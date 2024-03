El ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, desmintió este martes 12 de marzo haber sido el abogado defensor del capo narco Miguel Ángel "Mameluco" Villalba, preso y condenado a 27 años de cárcel en una causa por lavado de activos y tráfico de drogas. "Es una mentira", dijo a PERFIL.

En la noche de este lunes, en su programa Odisea Argentina (LN+), el periodista Carlos Pagni había dicho que Villalba había sido defendido por el actual ministro.

"Un narcotraficante de la provincia de Buenos Aires sigue el juicio oral desde la cárcel. Hablamos de Mameluco Villalba. Curiosamente, antes de ser ministro, el abogado del narcotraficante Mameluco Villalba era Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Justicia del Gobierno. ¿Tiene culpa por ser abogado de un cliente que es narcotraficante? No, es su función como penalista. Pero políticamente aparecen algunas incompatibilidades. En el caso de Cúneo Libarona son cada vez más frecuentes", lanzó el periodista.

"Es una mentira. Es falso. No lo defendí, no lo conozco y no lo vi en mi vida", le dijo Cúneo Libarona a este medio.

El actual funcionario viene de construir una carrera de décadas como abogado penalista en decenas de casos con protagonistas resonantes en la discusión pública. Su apellido es conocido en la Justicia argentina, ya que viene de una familia dedicada a la abogacía. Y, en esa línea, el ministro añadió: "Me informan que hace años lo defendió en una causa (a "Mameluco") mi hermano Matías Cúneo Libarona. Y somos independientes".

El hermano del ministro de Justicia fue consultado por PERFIL y confirmó que fue él quien lo defendió en una causa. "Mariano no lo conoce ni fue cliente suyo. Cada hermano tiene sus asuntos propios", sostuvo.

"Mameluco" y el juicio del caso Candela

Villalba, capo narco de la provincia de Buenos Aires, es juzgado desde principios de marzo por el Tribunal Oral N°6 de Morón por el crimen de Candela Sol Rodríguez, la niña que fue secuestrada y asesinada en agosto del 2011. Cumple su condena en un penal de Rawson, Chubut.

El señalamiento al ministro de Justicia se dio en medio de una semana que comenzó atravesada por los crímenes que jaquearon a la ciudad de Rosario en los últimos días. Héctor Figueroa, taxista (40); Diego Alejandro Celentano, también taxista (33); Marcos Daloia, colectivero (39); y Bruno Bussanich, playero de una estación de servicio (25), fueron asesinados en los últimos días en la ciudad santafesina, y sus crímenes mantienen paralizada y aterrorizada a la población.

Villalba, condenado, enfrenta dos juicios

En diciembre del 2013, el hermano del ministro, el abogado Matías Cúneo Libarona, lo acompañó a Villalba a los Tribunales de San Martin.

En aquel entonces estuvo sentado en el banquillo de los acusados, donde lo señalaban por haber liderado una banda dedicada al tráfico de marihuana. El ex juez Juan Manuel Yajl, que había estado a cargo de la investigación del caso durante la instrucción, había señalado que el capo narco tenía un sistema de distribución de drogas "bastante aceitado". "En la periferia de las villas él tenía una agencia de remises. El que quería comprar iba a la agencia: lo llevaban a la villa y lo sacaban. Si los paraban el remisero decía que no sabía nada, que estaba haciendo un viaje. Era brillante", según cita un artículo de archivo de Infojus.

Mariano Cúneo Libarona.

El año pasado, Villalba también fue enviado a juicio junto a su hijo, acusado de haber liderado desde la cárcel a la banda a la que se le adjudicó la venta de cocaína adulterada que causó 24 muertes en San Martín, Tres de Febrero y Hurlingham, a comienzos de 2022. Así lo dispuso la titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de San Martín, Alicia Vence, luego de que el fiscal Paul Starc dio por culminada la instrucción de la causa. El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 5.

