Aunque llegó a Brasil con el traje de ministro de Economía puesto, Sergio Massa no puede escaparle a la campaña electoral. La elección es tan reciente, que aún espera el escrutinio definitivo. Cree que en el resultado final su principal oponente, Javier Milei puede quedar debajo del 30% y Unión por la Patria acortar la distancia que ya fue ajustada. El candidato a presidente se mueve en este terreno en el que ya planificó la segunda etapa de la campaña mientras en Brasilia busca nuevos fondos y acuerdos bilaterales de la mano de un jefe de Estado aliado, como ya lo demostró ser Luiz Inácio Lula da Silva.

“¿Cuántos mensajes grabé?”, pregunta Massa a última hora del domingo al subirse al vuelo que lo dejará tres horas después en Brasilia. Fueron 13 mensajes y 12 medidas anunciadas y grabadas el mismo día desde su casa en Tigre. Estas medidas fueron acordadas con el Presidente y con la vicepresidenta. El líder del Frente Renovador habla casi a diario con Cristina Kirchner: la titular del senado supo un mes atrás que el ministro debería devaluar después de las elecciones y acordaron anuncios para que el golpe no afecte tanto a los bolsillos.

El objetivo fue que la comunicación de cada uno de las medidas que buscan recomponer los ingresos sean a través de las redes sociales, ese mundo que Javier Milei domina y Massa admite que está llegando tarde. A partir de este lunes, serán los ministros de las distintas áreas los que den detalles de los adelantos que hizo ayer el titular del Palacio de Hacienda.

“No la vimos venir”, le repiten los gobernadores al ministro y candidato sobre el bajo porcentaje que sacó Unión por la Patria en territorios peronistas en los que el líder libertario quedó primero. “¿Qué les voy a decir si nosotros tampoco la vimos venir?”, reconoce. Ahora hay otro problema: “hay que pararlo para que no entre en primera vuelta”, admite en la intimidad.

En las últimas horas, Massa habló con distintos jefes provinciales para coordinar acciones. Gustavo Saenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) Gustavo Melella (Tierra de Fuego) y Gustavo Bordet (Entre Ríos), son algunos con los que dialogó sobre los próximos movimientos. “Soy yo el que tengo que ir a buscar los votos, a convencer, a que la gente quiera votarme”, reconoce. De todos modos, los gobernadores detallan que se confiaron demasiado en los números en las PASO y que ahora sí saldrán a jugar fuerte.

Una por una, las medidas de Massa por la devaluación: suma fija, monotributistas, jubilados, Tarjeta Alimentar

El equipo de campaña se mantiene, pero Massa agrega otras voces. Tres consultores americanos que suelen asesorar a los demócratas y trabajaron para el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, tuvieron distintas reuniones con el equipo de Unión por la Patria y con el candidato a presidente para avanzar en la segunda etapa de campaña. Massa seguirá la estrategia convencido de que Javier Milei ya está en el ballottage de noviembre y Patricia Bullrich quedará afuera. Sin embargo, durante los últimos días repitió que en política “para dar a alguien por muerto hay que tomarle el pulso diez veces”.

Tal como contó PERFIL, Massa adelantó la búsqueda de apoyo político necesario para pelear el ballottage y el viaje a Brasil es la primera muestra. Como parte de la comitiva viajaron los legisladores Natalia De La Sota y Alejandro “Topo” Rodríguez, quienes forman parte del espacio de Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba y también candidato presidencial. En caso de que la elección se defina en noviembre, estos diputados ya adelantan que no serán neutrales. Hablaron de esto con otros legisladores del bloque que podrían seguir el mismo camino.

Los encargados de juntar voluntades políticas son Eduardo “Wado” De Pedro, Malena Galmarini, Raúl Pérez, y Juanjo Álvarez. “El radicalismo se va a expresar en contra de Milei”, adelantan en la comitiva que este lunes participará de distintas actividades en Brasilia. Creen que parte de Juntos por el Cambio, encabezados por Mauricio Macri apoyarán al líder libertario; que otra parte, como el radicalismo no dirá qué hay que acompañar a Massa, pero sí van a manifestar preocupación por Milei; y otro sector peronista podría dar un gesto más fuerte. Evalúan que no habrá una postura unificada en este partido opositor si no entra en la segunda vuelta.

