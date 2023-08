El analista político, Facundo Nejamkis, aseveró que "todos alertamos sobre la dinámica fragmentaria que tenía la primaria de JxC". Los discursos similares de Javier Milei y Patricia Bullrich, cómo ella podría diferenciarse y la posibilidad de atraer los votos de Horacio Rodríguez Larreta, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Es peor para Patricia Bullrich lo que le dice Javier Milei, cuando la acusa de ser "la segunda marca", es decir, que es lo mismo pero más "berreta"?

Lo que algunos en filosofía llaman un "parecido de familia".

Tienen una genealogía igual...

Claro. Tienen un discurso con rasgos similares, sobre todo en lo que tiene que ver con cierto ordenamiento del gasto público y las delimitaciones de funciones y el rol del Estado. Sobre todo en relación a lo que vivió Argentina a partir del año 2002 o 2003 y cómo se reorganizó la relación entre Estado, sociedad y mercado.

En ese sentido, uno podría decir que hay elementos parecidos en el discurso de Bullrich y en el de Milei.

Cuando uno primero ve sus bases electorales, son distintas. A Milei lo votan mayoritariamente jóvenes, varones y gente que atraviesa todos los sectores sociales, pero, especialmente, según estudios, la gente de clase media o media baja.

El voto de Bullrich es de gente mayor de 50 años, mayoritariamente mujeres, profesionales y personas de nivel socioeconómico de medio a medio alto. Estamos hablando de grandes rasgos porque después hay jóvenes que votan a Bullrich.

Encarnan electorados diferentes y, además, en el caso particular de esta elección, Milei es el que encarna ante, por lo menos, la sociedad, la idea del cambio, en el sentido disruptivo y de quiebre respecto de lo que dominó la política argentina en los últimos 10 o 15 años. Es decir, Juntos por el Cambio, de alguna manera, perdió a manos de Milei uno de sus principales activos, que era la idea de que ellos venían a cambiar y transformar la sociedad.

Desde ese punto de vista, uno puede decir que ella tiene un lugar incómodo en la escena electoral. El problema de Patricia Bullrich es que se parece a Milei en términos de su propuesta o de sus principales ejes programáticos, sobre todo, en lo que tiene que ver con la economía, pero que es más fresco, más atractivo, disruptivo y atrae electorados que son más transversales.

No voy a entrar en el juego que le hace Milei de decir que es la segunda marca porque esas son chicanas que se hacen entre ellos, pero sí que tiene un lugar incómodo, porque quedar detrás de alguien que es parecido a vos es una incomodidad, porque lo que todo político necesita en un escenario electoral es la posibilidad de diferenciarse y cuánto más parecido es el candidato que quedó primero a uno, más difícil es ese ejercicio.

En ese sentido, ser parecido y compartir una genealogía la deja a Bullrich en una situación incómoda y tendría que diferenciarse de Milei. ¿Tendría que tener una identidad lo suficientemente distinta como para no queda subsumida en lo que él mismo llamó "primera marca"?

Es que si no hay diferenciación, no hay atractivo. Por lo tanto, los votantes buscan opciones diferentes y no parecidas. La pregunta es cuáles son las chances de Bullrich para diferenciarse de Milei, y ahí viene el ejercicio complicado, porque casi todas las ideas que se me ocurren en esta charla para diferenciarlos son muy sofisticadas para un electorado que se mueve más por emociones, enojos, broncas o sentimientos muy primitivos.

Por ejemplo, ¿cuáles son los argumentos que podría utilizar Bullrich para diferenciarse de Milei? Ella tiene experiencia, un equipo más sofisticado, un partido con mayor cantidad de cuadros para ocupar los lugares en el Estado y ninguno de esos elementos parecen hoy, al menos hoy (ya que la campaña aún tiene que tener un recorrido y llegar a octubre), ser lo suficientemente llamativos para un electorado que le cuesta prestar atención a la política y que cuando lo hace es en función de eventos más provocadores y no tan elegante como decir "vótenme a mí porque soy más moderado, tengo más equipos más preparados".

Esos aparecen como elementos de difícil presentación de la escena pública, que pueden ser muy valorables para seducir al círculo rojo, atraer a empresarios, periodistas y analistas políticos, pero que son más inefectivos para atraer al gran público.

Nuria Am (NA): Bullrich, sin los votos de Horacio Rodríguez Larreta, quedó a una diferencia de aproximadamente 2.500.000 de votos de Massa. ¿Qué posibilidades certeras tiene Bullrich de obtener los votos de Larreta en una próxima elección? Porque entiendo que es más difícil fidelizar ese voto que retener los propios que tuvo...

Todos alertamos sobre la dinámica fragmentaria que tenía la primaria de JxC y ese nivel de tensión interna y los impactos que pudiera tener posteriormente sobre su electorado.

El problema de JxC es que su propio nombre está implícito, es una agrupación política constituida para ganarle a una fuerza política que hoy está totalmente debilitada. Por lo tanto, eso también deja de ser una amalgama no solamente para sus dirigentes sino que también sobre sus votantes.

El gran desafío de Bullrich es mantener amalgamados a esos votantes que hoy muchos deben sentir que el leitmotiv de ese espacio político dejó de existir y tiene que construir uno nuevo. Tendrá que construir uno nuevo para ganar en octubre.

