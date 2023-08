La investigadora asistente del Conicet, Mariana Gené, aseveró que "ese coqueteo de Macri con la figura de Milei desordena más a la fuerza opositora". La posible extinción del Juntos por el Cambio, en caso de una derrota electoral, el corrimiento hacia la derecha y la nostalgia de los '90, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Omití mencionar en la presentación de la entrevista que sos autora de los libros “La rosca política” y uno del PRO, “El sueño intacto de la centroderecha”, que viene a cuento para preguntarte al respecto.

¿Creés que, si perdiese las elecciones Juntos por el Cambio, se desarmaría esta coalición, se extinguiría el PRO, comenzarían los radicales por un lado y Horacio Rodríguez Larreta por el otro? ¿Existe un riesgo de que lo que se armó a partir del PRO pueda desarmarse?

Hace 15 días hubiéramos dicho que esta pregunta era imposible. JxC casi daba por sentado que llegaba al poder, que iba a capitalizar el fracaso de la coalición oficialista. Ahora, en efecto, JxC se encuentra en una situación de desconcierto, en la cual, posibilidades que eran impensables, se vuelven una pregunta factible.

Por la gran sorpresa que supuso la victoria de Javier Milei en las PASO, y en las 16 de las 24 provincias, en algunas que son históricas para JxC (Córdoba y Mendoza), y también por el comportamiento desconcertante de Mauricio Macri para la coalición desde las PASO a esta parte, es lo que hace que esa pregunta sea factible.

Ese coqueteo de Macri con la figura de Milei desordena más a la fuerza opositora, que tiene de acá a las generales una enorme dificultad para posicionarse. Si Patricia Bullrich había apostado a representar al ala dura y a los "halcones" de cara a la PASO, esperando imponerse en su competencia interna, y después moderarse para ir a buscar los votos de Larreta, ahora está mucho menos claro cuál es la estrategia que tiene que seguir de acá a octubre.

Tu libro era "El sueño intacto de la centroderecha". ¿Hubo un giro a la derecha de esa centroderecha, que aquella centroderecha era la que llevaban adelante Marcos Peña y Jaime Durán Barba, influyendo sobre Macri que, según escuché, era "un Milei atravesado por el psicoanálisis", o sea, moderado por el psicoanálisis?

¿Existe una especie de prenda e inhibiciones de Macri a un corrimiento hacia la derecha que representa como respuesta o síntoma a la emergencia de Milei?

Es posible. Trabajamos en el libro sobre ese Macri. Para llegar al poder Macri tuvo que moderarse y es importante cuánto influyeron en esa moderación Durán Barba y, sobre todo, Peña, que también tenía en su cabeza el tono, la presentación de Macri en sociedad y un diagnóstico sobre para qué estaba preparada la sociedad argentina, qué tipo de discursos eran posibles.

Diría que ese margen se fue corriendo y uno lo ve a Macri más cómodo en ese sentido, como más desinhibido o suelto sobre ideas que, probablemente, tenía siempre, pero que en algún momento fueron necesarias de moderar por el escenario político en el que estaba (2015).

Era importante esa moderación, tener ideas amplias y no tan marcas ideológicamente, para consensuar, como las de pobreza cero y la lucha contra el narcotráfico, que son muy diferentes de aquellas con las se fue del poder (2019), con las marchas del "Sí se puede".

Luego, desde la salida del poder, con la pandemia y las medidas oficiales, diría que Larreta apostó a seguir manteniendo eso que lo había hecho fuerte al PRO en la Ciudad y que lo hizo llegar al poder en 2015.

Esa moderación y tono que buscaba más el centro político, mientras que Bullrich apostó más fuerte a volver nítida (en términos ideológicos) la oferta del PRO, que también Macri con sus libros "Primer tiempo" y "Para qué" señalaba como un diagnóstico.

La idea de que el paso por el poder lejos de haber dado una lección de moderación le había enseñado que siempre habría obstáculos, resistencias y que había que intentar ir más rápido o de forma más frontal para vencer esos obstáculos.

Hablemos de las condiciones de posibilidad. Asumamos que los actores, siguiendo la figura de Hegel, son apenas cuerpos que usa la historia para seguir su rumbo: uno que tiene una lógica y que simplemente el agente político es el instrumentador de algo que lo excede.

¿Por qué eran posibles en el 2015, con un mensaje de centro, y hoy no suenan más así, y son audibles mensajes, por lo menos, de un extremo, podríamos decir, de la derecha?

Entre otras cosas, por la condiciones. En 2015, en América Latina nos encontrábamos en el fin del giro a la izquierda, en el agotamiento de las condiciones que habían posibilitado, en parte, el giro a la izquierda en distintos países de la región.

El fin del boom de las commodities y ciertos problemas macroeconómicos que comenzaban, en Argentina ya había una cierta inflación que, si la vemos con los números de hoy, parece menor, pero que en el momento era problemática para la economía, comenzaba a haber una desaceleración y distintas medidas cambiarias que afectaban a distintos sectores.

También había, por un lado, cierta vocación de cambio en los electores, pero a la vez, todavía había gran popularidad de medidas de protecciones estatales que eran eficaces.

¿Había deseo de cambio de personas pero no de rumbo?

Exacto. Uno podría decir un cambio de estilo, un cambio de personas o un cambio de fuerza política, pero no una demanda de cambio radical y tampoco una situación de crisis descomunal o inminente que hiciera apetecible para parte de los electores la idea de dar un volantazo.

Muchas de las políticas públicas implementadas durante el ciclo anterior todavía gozaban de gran popularidad. Probablemente, no parte de sus líderes sino una parte importante de la sociedad, de sus políticas.

Entonces, esos gobiernos de derecha, que llegaron en ese momento, tenían la difícil tarea de, a la vez, representar cierto cambio pero sin una crisis que los precediera y una demanda de cambio radical en términos de políticas públicas.

Macri traicionó sus ideales y fue influenciado

Siguiendo esa lógica, para ver si podemos hacer una síntesis. Milei sería el representante de que, en realidad, desde el 2003, o sea, la salida de la convertibilidad, los gobiernos son todos de izquierda o pseudoizquierda, y que el gobierno de Macri también es parte de ese proceso y está excluido porque, en realidad, no hizo lo que él es, sino que lo que Peña y los de las casta política lo obligaron hacer.

¿Esa sería la tesis por la cual Milei exculpa a Macri y coloca a los últimos 20 años como una continuidad?

Podría ser la tesis de Milei. Pero diría esa tesis es más difícil de sostener porque, de hecho, entre 2003 y 2013, sobre todo en esa década, los indicadores sociales y económicos fueron muy auspiciosos.

Pero si uno ve desde 2013 o 2014 en adelante, ahí sí, de 10 años a esta parte, se acumularon fracasos económicos, un descontento y un desmoronamiento de las condiciones de vida que sí funcionan para los electores como hartazgo, y el pensamiento de que se le dio la oportunidad a dos coaliciones de signo opuesto, como Cambiemos y el Frente de Todos, y ninguna de las dos logró solucionar problemas persistentes en la economía y sociedad argentina.

Entonces, es cierto que Milei dirá que hubo gobiernos de izquierda y que el macrismo fue kirchnerismo con buenos modales.

O fue coactado por los radicales, es decir, las "palomas". Por la socialdemocracia no pudo hacer lo que verdaderamente Macri es. Es correcto que entre el 2003 y el 2013 hubo mejoras económicas muy sustantivas.

Ahora, me parece que, desde la mirada de Milei y de su narrativa, la crisis que se evidencia en 2013 es resultado de malas políticas iniciadas en el 2003 y que no eran sustentables. Es decir, filosóficamente, del 2003 al 2023 lo que hay es un Estado que no paró de crecer, inclusive durante el gobierno de Macri...

Sí. Podríamos decir que esa es la posición de Milei.

Y que una parte de la sociedad lo acompaña, podríamos decir...

Ahí me permito pensar si para cuánta parte de la sociedad o de sus electores esa es la retórica o la narrativa sobre el momento en que empezó la crisis es relevante. Lo que es importante es que hace mucho tiempo se encuentran en crisis, sobre todo, pensemos en los electores jóvenes.

¿No creés que en el voto a Milei hay, por lo menos, en aquellos de un poco más de edad, aunque no sean la mayoría de sus votantes, una nostalgia de los '90 o un regreso a los '90?

Comienza a haberla, pero también eso se va moviendo con el tiempo. Eso es posible en este momento en el que tenemos alta inflación y, entonces, el espejo con los '90 empieza a ser posible y probable.

Dolarización y convertibilidad pueden ser, por momentos, más que metáforas. Pueden ser metonimias intercambiables y funcionan casi como la misma idea.

En La Rioja, él llevó como candidato de la Libertad Avanza a un sobrino de Menem, ahí hay una nostalgia. Es decir, el kirchnerismo es la nostalgia del '45 y uno podría decir que, en caso del libertario, hay cierta nostalgia de los '90 en los mayores...

Lo que hay entre convertibilidad y dolarización es una suerte de equivalencia, y por supuesto que se hace una memoria selectiva de los años de mayor estabilidad, en los cuales, todavía los problemas de la convertibilidad no se veían en la estructura social argentina.

La nostalgia libertaria por los '90

Claro. Que a los más jóvenes no los afecta el desempleo porque no lo vivieron y se quedan simplemente con la idea del 1 a 1, y a los más viejos seguramente estará entre quienes les fue bien, ya que no a todo el mundo le fue mal con la convertibilidad. Hubo 20% de desempleo, pero al 80% de los empleados les iba muy bien...

Exacto. También, para los más jóvenes hubo crisis en Argentina, en las que hubo muy alto desempleo, pero en este momento es muy bajo, aunque lo que también son bajos son los salarios.

La idea de la desocupación no la vivieron y tampoco parece ser un fantasma, sino más bien para lo poco que alcanzan los salarios o distintos empleos que tienen que acumular para llegar a fin de mes.

