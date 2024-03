Espert tiene "dudas" sobre si Victoria Villarruel quiso desestabilizar al gobierno

El diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert manifestó este miércoles que tiene "dudas" sobre si la vicepresidenta, Victoria Villarruel, buscó desestabilizar al gobierno, luego de que convocara para este jueves la sesión para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei en el Senado.

"La vicepresidenta contaba con otras alternativas. No sé por qué lo hizo. Habría que preguntarle a ella que piensa", expresó el legislador, rechazando una "obligación" por parte de la presidenta del Senado. "Pero lo que sí sé es que Alberto Fernández tuvo cientos de decretos sin tratar. ¿Y nosotros vamos a tratar este DNU que nos permite normalizar el mercado de alquileres, darle libertad a la gente para elegir su obra social, que declara delito penal el bloqueo de empresas? No entiendo", sumó en diálogo con LN+.

Así, ante la pregunta que le hizo Luis Novaresio en la entrevista sobre si creía que Villarruel "está intentado desestabilizar al gobierno", Espert respondió: "No sé". El periodista se mostró sorprendido y el diputado respondió confundido: "¿Por qué es grave que yo no sepa?". "A la luz de lo que pasa, me genera dudas, porque si se cayera el DNU 70/23 sería un golpe fuerte", completó.

"También, una lástima porque tiene cosas muy buenas para la gente, en un contexto donde se está discutiendo la Ley de Bases con gobernadores, senadores y diputados", agregó. "El DNU es contra las corporaciones mafiosas que han transformado a la Argentina en un país miserable. Con el Pacto del 25 de Mayo y las reformas liberales que se vienen rompe a una dirigencia que ha vivido de espaldas a la población. Si todo vuelve a foja cero habrá consecuencias políticas", afirmó Espert.

Por último, Espert opinó: "Victoria Villarruel debió evitar por todos los medios que se trate el decreto en el recinto. Debió bancar la parada política porque el taparrabos jurídico iba a aparecer". "Fue una decisión política", dijo el diputado y aclaró: "Yo estaré cerca del gobierno y del presidente, pero no soy parte del Poder Ejecutivo. Puedo no saber cosas", reconoció.

Milei, furioso contra los que buscan avanzar en el Congreso con "una agenda propia e inconsulta"

El gobierno expresó ayer su "preocupación por la decisión unilateral" de algunos sectores de la clase política que "pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política". El oficialismo alertó en ese sentido que "tanto el tratamiento apresurado del DNU 70/23, como la iniciativa de promover una fórmula jubilatoria sin consenso, violentan el espíritu de acuerdo promovido por el presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo".

El mensaje del presidente Javier Milei aludió fuertemente, aunque sin mencionarla, a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien habilitó la sesión para tratar el mega DNU luego de varios reclamos de la oposición, algo que no cayó bien en el entorno del mandatario. "El gobierno nacional espera que el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden 'anotarse' victorias de corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos", advirtió la Oficina del Presidente en un comunicado.

El Gobierno busca reactivar el diálogo con los gobernadores mientras peligra el DNU en el Senado

"El potencial rechazo del DNU, que actualmente se encuentra próximo a una definición de la Corte Suprema de Justicia, conllevaría un grave retroceso en los derechos y necesidades del pueblo argentino, implicando, por ejemplo, el regreso de la Ley de Alquileres, el retorno al sistema rígido de obras sociales sindicales, el sostenimiento del modelo corrupto de los Registros Automotor, y la anulación de la política de cielos abiertos, entre otras", se detalló.

También pareció referirse a Villarruel en el siguiente párrafo: "Por último, el presidente de la Nación agradece a aquellos legisladores que, comprometidos con los intereses de la Patria y la senda del cambio, no se prestan al juego perverso de aquellos que han decidido deliberadamente entorpecer el desarrollo de la Nación". "Independientemente de cualquier resultado legislativo, el Poder Ejecutivo reafirma su compromiso inquebrantable con el déficit 0%, dejando atrás las recetas fracasadas de la casta política y avanzando decididamente hacia el camino de la prosperidad y la grandeza de la Nación argentina", finalizó el texto oficial.

ML / ED