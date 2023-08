En medio de una jornada de domingo que amaneció cargada de expectativas por los esperados anuncios, el ministro de Economía y actual precandidato presidencial, Sergio Massa, anunció una batería de nuevas medidas entre las que también dispuso medidas puntuales para el agro.

Lo cierto es que con el foco puesto en hacer frente a la devaluación, fortalecer el consumo y amortiguar el impacto inflacionario, el titular de la cartera económica anunció medidas para el campo. Las iniciativas se suman a otras sobre el programa Acuerdo de Precios, Potenciar Trabajo, Exportaciones, Crédito para trabajadores, Tarjeta Alimentar, Monotributistas y Jubilados.

Con una serie de mensajes publicados en su cuenta de la red social de Instagram, las medidas para el agro forman parte del Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y el Salario. Este programa estará vigente durante todo septiembre, para intentar reactivar la comercialización de soja, que está en los niveles más bajos y así evitar una parálisis de la actividad en las plantas de procesamiento.

Massa comenzó su anuncio destacando que “el campo fue quien más sufrió la sequía”. De hecho, los efectos de la sequía provocaron una caída del 53% del ingreso de dólares al sector agroexportador durante lo que va del 2023. En ese sentido, mientras que en 2022 el complejo agrario exportó por un monto de USD 39.501 millones, la proyección y suma estimada para el cierre de este año se ubica en un total de USD 18.700 millones. Esto se traduce en el valor más bajo registrado desde 2010.

Cuatro principales iniciativas para el agro

- Financiamiento de fertilizantes. En primer lugar señaló: "Tomamos la decisión de financiar el fertilizante de todos los productores que fueron declarados en emergencia, con una suma muy importante de urea para que tengan la posibilidad de llevar adelante la siembra de la próxima campaña". Respecto de este punto, si bien no hubo mayores detalles aun, se trataría de un nuevo programa de siembra de trigo y maíz que contaría con el apoyo de la entrega de hasta 5 toneladas de fertilizantes para productores en emergencia agropecuaria. Ello producto de un acuerdo celebrado con YFP Agro.

- Retenciones 0%. También destacó que en paralelo pondría en implementación el esquema de "retención 0% para las economías regionales con valor agregado industrial, como son la industria del vino, el mosto, el arroz, el tabaco, la producción forestal y la cáscara de citrus, entre otras"

- Programa Incremento Exportador (PIE). Nombre que tuvieron las sucesivas ediciones del plan dólar soja. En el marco de este plan, respecto de la harina, el aceite y pellets de soja, Massa anunció que se dará la posibilidad de disponer libremente del 25% de la divisa para comprar transitoriamente soja en un momento de caída de oferta de los productores tras la sequía. No se dejó conocer el monto preciso. Esta medida con el fin de apuntalar y así “mantener el nivel de empleo en el complejo agroindustrial sojero". En este caso, no obstante no se dieron detalles todavía, la medida se enfocaría a la importación del grano, buscando también mejorar el precio de la soja dentro del mercado local en igual porcentaje.

Cabe recordar, que en septiembre de 2022 el Gobierno implementó la primera edición del dólar soja, mediante el Programa de Incremento Exportador, que inició con una primera etapa con tipo de cambio a $200. Luego, a fines de noviembre y hasta diciembre 2022, la segunda etapa, con el “dólar soja II”, a $230. La tercera etapa, estuvo vigente durante 45 días entre abril y mayo de este año, con un tipo de cambio a $300.

Según anticiparon algunas fuentes, se usarían los fondos de las tres ediciones anteriores del dólar soja para pagar ese porcentaje a un tipo de cambio CCL. De este modo, el grano contaría con un mix para el precio ubicado entre el tipo de cambio oficial, cuyo 75% lo pondría el exportador, y el tipo de cambio CCL, donde el 25% restante saldría del Estado, según lo anunciado. Por lo cual, el precio por tonelada de soja rondaría entre los $125.000 y hasta $150.000, frente a los $125.000/$130.000 actuales.

- Programa Puente al Empleo. A su vez, el responsable de la cartera económica remarcó que se va a “continuar con el programa Puente al Empleo, para el sector agropecuario que transforma los planes sociales en empleo registrado para todos quienes tomen trabajo en el sector rural, manteniéndose durante un año los planes". Este programa busca compatibilizar el empleo rural registrado con los planes sociales. De modo que, quienes tengan un plan y pasen a trabajar como empleado rural, mantendrá el plan durante un año y el empleador les complementará el salario consolidando así el Programa.

- Exportaciones. Complementando las medidas para el agro, también se anunció un nuevo programa de USD 770 millones de dólares para prefinanciación de exportaciones: integrado por USD 550 millones provenientes del Banco Nación y USD 220 millones del Banco BICE. “El objetivo es que las empresas que venden trabajo argentino al mundo tengan todas las herramientas para seguir aumentando el volumen de exportación y acumular reservas”, señaló el Ministro.

Estimaciones 2024 para el agro

Los analistas y expertos del sector estiman que el agro exportará unos USD 29.170 millones en 2024, por lo que sería el tercer mejor año de la historia. De este modo, tras el profundo impacto que generó el fenómeno de la sequía en el campo, con la consecuente caída del ingreso de dólares, se prevé un gran repunte para el año entrante.

En el 2024, según los pronósticos, se espera una recuperación con la suba del 56% en las exportaciones del sector. De modo que el complejo agroexportador podría cerrar con un saldo total que alcance los USD 29.170 millones. Con una proyección del valor que lo ubicaría, por debajo del resultado para 2021 y 2022 y como el tercer año más alto de la historia.

Un encuentro con el sector

Por otra parte, según trascendió desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), informaron que el Ministerio de Economía les adelantó que el sector agroindustrial será convocado esta semana para trabajar en forma conjunta. De esa forma buscarán definir la forma, los plazos y las condiciones para implementar la batería de nuevas medidas.

