Bullrich apela a la épica: “Solo JxC puede terminar con los K”

Patricia Bullrich cree que esta semana terminó de solidificar la unión de todo Juntos por el Cambio bajo su candidatura. Incluso celebró que Horacio Rodríguez Larreta haya dado su apoyo explícito en público en el Council of Americas –que le valió un fuerte aplauso– y en privado en un encuentro reservado con 270 dirigentes.

Ahora se prepara para comenzar a delinear sus propuestas en lo económico y, además, a pregonar una épica para su campaña. Bullrich encarará estos 50 días con una consigna: “Solo JxC es el espacio que puede terminar con el kirchnerismo para siempre”. Una idea que supone una clara diferenciación con Javier Milei.

Se trata de una de las frases que más repite. El anclaje político: la derrota del oficialismo en Santa Cruz y, sobre todo, el intento de ganar la provincia de Buenos Aires tras quedar a solo tres puntos del gobernador Axel Kicillof. “Tenemos que impedir que sea el refugio donde se queden todos los kirchneristas. Solo nosotros podemos lograr derrotarlos para siempre”, dijo ante sus íntimos Bullrich.

Por ello será clave para octubre el trabajo, de menor a mayor, que viene realizando Néstor Grindetti, intendente de Lanús y candidato a gobernador bonaerense, tras haberle ganado por escaso margen a Diego Santilli en las PASO.

En ese contexto, el Conurbano y las grandes ciudades serán algunos de los destinos que privilegiará en la campaña hacia el 22 de octubre. El viernes estuvo en Tres de Febrero con el intendente Diego Valenzuela, acompañada de Luis Petri, el candidato a vice. Ayer estuvo en Hurlingham.

Esta semana comenzó a visualizarse el trabajo de orfebrería política del equipo bullrichista en la Provincia encabezado por el exviceministro político del Interior Sebastián García de Luca, junto con el jefe de la campaña de Grindetti, el diputado Adrián Urreli, más Hernán Lombardi. Todos coordinados por el jefe de la campaña nacional, Juan Pablo Arenaza.

En ese marco, el jueves por la tarde el candidato a senador nacional y titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, reunió a todos los sectores del partido, incluidos los enrolados con Martín Lousteau y Gustavo Posse, para unificarse detrás de Grindetti.

Esta estrategia se profundizará esta semana cuando el candidato a gobernador bonaerense se reúna con los intendentes del PRO primero, y luego con los 135 candidatos de JxC. Incluso se espera que participe Diego Santilli, quien ya comprometió su apoyo al bullrichismo. Amalgamar la estrategia y el trabajo territorial en territorio bonaerense son dos cuestiones clave en las que viene trabajando el equipo de Bullrich.

Es más: el viernes se espera una foto de alto impacto de la candidata con intendentes de JxC.

Además de la Provincia, el martes la presidencial desembarcará en Santa Fe, donde habrá elecciones el 10 de septiembre, y todo indica que el radical Maximiliano Pullaro podría ser electo gobernador. La provincia, y Rosario en particular, obsesionan a Bullrich: ya tiene diseñado un megaplán de lucha contra el narco. Teme que, de no empezar la pelea, siga avanzando extendiéndose por otras provincias.

Las otras dos provincias donde se la verá en campaña serán Chaco y Mendoza. En la primera, el radical Leandro Zdero busca arrebatarle la provincia a Jorge Capitanich; en el segundo caso el también radical Alfredo Cornejo intentará regresar a la gobernación.

Paralelamente, por estas horas en el seno de la campaña se da un debate sobre la conveniencia de nombrar los futuros ministros en caso de llegar a la Casa Rosada. Hasta ahora Bullrich accedió a esbozar quién ocupará el Ministerio de Economía. Todo indica que mañana ungirá a Carlos Melconian, cuando se reúnan tras el regreso del economista de EE.UU. Un sector le insiste en que ya comience a mostrar su equipo de gobierno. “Tienen que ser ministros que no necesiten Google”, plantean para diferenciarse de Milei. Entre otros nombres: Ricardo López Murphy, al menos uno de los gobernadores radicales salientes (el jujeño Gerardo Morales o Rodolfo Suárez de Mendoza, por caso),

Pero el “poroteo” de cargos, para ella, tiene que ser relegado para después de octubre. “No quiero que esto parezca un loteo; a la gente no le interesa eso de los políticos, quiere que le hablemos de sus problemas y de cómo vamos a solucionarlos”, plantea.

Paralelamente insiste en que será una campaña “austera”, basada en el “contacto directo”, lejos del marketing político. En este contexto, piensa que si le toca ganar la presidencia, no debe cambiar su vida 180 grados. Es más: quiere seguir viviendo en su departamento a media cuadra del Jardín Botánico, en Palermo. “Quiero llevar la vida más parecida a la que tengo hoy”, suele repetir. Angela Merkel, la ex dama de hierro de Alemania, es un faro. Bullrich no quiere ni dejar de hacer las compras.