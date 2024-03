Javier Milei y el fenómeno “bánquenme hasta mayo”

La licuadora de Javier Milei se prendió y los ingresos de los legisladores también fueron afectados. Nos han dicho que no hay plata, pero esa frase mágica no funciona con la casta conanista. Es por eso que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la titular del Senado, Victoria Villarruel, aumentaron 30% las dietas de Diputados y Senadores.

Rápidamente luego del escándalo generado, el presidente pidió dar marcha atrás con la medida. Esto nos lleva a pensar que la decisión es amarga para Vicky, ya que el kirchnerimo tiene 37 de los 38 votos necesarios para voltear el DNU 70/23. Además nos cabe preguntar sobre dicho aumento ¿El mandatario no sabía de aquello? Raro. Por otra parte el legislador Miguel Ángel Pichetto defendió el incremento diciendo que no quiere diputados que ganen como en Uganda. Hay que decirle al diputado que en ese país africano sus pares ganan un promedio de US$ 100 más por mes más que los nuestros.

No habíamos agotado la discusión sobre la suba de dietas de los legisladores y el propio Javier Milei se subió el sueldo 48% por decreto. En efecto, cinismo al tope. El Presi se mandó el aumento, si pasaba pasaba; lo pescaron y tuvo que retroceder en chancletas talle 36. Luego culpó a su antecesora Cristina Fernández y ésta lo atendió por tuiter.

“Bánquenme hasta mayo”

En lugar de gobernar y resolver las cosas como corresponde, el Javo no puede largar el celular. Luego vendrían las justificaciones como la del ministro del interior Guillermo Francos.

“El Presidente cuando se dio cuenta que había firmado un decreto que implicaba eso, entendió que había habido un error”, dijo Francos, o la del propio Javo que tuvo que despedir a su secretario de Trabajo, Omar Yasín, para tapar la macana. Es curioso que el Secretario pagara aquel pato cuando el decreto lo firmaron Sandra Pettovello, Guillermo Francos y Nicolás Posse.

La casta sos vos, las designaciones son nuestras. Apenas asumió, el Presidente Javier Milei le dio a su hermana repostera y tarotista la Secretaría General de la Presidencia con rango de ministerio. Luego Karina, nombró a Eduardo “Lule” Menem -¿su novio?- como subsecretario en la cartera que ésta maneja. En este sentido, parece que todos los Menem ligan cargo en esta gestión, y en esa lógica Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, colocó a su sobrino segundo en el Congreso.

Esto no termina allí, María Belén Agudiez, mano derecha de Karina Milei, duplicó el presupuesto a su cargo en apenas dos meses, al tiempo que habría nombrado a dos primos directos en el Estado. Todo esto deja como una anécdota menor la designación de una joven de 23 años como Directora en el Renaper.



Caramelos de madera y peleas

El presidente Javier Milei no nos da respiro, tiene la cabeza de una criatura. Primero, con la crueldad propia de los bobos de la clase, se burló de la gente con síndrome de Down. Luego en un acto inexplicable hizo un chiste sobre un chico que se había desmayado durante su discurso en el colegio donde estudió.

Esa crueldad quedó expuesta cuando el segundo joven perdió el conocimiento. ¿Otro más? Preguntó el presidente Javier Milei, como molesto por la interrupción; y continuó con su discurso hasta que la cara de preocupación de su hermana lo hizo reaccionar.

La charla en el Cardenal Copello no solo tuvo ese incidente, también se destacó por frases impropias para los niños tales como “El burro tiene éxito por insistidor, no por lo otro... ¿Se entendió, no? ¿Será posible que en dos días el presidente de la Nación haya dado liķe a un twitt donde decía que su gabinete se estaba “enfiestando” a un gobernador, para luego continuar con las acciones mencionadas?

Luego vinieron las peleas, el chusmerío y los caramelos de madera. Soy de los que suscriben en la necesidad de cerrar Telam, sin embargo la crueldad de la comunicación oficial, propia de quienes no tienen un plan para brindar posibilidades de nuevo empleo a esa gente, es como una escupida al cielo que pronto los alcanzará. ¿Por qué en lugar de cerrar la agencia de noticias no echan a tres cuartas partes de los 20.000 empleados de Trenes Argentinos, empresa que trae mayor perjuicio al Estado? ¿Será porque Javo sabe que tiene enfrente al gremio del sector?

El presidente Javier Milei prohibirá el uso del lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en la administración pública nacional, según lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni. ¿Es útil la medida? Por supuesto lo es, sin embargo no deja de ser otro caramelo de madera que sirve como distracción.

Las peleas con medios y periodistas también siguieron en los últimos días. Esta vez le tocó a Marcelo Bonelli y Martín Rodríguez Yebra, aunque Javier nada dijo del comentario de Carlos Pagni sobre el régimen de Tierra del Fuego y las sospechas de corrupción para no desactivar esos beneficios. Milei también apuntó contra TN y denunció que "han operado" durante "toda la campaña" en su contra y ahora "pasan mucho tiempo" haciendo "lo mismo", y si bien subrayó que hay "periodistas dignos" en el canal, señaló que hay otros "muy oscuros".

Mientras tanto sigue contratando tuiteros sin experiencia en altos cargos de comunicación. En efecto, el Presidente vive enroscado usando su tiempo en la red social y rodeándose de obsecuentes para construir su “Felicidonia”.

Si bien las peleas con los artistas quedaron a un lado en los últimos días, la cantante María Becerra le respondió a sus agresiones y la de los tuiteros.

“Al presidente me dirijo con respeto, pero creo que hay cosas más importantes que hacer antes que pelear en redes”. En efecto, al Presi no le alcanza pelearse en redes sociales, también necesita hacer algo de conventillo como ocurrió en Expo Agro. El Javo mintió sobre Alberto Fernández, o más bien no pudo probar, que en la mesa mientras estuvo en Olivos, siempre había una botella de Champagne Cristal en el almuerzo y la cena. Esa actitud chismosa del mandatario lo hizo recibir un llamado del ex presidente, que lo llevó a retractarse.



Los controles del Toto

Los números interanuales del mes de febrero son tremendos, la capacidad productiva está destruida y la posibilidad de recuperación enfrenta un panorama complicado. La inflación de febrero según el INDEC fue de 13,2% y acumuló 276,2% en los últimos 12 meses ¿Sospecha de retoques? Posiblemente.

La retracción del consumo va entre el 35% y el 40%, situándose en niveles del peor momento de la pandemia. El consumo de alimentos cayó en torno al 30% y el de medicamentos 40%.

¿Hay posibilidad de reactivación? Si contratas en blanco a un trabajador por $600.000, el empleador tiene que poner $1.500.000. En ese contexto la siderúrgica Acindar paralizó su producción y las terminales automotrices estuvieron totalmente paradas, logrando recién reactivar en marzo, aunque se estima que el 2024 será el peor año en dos décadas. El operador inmobiliario Adrián Mercado semanas atrás había anticipado un incremento del 50% en las subastas de maquinarias de Pymes. Por otra parte de cada 100 contratos de alquileres comerciales en CABA, 70 no renueva.

El fallo del Juzgado Federal de Rawson n° 1 obligó al Gobierno nacional a devolverle a Chubut los fondos de la coparticipación. El Presidente Javier Milei acató a la justicia y le devolvió los fondos del transporte a Ignacio Torres. Esto mismo deberá hacer con todas las provincias porque no hubo decreto revocatorio. Por su parte los diarios oficialistas y su rejunte de tuiteros no publicaron la noticia. En esta pelea por los recursos, el mismo Javo que votó a favor de Sergio Massa para eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, pide restituir el tributo luego de una charla con Raúl Baglini.

Milei volvió a defender su programa de gobierno: “Estoy haciendo lo que los libros dicen que debo hacer”. El 73% de los jubilados está por debajo de la línea de pobreza, pero para el Presidente no son el sector más complicado y para la canciller Diana Mondino algún día se van a morir. La recesión del presidente derrumbó las ventas de Coca Cola, que atraviesa su peor momento desde el 2001. Para el ministro Toto Caputo las ofertas afectan a la inflación y “no reflejan la realidad económica”, y derivó en una charla con los supermercadistas, reviviendo las posturas del ex Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.



El rating obligado y los insultos inevitables

La Asamblea de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación fue diferente. Que el mensaje de Javier Milei haya sido a las 21 horas solo habla de la soledad y la falta de espalda política del presidente. Se trata de alguien que ama las duchas de multitudes y que eligió un horario casi perfecto para esconderse.

Eso generó, como lo anticipamos, un clima perfecto para un cacerolazo, que tuvo a su llegada al palacio legislativo y que la prensa oficial trató de evitar. El “Presiduende”, como se difundió durante los días previos, necesitó un banquito para llegar al micrófono del atril. Durante los días previos los propios convocaron a una movilización, aunque debieron cancelarla por falta de adhesión.

Los codazos en el ingreso al palacio legislativo entre la vicepresidente Victoria Villarruel y la hermana Karina Milei fueron una historia aparte de la novela libertaria. Los palcos repletos de obsecuentes, especialmente tuiteros que luego devendrían en funcionarios bien pagos. La transmisión oficial no mostró a opositores, su imagen fue silenciada, censurada. La puesta en escena fue total. Desde el gobierno festejaron 51 puntos de rating, aunque no repararon que se trató de una cadena nacional, y que muchos lo miraron al solo efecto de curiosear. La imagen más difundida por el oficialismo fue una vidriera de gente mirando, pero cuando aparecieron las imágenes de video, esas personas le gritaban mentiroso y lo insultaban. Es decir, el rating obligado y los insultos inevitables.

La expectativa de lo que iba a anunciar nada tuvo que ver con lo que finalmente ocurrió. Mucho se dijo de ventilar temas de corrupción o dolarización. Lo mismo había ocurrido en la toma de mando cuando se ventilaban nombres de posibles asistentes, tales como Nayib Bukele, Sylvester Stallone o el propio Donald Trump.

Las frases poco felices del presidente fueron parte importante del show populista. “Si lo que buscan es el conflicto, conflicto tendrán”. Seis de cada diez Argentinos son pobres, mientras que la mayoría de políticos, como muchos de ustedes, son ricos, les dijo Milei al Kirchnerismo y a la izquierda, alimentando un discurso que alimenta el enfrentamiento.

Milei Le habló a su pueblo, a esos que no le entran balas, a los que la crítica constructiva no les aporta nada. Finalmente, luego de mantener un discurso de corrido por más de una hora, disparando datos que por momentos mareaban a quienes lo escuchaban, llamó a un encuentro nacional.

El mismo exige que dicho acuerdo sea de adhesión, no hay lugar para el debate, es lo que él quiere o nada. Pidió volver a tratar la Ley Bases (esa que él en realidad no quería) a cambio, habló de los recursos para las provincias, pero sobre todo esconde las facultades delegadas. ¿Confía el mandatario en los gobernadores?

“Ahora que me demuestren que estoy equivocado”, dijo como si él fuera alguien a quien los líderes provinciales debieran complacer. En fin, el profeta del Abasto aspiraría en lo discursivo a un “Pacto fundacional innegociable” que le de oxígeno hasta mayo sin mayores conflictos. En efecto, es mesianismo puro sin restricciones.

Los Diez Mandamientos de nuestro Moisés, copiados del Consenso de Washington son:

1 ) La inviolabilidad de la propiedad privada.

2 ) El equilibrio fiscal innegociable.

3 ) La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.

4 ) Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.

5 ) La rediscución de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.

6 ) Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

7 ) Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.

8 ) Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.

9 ) Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.

10 ) La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.

Horas después de la Asamblea el gobernador Axel Kicillof rechazó participar del Pacto de Mayo: "Arranquen nomás, si no llegamos". ¿Se puede hacer dicho pacto sin provincia de Buenos Aires? La misma representa el 41,5% de la población Argentina. Pocos días después los gobernadores fueron recibidos en la sede del gobierno nacional. El presidente no estuvo, sus actividades con tuiter no se lo permitieron.

¿Cómo espera Milei trabajar en consensos jugando al niño emperador? A esta altura, y como producto de los desencuentros entre Javier Milei y los gobernadores debemos preguntarnos ¿Cómo viene el número mágico “172” para un eventual juicio político por insania?. Los kirchneristas afirman tener 159, faltándoles únicamente 13.

A veces nos deberíamos preguntar si no estamos en un baile donde ambos ganan tiempo, unos para especular con el crecimiento de la economía y otros para que la gente pida a gritos la destitución.



El show de Pato

Los narcos de Rosario avisaron que están de acuerdo con la frase de Javier Milei cuando dijo “Al Capone era un héroe”. No hay política de seguridad, el show de los autos abandonados en la ruta con droga y los videos institucionales a lo Nayib Bukele y del “Operativo Bandera” un día nos iban a traer dolor de cabeza. El asesinato random a dos taxistas, un colectivo, un playero, balear una comisaría y la amenaza al periodista Nelson Castro, son parte de la retaliación a una gestión que nunca estuvo preparada para un combate real contra el narcotráfico.

Patricia Bullrich y Luis Petri se han dedicado a la producción cinematográfica tanto como Milei al Twitter. Los ex aliados de Mauricio Macri no dan pie con bola en sus respectivas carteras afectando tanto al gobierno como a su espacio político.

La estabilidad del gobierno depende de que el PRO no actúe en forma conjunta con el peronismo en el Congreso. Si eso ocurre, estaríamos ante el final de todo. Mientras tanto, hasta que lo elijan presidente del partido, Mauricio Macri espera su turno para jugar. Por ahora dijo que le da tiempo al Presidente hasta junio para decidir el rumbo de su espacio. En efecto, no se confunda, el encuentro de Milei con Cristian Ritondo sería para ganar tiempo. Si hay algo que quedó expuesto, es que como buen nene caprichoso nunca va a permitir los agravios de un “pendejo” caprichoso como Santiago Caputo. Según se ha difundido, cuando estos mantuvieron un encuentro el asesor le dijo “Mauricio, no te confundas, este no es tu segundo tiempo”. De allí podemos deducir que la lista de aniquilación del “Angel Exterminador” tiene en primer lugar a Nicolás Posse, seguido por Caputito.

Durante estos días, en algunos medios se dejó trascender que quedó en evidencia que Mauricio está en contacto permanente con el gobernador de Chubut Nacho Torres, quien junto a Rogelio Frigerio de Entre Rios y Jorge Macri de la Ciudad de Buenos Aires están alineados para que llegue a la presidencia del PRO y luego dejar aislada a Patricia Bullrich.

Mientras tanto Pato no ayuda a su propia causa, quien afirmó "En Chubut no vive nadie, hay un millón de guanacos”. Según se supo Patricia le dijo a Torres “La solución es callarse, callate, callate un tiempo, Milei se olvida y se pelea con otro”. Sin embargo la jugada a favor del Javo le salió mal, el Secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Sebastián García de Luca, su armador de campaña, renunció a su cargo luego del comunicado dentro del PRO en apoyo a Milei y en crítica a Ignacio Torres. Ella para terminar la relación de la mejor manera con su ex funcionario lo tildó de tibio.