Un Presidente twitero en las Provincias Unidas del Sur

El gobernador Nacho Torres denunció que el presidente Javier Milei le retuvo $13.500 millones a la provincia, y la amenaza con no entregar petróleo y gas a Nación no se hizo esperar. En una carta firmada conjuntamente con sus pares, titulada “Las provincias unidas del sur”, sostuvo:

“Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas”. La misma fue suscrita por Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén), Tierra del Fuego (Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

La respuesta del Presidente tampoco tardó mucho, y calificó a Torres de “Degenerado fiscal” y amenazó a “Nachito y sus cómplices” con la pena del artículo 194 del Código Penal, que por cierto prevé un castigo menor de tres meses a dos años. En efecto, lo trató de correr con pólvora mojada.

Tras el fallo, Chubut no cortará el suministro de petróleo y gas: "Van a tener que tomar cursos de enviar mails"

Este acto, que muestra el carácter populista y desencajado de Javier Milei fue rápidamente contestado con una nueva misiva esta vez suscrita por los gobernadores Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), todos de Juntos por el Cambio.

Sí, como usted lo puede imaginar, Mauricio Macri no estaría ajeno y empuja al “Javo” hacia el acantilado.

Primero fue "el Estado es el pedófilo en el jardín de infantes", luego vino "mientras miran a la señorita por internet, yo estoy en medio de sus sábanas". Ahora califica a Nacho Torres de "degenerado fiscal".

¡Qué raros son los ejemplos del Presidente Javier Milei. ¿Hay alguien con quien el presidente no se haya peleado? Los legisladores son ratas; los otros liberales, traidores; los sindicalistas y gobernadores peronistas, la casta; y ahora le tocó a los gobernadores aliados. En efecto, el Presi rompió todo puente y diálogo para gobernar.

Este es un tema netamente político y de plata, por lo tanto la solución viene de la mano del dinero y el diálogo; pero el presidente insiste con el relato anticasta. Si la decisión está tomada, los trabajadores petroleros responderán al gobernador Torres, y eventualmente sus pares patagónicos se acoplarán, cesando en sus actividades y dejarán expuesto que Milei está solo. El choque de la realidad y la realidad del papá de Conan es inevitable.



Presidente twitero

El evidente delirio místico de Javier Milei, la escuela duránbarbiana de Santiago Caputo y el excel de su tío Toto Caputo ignoran que la pobreza se ubica en un 57% y la indigencia en 15%, registro que supera al del 2001. Pero hay más:

• La inflación de enero ubicada en 20,6% acumula 254% en 12 meses

• Los alimentos y bebidas subieron 20,4%

• Las tarifas de luz, hasta 150% en el AMBA y habrá ajustes mensuales a partir de abril

• En la Ciudad de Buenos Aires el subte costará $574 en abril y $667 en mayo, los peajes de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno se irán a $ 2.276

• Una familia sin alquiler necesita $ 600.000 mensuales para vivir, y si a eso sumamos alquiler y expensas ese monto se va a $1,000,000 para superar el umbral de la pobreza.

El presidente Javier Milei anunció subsidios para comprar útiles escolares y financiamiento para alumnos, es decir que el gobierno libertario te paga el cole como buen zurdo empobrecedor.

El gobierno declaró haber logrado superávit fiscal financiero del 0,2% del PBI. Es obvio que eso tuvo un costo y es sostenible por un rato. La licuación del gasto en jubilaciones fue 32,5%, las transferencias a las provincias 53,3%, la Obra Pública 75,6%, los Planes Sociales 59,6%, las Asignaciones Familiares 17,7%, las transferencias a las universidades 16,5% y la eliminación de fondos fiduciarios por US$ 2.000.000.000 Con el ajuste trimestral de fórmula jubilatoria de 27,18% la mínima se irá a $133.000. El nuevo salario mínimo vital y móvil estará en $ 180.000 y la jubilación debería ser de $ 166,296. Si se sumara a la mínima el bono de $ 70.000, tenemos un haber jubilatorio de $ 205.000 (US$180) en Marzo 2024.

Javier Milei, ¿sabés el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina?”. Esta fue la vergonzosa respuesta del presidente al periodista militante Joni Viale, cuando lo interpeló sobre la destrucción de las jubilaciones. Luego siguió “En marzo o abril la Argentina va a tocar fondo". El problema en este punto es que lejos de ir hacia la “V” que el mandatario pronostica, ésta como vienen advirtiendo muchos economistas se convertirá en una “L”. En efecto, salvo el presidente y sus más fervientes seguidores, el resto sabe que el escenario próximo futuro es demoledor. Llegar al poder sin plan, sin equipo y sin diálogo sepulta a cualquier gobierno.

Por su parte Javier Milei afirmó “El FMI estima que podemos liberar el cepo a mitad de año”, tres Doritos después Caputo dijo que hasta fin de año no va a ocurrir. Por su parte el Fondo quiere saber si todo esto es sostenible políticamente. Es decir, todo es relato y contradicciones.

En efecto, mientras Luis Caputo pidió en LN+ que el Congreso vote la Ley Bases, Javier Milei, desde Corrientes decía que el poder legislativo "es un nido de ratas" y apuntó a los políticos: "Son una mierda que la gente desprecia”. El presidente no aclaró si su bloque también se componía de roedores. Esta lógica de animalizar a los demás va convirtiendo al mandatario en una almeja, ya que se entierra cada vez que pone su lengua en movimiento.



Fideicomisos buenos y malos

El gobierno analizó los fondos fiduciarios y llegó a la conclusión que todos tienen irregularidades menos la compra del Banco Hipotecario por parte de IRSA, empresa que lidera Eduardo Elzstain, dueño del Hotel donde Javo se hospedó durante la campaña electoral y después de haber ganado las elecciones.

Sí, seguramente usted estará pensando lo mismo que yo, pero le falta saber que un ex empleado de la Ciudad vinculado a esa compañía, Nicolás Pakgojz, ahora estará a cargo de la Agencia Nacional de Bienes del Estado. En las últimas horas el gobierno eliminó varios de ellos, por ejemplo el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo el más polémico es el FISU o Fondo de Inversión Social Urbano, al que redujeron del 9% al 1% su participación en el impuesto PAIS, que estuvo bajo la órbita de Juan Grabois, a quien acusaron de corrupción, y fue el propio Sebastián Pareja, a cargo de la SISU, quien desmintió la existencia de delito.

El presidente dijo “Yo puedo jugar a fondo porque tengo el culo limpio, otros no pueden hacer eso”. En su primera derrota política, el proyecto Ley Bases, echó varios miembros del gabinete, porque fuera de su capricho solo hay casta y traidores. En este orden de ideas, Javier decía que ese proyecto era fundamental, pero una vez que perdió en realidad era para exponer a los que no quieren ver crecer al país. Su razonamiento es idéntico al del Chavo del ocho, que si total no la quería. Sin reconocer que hasta hoy estamos hablando de pelea de caja, el mandatario dijo “Mi mayor equivocación fue creer que podía negociar y hacerle un planteo honesto a los gobernadores”.

Es evidente que hay una desconexión entre la realidad del presidente y la realidad, donde éste se coloca en un lugar que nada tiene que ver con la política al afirmar que “a un político convencional, si no lo linchan es porque no lo conocen, si lo conocieran lo descuartizarían”, ¿Y la gente qué haría con él que es la máxima autoridad luego del ajuste brutal que viene llevando a cabo?

Cuando el presidente dijo “ser presidente es un trabajo más", luego, agregó "los políticos no pueden pisar la calle. Yo soy un outsider y actúo como un outsider.”

El presidente sostuvo en el inicio de su mandato que el ministerio de Capital Humano tendría trato prioritario. Ahora sabemos que la ministra Sandra Petovello lloró y amenazó renunciar porque no tiene recursos para los comedores. Esta falta de sensibilidad puede ser determinante en el futuro cercano.

Mientras el gobierno festeja la “baja” de la inflación del 20,6 contra 25 de los últimos meses, la inflación real en dólares se duplicó. Ahora somos un país caro en dólares. Sin nueva regla laboral, con impuestos por las nubes ¿Cómo hacemos para competir? Esta situación es peor que la del 2001. El gobierno se sostiene por un núcleo duro de pibes que no vivió esa crisis, ni marchó en el 2012 por la institucionalidad. En efecto, no saben lo que les espera.



“President, I’m very happy!!!”.

La número dos del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, visitó nuestro país. La Subdirectora Gerente mantuvo un encuentro con distintos funcionarios a los que señaló la cuestión social de las medidas que vienen tomando y destacó: “La dolarización no resuelve todos los problemas”.

Sí, la visitante le llenó la cara de dedos al presidente, al que se lo vio muy incómodo en la foto de rigor. Asimismo ésta se reunión con un grupo de economistas que le bajó el pulgar al plan económico y a toda posibilidad de dolarización. Sostuvo además un encuentro con Gerardo Martínez, de la CGT, donde le habían anticipado que Milei no tiene espalda política.

Por su parte el Secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken se dio una vuelta por el país. El funcionario visitó la Casa Rosada, hizo trabajo de contención, instaló la agenda de trabajo con Argentina y continuó su camino. Por su parte, nuestra canciller Diana Mondino se reunió con su par del Reino Unido, David Cameron. Esto ocurrió horas después de que la ministra volviera a equivocarse en sus expresiones vertidas en Twitter con motivo del paso del británico por las Islas Malvinas.

El Senador por el Estado de Florida, Marco Rubio, visitó al Javo. El legislador no hizo más que extender su mano al llegar al encuentro y el presidente le espetó: “Parece que estoy contaminando todo el universo”, en una clara expresión de narcisismo al que el Presi nos tiene acostumbrados. ¿Cómo esperan que vean en el exterior a semejante personaje? Le dan la posibilidad de acercarse al Partido Republicano y termina en otro papelón para nuestro país.

Milei fue corriendo a buscar la foto con Donald Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora en los Estados Unidos. El encuentro se dio en un ámbito casual, oscuro y casi de paso. Un fan exultante, un niño, que nada tenía de presidente balbuceando un inglés más básico que el de nuestra ministra de Seguridad, dijo al ex mandatario norteamericano “I’m very happy, I am very happy!!!”, mientras lo zamarreaba y provocaba una evidente incomodidad en él.

Sin embargo acudió al denominado Fishing Compliments, alagó en su brevísimo encuentro con al 45Th presidente de los EEUU, le dijo que él también era MAGA, “Make Argentina Great Again”, lo que causó la simpatía en el norteamericano y devolvió elogios en su discurso. Luego de camino de regreso Milei decía: “Yo vengo de estar jugando la final de la Champions League”, aunque con el estadio vacío como pudo verse posteriormente.



Presidente twitero y peleas de bajo vuelo

Tenemos un presidente twitero que pasa hasta un tercio de la jornada laboral dentro de la plataforma. Los números de su dependencia a la plataforma son infernales, desde que asumió va camino a los 5,000 postes y 15,000 likes. Un tercio del tiempo hace autobombo, repostea mayoritariamente a sus trolls y tiene poco para comunicar de gestión; es decir que necesita vivir en una burbuja de elogios. Las reuniones con los gobernadores y entrevistas en general son la excepción. Parece que evita contaminarse con el contacto humano.

En las últimas horas con el humorista y columnista político hace 18 años en Clarín, Alejandro Borensztein, a quien acusó de digitar la ubicación de los “tosedores” durante el debate presidencial. Sí afirmó que éste estaba a favor de Sergio Massa. En efecto, el modo presidente tuitero y mesiánico lo lleva a los límites de la estupidez.

La pelea con la cantante Lali Espósito llegó a límites más preocupantes. El destrato del mandatario a la artista derivó en la pregunta de la periodista Cristina Pérez, quien dijo a Milei que “desde la posición de poder en que se encuentra, sus seguidores podrían tener una reacción violenta” contra la cantante. Este respondió "Lo hubiera pensado antes de salir a agredir desde el financiamiento del Estado”, “Si no le gusta, no lo hubiera hecho”, y completó en otra entrevista: “Ella empezó” “. Es decir, no solo estamos frente a un presidente que tiene respuestas de un niño sino también deja en claro que sabe del daño que tiene sobre las personas, y lo ejerce como un violento.

En el mismo sentido Milei siguió: “si querés agredir, tenés que estar limpio”; “si tus declaraciones están en línea con un espacio político que te pagó, sos un mecanismo de propaganda”. Curiosamente, este hombre que usualmente confronta a quien no está en línea con sus caprichos, por un lado le giró $1.000.000 al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés para el carnaval; y por otro es el propio Milei el primero en ponerse un chaleco antibalas y hacer probar su comida. Este kirchnerismo adolescente, del hago lo que yo digo, pero no lo que hago, tiene adentro a Fátima Florez, que como muchos artistas han cobrado del Estado.

Si hay algo que reclamar al presidente es el daño que ha provocado en tantos jóvenes que toman como ejemplo la violencia del mensaje del Javo. En las redes sociales otros artistas fueron víctimas, tales como María “BCRA" Becerra, Nicky” Ñoqui” Nicole y "Tiago CFK”. Lali “Depósito" fue solamente la primera de esta etapa de agresiones. Asimismo dentro de esta seguidilla de violencia verbal, Javier Milei fue a la Provincia de Corrientes en el avión presidencial para un acto político partidario. Esto significó el gasto de al menos US$ 8.000 para una actividad que no es de interés público.

En dicho evento volvió a descalificar a Ricardo Lopez Murphy, quien pasó de ser segundo padre a basura y traidor. Además volvió a decir que el Estado es una organización criminal que se financia de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos, lo que provocó el aplauso de sus fanáticos. Sin embargo hasta hoy, lejos de bajar o eliminar, el presidente se dedicó a subir todos los tributos que pudo adhiriendo a eso que él considera un acto violento como es el cobro de impuestos.

Un gobierno sin gestión

Un artículo del periodista Mariano Obarrio reveló que la falta de gestión y el relato son una bomba que puede tener consecuencias sin precedentes. Del mismo se desprende: Santiago Caputo (el asesor del Presidente Milei) interpeló a ese funcionario: "¿Y cuál es el problema de que no haya designaciones?". El funcionario le respondió: "Que no pueden asumir, firmar expedientes y decidir nada y así el Estado no funciona". Caputo, con aire irreverente, le contestó: "¿Cuál es el problema que no funcione el Estado? Nosotros somos enemigos del Estado, vinimos a destruir el Estado". Esto, para un gobierno que no logró convocar al 20% de los cargos directivos, que tiene la gestión prácticamente paralizada por incompetencia, y que además realiza purgas de traidores, garantiza graves consecuencias en el futuro cercano. En efecto, según se supo, Caputo es el mismo asesor que le mandó a decir al gobernador de Chubut: “calmate, Nacho, que van a sacar los tanques a las redes”, como si de eso se tratara el arte de la política y de la gestión en particular.

El gobierno había anunciado que avanzaría con la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), según informó el vocero Manuel Adorni. Horas después y como en otras ocasiones al mejor estilo Alberto Fernández, debieron retroceder en chancletas. Si bien el organismo es un aguantadero de militancia, fue creado por ley 24.515 y debe dejar de existir por el mismo medio. De todas formas cabe recordar que en un país donde no hay nueva legislación laboral para transferir el personal del Estado al sector privado, porque el 20% de la fuerza de trabajo está en el sector público, los despidos masivos engordarían los reclamos sociales que tenemos en puerta.

¿Qué es de la vida de la oposición moderada? Patricia Bullrich, ministra de este gobierno, desafió a Mauricio Macri: “Yo represento a la parte mayoritaria del PRO”. La funcionaria sabe que el ingreso de Mauricio sería demoledor para su futuro político, y el fracaso de Milei directamente la jubilaría sin más. Esto ocurre mientras la posibilidad de una fusión entre LLA y el PRO resulta cada día más difícil.

Para colmo la crisis con el gobernador de Chubut la coloca en una posición incómoda, que la obliga a bancar las peleas absurdas de su jefe libertario. Sin embargo no son todas malas para Pato, la Cámara Federal ratificó la vigencia del protocolo antipiquetes y decretó la nulidad de lo resuelto por el juez Sebastián Casanello. Ahora la causa pasó a la justicia ordinaria.

Por ahora Javier Milei, conforme sus palabras, no logra los resultados que demuestran su genialidad y lo colocan en el lugar de loco que se pelea con todo el mundo, con un traje de presidente que le queda grande como los zapatos que usó en su encuentro con Giorgia Meloni, y que lleva al país a una crisis que no se ve desde el 2001.