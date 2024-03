Confederación Farmacéutica Argentina: “No tiene sentido tener los medicamentos de excelencia si no puede acceder la gente”

El aumento en los medicamentos tiene un fuerte impacto en la salud de los ciudadanos, sobre todo para quienes padecen de enfermedades crónicas y deben cumplir con un tratamiento a diario. La situación se torna cada vez más complicada y a eso se le suma las irregularidades en las ventas tras lo anunciado en el DNU. Con el fin de ampliar este panorama, este medio le consultó al presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, Ricardo Pesenti.

“Los medicamentos aumentaron mucho en el último trimestre del año pasado, ya previendo que después que el Presidente había ganado las elecciones, donde se venía un proceso de desregulación”, comentó Ricardo Pesenti. “Los mercados cuando empiezan a desregular tienden a buscar el precio mayor que pueda pagar el mercado, por lo tanto, el medicamento al ser un bien social no puede estar desregulado de la manera como se está planteando”, agregó.

Durante el mes de enero las unidades de medicamentos cayeron un 10%

Posteriormente, Pesenti planteó: “Se está planteando al medicamento como un bien de mercado cualquiera, no puede ser una condición el precio para que la gente pueda acceder o no, tiene que poder acceder, no tiene sentido tener los medicamentos de excelencia como tenemos en Argentina si no puede acceder la gente”. Luego, manifestó que, “en diciembre cayeron 7% en unidades y en enero un 10%, que es muchísimo para algo que la gente no debería dejar de consumir”.

Acumulación de medicamentos

“Es un mercado distinto, no es un mercado que uno pueda hacer una promoción y van a vender más, no hay ninguna acción para hacer de marketing”, sostuvo el entrevistado. “Puede ser que la gente está retrayendo consumo, el argentino que sabe que usa una medicación crónica generalmente acumula, siempre suelen tener para un par de meses”, complementó.

Por otro lado, el presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina señaló: “En el caso del PAMI, las unidades no bajaron ni en enero, ni en febrero, pero ahí lo que se ve es un trasvasamiento y consumo de otros sectores en el PAMI”. Sobre la misma línea, remarcó que, “la cobertura del PAMI es muy alta, el promedio es del 87%, entonces ahí la gente está consumiendo y no vemos que haya caído”.

Hubo una baja en la automedicación

A modo de cierre, Pesenti expresó: “Los medicamentos que más cayeron fueron los del sistema respiratorio, los antibióticos, la automedicación está bajando, pero en momentos de crisis normalmente los del sistema nervioso central tienden a subir y ahora tenemos bajas de 5 o 6% en unidades”.