lo que respecta a la equiparación y movilidad automática de la Dieta, Gastos de Representación y Desarraigo que perciben los diputados y senadores nacionales”.

Además, uno de los argumentos que esgrimen en su despacho es que el aumento fue otorgado en el marco de una paritaria. En esa línea, una voz cercana a Villarruel justificó el accionar: "Victoria no se maneja de manera espasmódica, sino consensuada". El presidente, por su parte, apuntó contra Yasín y la ex vicepresidenta Cristina Kirchner y desvinculó a Menem y Villarruel del escándalo. “Vos podés decir ‘no están tan entrenados como esta gente’. Es cierto, pero cada vez que tocamos algo sale pus de todos lados y, a veces, te salpica, esa es la realidad", admitió.

El conflicto por el aumento en las dietas de legisladores

La semana pasada, Menem y Villarruel acordaron otorgar un aumento de aproximadamente el 30 por ciento en las dietas de los legisladores nacionales, en línea con los incrementos que quedaron cristalizados en la paritaria de los trabajadores del Congreso de la Nación. El desagregado comprendía un primer aumento retroactivo al 1 de enero de 2024 del 16 por ciento y un 12 por ciento al 1 de febrero.

Este 30 por ciento de aumento había sido dispuesto el 23 de febrero pasado a través de una resolución conjunta, pero dejaba afuera a los parlamentarios nacionales, aplicando únicamente al personal de ambas casas legislativas. Luego de esta equiparación a la paritaria del personal legislativo (gremio APL), el sueldo base de un diputado nacional quedaría cerca de la línea de los dos millones de pesos brutos por mes.

A esto había que agregarle el plus por desarraigo que perciben los diputados y senadores que no representan a la ciudad de Buenos Aires, ni a municipios cercanos del AMBA, sumado los pasajes de avión y ómnibus, y los gastos de representación. Horas después de haberlo anunciado, y tras contradecir una de las banderas de campaña de Milei, algo que enfureció al jefe de Estado, La Libertad Avanza presentó un proyecto de resolución para retrotraer estos incrementos suscriptos entre Menem y Villarruel.

Milei echó al secretario de Trabajo, Omar Yasín, por los aumentos

El presidente Javier Milei anunció este lunes que despidió al secretario de Trabajo, Omar Yasín, luego de que instrumentara los aumentos de sueldo en los cargos del Poder Ejecutivo. "Lo he despedido por un error que no debió haber sucedido. Lo están notificando en este momento", señaló en declaraciones a LN+. "En el mes de enero dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos a lo que vendría a ser el personal jerárquico", destacó.

"A los cargos políticos no se les dio el aumento, lo que sucede es que se llega a un acuerdo de paritarias, hay una nueva suba de salarios y se dispara un decreto que había enviado Cristina Kirchner que señalaba que estos puestos jerárquicos no podían ganar menos que las personas que están por debajo en la estructura y ahí se disparó el aumento", completó Milei.

Al respecto, enumeró que tomó dos medidas, la publicación del Decreto 235/2024, que retrotrae el aumento que será descontado en el cobro del próximo mes y el despido de Yasín al frente de la cartera de Trabajo, a pesar de que su firma no figura en el decreto. "Se ha depositado y lo que se hace el mes que viene es que se descuenta cuando se hace el pago. Seguimos con esta tesitura que acá el ajuste lo pagan todos, en especial la política", definió el jefe de Estado en la entrevista.

Por otra parte, hizo eco del intercambio que protagonizó con la ex vicepresidenta Cristina Kirchner vía redes: "Es muy interesante, ella no se hace cargo de su decreto. Le dije que resigne su jubilación de privilegio de más de 14 millones de pesos y que vaya por la mínima". "Lejos de darme una respuesta hizo psicología barata. Yo estoy tranquilo, la que tiene que estar nerviosa es ella, que cobra dos jubilaciones de privilegio", concluyó.

