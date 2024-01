Carlos Regazzoni: “En Argentina hay 8 millones de personas que no toman los medicamentos que necesitan”

Los problemas que existen por la inflación llegan a extremos como que un paciente que padece una enfermedad crónica no pueda adquirir sus medicamentos debido a los altísimos costos. Ante este panorama, este medio le consultó al ex director ejecutivo del PAMI, Carlos Regazzoni.

“Hay un problema con la adquisición de medicamentos por parte de mucha gente y esto es porque los precios evidentemente han aumentado”, comentó Carlos Regazzoni. “Esto hay que entenderlo en un contexto de inflación, que es lo que promueve el aumento de precios de todo y también la devaluación, muchos medicamentos son directamente importados y después otros medicamentos tienen insumos que son importados”, agregó.

Los medicamentos innovadores terminan siendo más costosos que los anteriores

Posteriormente, Regazzoni planteó: “Un punto que no hay que dejar de mencionar es el cambio que hay en la composición de la canasta de medicamentos, donde los medicamentos innovadores son muchísimo más costosos que los anteriores”. Luego, manifestó que, “eso genera un impacto enorme en los financiadores, porque muchos de ellos tienen cobertura del 100 por 100”.

Reacomodar el sistema de financiación de medicamentos: el gran desafío del Gobierno

“Algunos tienen que optar por fraccionar los medicamentos, por supuesto que los medicamentos la cantidad no es necesariamente una respuesta”, sostuvo el entrevistado. “El Gobierno tiene un gran desafío, que es cómo reacomoda todo el sistema de financiación de los medicamentos y también del control de la innovación para que se pueda seguir haciendo frente a esto porque sino mucha gente los deja de tomar”, completó.

Hay 8 millones de argentinos que no toman sus medicamentos

Por otro lado, el ex director ejecutivo del PAMI señaló: “Mucha gente no lleva sus medicamentos o no los toma, otra gente los lleva en menor cantidad y los toma salteados pensando que eso es lo mismo y no es así”. Sobre la misma línea, aseveró que, “en Argentina hay 8 millones de personas, con alguna enfermedad crónica, que no toman los medicamentos que necesitan”.

“La inflación afecta no solo al que produce los medicamentos, sino también a quien los vende”, expresó Regazzoni. A modo de cierre, dijo que, “el farmacéutico está presionado por sus costos y necesita vender más caro, puede ir optando por opciones más baratas pero la realidad es que a veces lo que va a estar en riesgo es la propia subsistencia de la farmacia”.