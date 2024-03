Primero lo justificó, después dijo que está en contra: Espert y el aumento a diputados y senadores

Tras la polémica luego de que los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores otorgaran un 30% de aumento a los 329 legisladores nacionales, el diputado José Luis Espert lo justificó e incluso señaló que se encontraba por debajo de la inflación. Eso fue a la mañana. Más tarde, cuando el Gobierno bajó la línea opuesta, revirtió su opinión.

Espert el jueves a la mañana, en Radio Continental: "Nos aumentaron la dieta un 30% en el primer bimestre con una inflación del 45%. Estamos 10 puntos abajo de la inflación".

Después, en su cuenta de X: "No estoy de acuerdo con el aumento de la dieta de Diputados y Senadores. Con @MenemMartin, LLA y diputados del PRO como @diegosantilli, estamos trabajando en una Resolución/Ley que lo rechace y nos desenganche de los empleados del Congreso (de donde viene el aumento)."

A la mañana, en la radio: "Tampoco cobramos dos millones de dólares por mes"

Unas horas después, en LN+: "No estoy para nada de acuerdo con el aumento. Creo que es el momento para estar bien conectado con la gente. La gente la está pasando muy mal, estamos en un proceso recesivo, con alta inflación. Las dos cosas van a ceder, pero es un etapa dura y los políticos tenemos que acompañar".

Javier Milei, contra el aumento a diputados y senadores: "Que no me vengan con que no les alcanza"

El aumento autorizado por los titulares de las cámara, Martín Menem y Victoria Villarruel, generó sopresa en el Gobierno, que al advertir el impacto de la medida en la opinión pública, impulsó enseguida un proyecto de ley para que no se aplique la suba salarial a los legisladores nacionales.

Con el aumento, los diputados cobraron por el mes de febrero un importe neto de $ 2.174.887, a lo que hay que agregar lo que percibe muchos perciben por desarraigo que llegó a $ 464.090,29. En enero los montos habían sido de $ 1.699.000 por la dieta y de $ 323.789,25, por desarraigo.

Martín Menem ensayó una argumentación. "Todos los años tiene actualización el Poder Legislativo, no es la primera vez que actualiza, como docentes y salud, aunque siempre estaba por encima, se actualizó igual. Me estoy desayunando ahora que hay resolución de 2011, que están enganchados todos empleados, e incluye a diputados, esto funciona así en automático".

La resolución del aumento firmada por Menem y Villarruel siguió, efectivamente, a la ley de enganche a través de la que senadores y diputados tienen sus ingresos y sus incrementos atados a los que cobran los trabajadores del Congreso.

Cuando la vuelta atrás ye estaba consumada, el presidente Javier Milei reforzó la idea en su entrevista con LN+. "Que los diputados no me vengan con que la plata no alcanza, que muchísima gente la está pasando peor". lanzó,

