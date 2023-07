Lula da Silva, sobre el acuerdo entre el Mercosur y la UE: "No queremos imposiciones"

Este martes el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habló en la previa de la cumbre de presidentes del Mercosur y señaló que no aceptará las "imposiciones" de la Unión Europea para concretar un acuerdo de libre comercio. Además, acusó a los países ricos de no cumplir con ninguno de los acuerdos ambientales de las últimas décadas.

"Queremos discutir el acuerdo, pero no queremos imposiciones", remarcó el mandatario brasileño desde Puerto Iguazú, Misiones, durante el programa Conversación con el Presidente que se emite en los medios públicos de Brasil.

La última cumbre del Mercosur de Alberto Fernández: balance, flexibilización y el desafío ante la Unión Europea

En concreto, Lula hizo referencia a una carta adicional (side-letter) que envió la Unión Europea en marzo, en la cual se plantea, según explicó, que existirían amenazas de sanciones en caso de que no se cumplan los estándares europeos de cumplimientos ambientales.

"Es un acuerdo de compañeros, de socios estratégicos. Nada de colocar la espada en la cabeza del otro. Nos vamos a sentar y arreglar nuestras diferencias", agregó el mandatario de izquierda que en la jornada de hoy recibió la presidencia pro témpore del Mercosur.

En esta misma línea, en relación al objetivo del bloque económico de firmar un acuerdo de negociación con la UE, el cual ya lleva más de dos décadas de discusión, agregó: "Ellos nos mandaron una carta imponiendo algunas condiciones. Es inaceptable, uno no puede imaginar que un socio comercial tuyo pueda imponer condiciones".

Lula asumió este martes la presidencia pro témpore del Mercosur.

Más específicamente, el Mercosur se encuentra intentando concretar un tratado de libre comercio con la UE luego de haber alcanzado un primer acuerdo a principios de 2019, momento en el que se firmó un entendimiento general entre ambos bloques.

De todas formas, dicho acuerdo no fue ratificado y las negociaciones continúan. En este contexto, el mandatario brasileño afirmó que desde su gobierno prepara una contrapuesta para presentar en Bruselas durante la cumbre del 17 al 18 de julio que reunirá a los europeos con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

"Quiero tener una presidencia ejemplar del Mercosur. Quiero dedicarme a que, en estos seis meses, podamos incluso cerrar el acuerdo con la Unión Europea y empezar a pensar en otras cosas. Queremos discutir el acuerdo, pero no queremos que nos lo impongan", manifestó.

Nuevo fracaso del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Asimismo, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) acusó a los países ricos de incumplir con los compromisos globales ambientales al mismo tiempo que le presentan exigencias a las naciones en desarrollo que tienen por objetivo obtener compensaciones para preservar sus recursos naturales.

"Los países ricos no cumplieron ningún acuerdo, ni el Protocolo de Kyoto, ni la COP20 de Copenhague, no cumplieron las decisiones de Rio 92 y no van a cumplir el Acuerdo de París", remarcó el mandatario de izquierda.

De esta forma, antes de sumarte a la cumbre de jefes de Estado del bloque suramericano, concluyó: "Nadie en el mundo tiene autoridad moral para discutir con nosotros el asunto de la energía limpia".

AS./fl