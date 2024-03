José Luis Espert, sobre la edad jubilatoria: "Sin duda que hay que aumentarla, es una cosa de sentido común"

Tras el discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa, el diputado y presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, José Luis Espert, planteó la posibilidad de que el Gobierno considere elevar la edad jubilatoria y afirmó: "Sin duda que hay que aumentarla, es una cosa de sentido común".

El legislador de Avanza Libertad, en declaraciones radiales, subrayó la necesidad de reformar el sistema previsional. "Sin duda que hay que aumentarla, es una cosa de sentido común ¿Por qué hay que aumentarla? Porque si la esperanza de vida aumenta, quiere decir que uno vive cada vez más, entonces ¿cómo hacemos para hacer sustentable un sistema previsional donde la gente vive cada vez más?", dijo.

"Tiene que aportar un poco más y por lo tanto se jubila más tarde. El sistema previsional lo tenemos quebrado por los dementes de Néstor y Cristina Kirchner que jubilaron a 4 millones de personas sin todos los aportes", añadió durante una entrevista con Radio Mitre sobre la edad jubilatoria, que actualmente se sitúa en los 60 años para las mujeres y 65 para los hombres.

En ese sentido, el economista señaló que "hay decenas de cajas donde cada cual se jubila cuando quiere. Tenemos que tener un solo régimen para todos". Y concluyó: "La libertad, la libertad. OK, está todo bien, pero después no nos quejemos si los jubilados cobran miserias. Acá la prioridad es que los jubilados no cobren miserias".

Por otro lado, Espert elogió el discurso ofrecido ayer por el presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa. En relación a ello, comentó que ahora es necesario observar cuánto dinero necesitan los gobernadores para dar su aprobación, haciendo alusión a la necesidad de la Ley Bases y un nuevo pacto fiscal como requisitos previos para la firma del anunciado Pacto de Mayo.

"El discurso fue extraordinario", afirmó Espert. Además, señaló que a partir de ahora "hay que ver cuánta plata necesitan los gobernadores; es decir, la previa de la Ley Bases contra plata que además es adicional a la coparticipación".

Según Espert, la plata solicitada por los gobernadores es aparte de la entregada por coparticipación. Destacó que "la ley quedó demolida cuando se discutió la truchada de los fondos fiduciarios, entonces el Presidente les dice ahora (a los gobernadores), ustedes quieren seguir con eso, dígannos cuánto necesitan para llegar a fin de mes".

LT