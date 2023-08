Pagni: “Milei convirtió a Bullrich en paloma, pero si ella va al balotaje puede ganar”

“Estamos en un momento donde la transición engendra monstruos. Ningún encuestador vio venir la dimensión de la proyección de Javier Milei. Por lo tanto, a partir del domingo de las PASO hay claramente un escenario nuevo que hay que reinterpretar. Matemáticamente hay un triple empate, pero la sensación es que ese triple empate se está rompiendo, se está quebrando, o por lo menos hay un intento de eso”, sostuvo Carlos Pagni analizando el escenario electoral rumbo a octubre.

Invitado por Cadena 3 para presentar su último libro, “El nudo”, el periodista de La Nación analizó la coyuntura electoral. En ese sentido, sostuvo que “para Massa, las PASO terminaron como él intuía y para Cristina fueron el desastre que preveía. El problema mayor se produjo en Juntos por el Cambio, porque terminaron mucho peor de lo que imaginaban. Primero, porque salieron segundos. Y luego, porque terminaron detrás de Milei. Ahí está el gran problema para Bullrich, porque la existencia de Milei la convierte en Rodríguez Larreta. La cambia de halcón a paloma”.



Pagni precisó que el resultado del domingo 13 de septiembre, “a Bullrich se la cambia de concepto, hoy significa otra cosa. O peor aún: dejó de significar lo que significaba y todavía no tenemos claro qué significa”. Y añadió: “JxC logró 6,7 millones de los cuales Bullrich tiene 4 millones escriturados, son suyos, pero es indispensable ampliar su base”.

De cara a los que se viene, Pagni destacó que “Bullrich tiene que salir a buscar el voto de peronistas desencantados, el de los radicales y el de todo Juntos por el Cambio. Es una incógnita saber cuántos votos de Larreta se trasladarán a ella en octubre. Pero es fundamental que pase al balotaje. Si llega a esa instancia, tiene muchas chandes de ganar. Por eso ahora se tiene que concentrar en pasar a noviembre, no tiene que pensar en ganar, tiene que salir segunda y llegar al balotaje”.

Respecto al rol de Mauricio Macri en el proceso electoral, Pagni consideró que hoy “le juega en contra a Bullrich”. “La complica porque, por un lado, Macri tiene una sed de reivindicación muy marcada y, probablemente con derecho. Está ofendido de que nadie de su partido lo haya salido a defender en el momento en que peor la pasó, que fue en el 2020”, precisó.

“Macri tuvo una reacción emocional que produjo un daño, que fue decirle al electorado de Bullrich que si votas a Bullrich o a Milei a él le da lo mismo. Macri tiene una voz gravitante en muchos sectores. Por otro lado, porque hay un público –y esto a Macri le cuesta muchísimo entenderlo y admitirlo–que para reconciliarse con Juntos por el Cambio está esperando que le digan que el gobierno de Macri fue una frustración. Y eso no se ha podido decir porque Macri impide decirlo”, dijo Pagni.

Respecto a Milei, sostuvo: “El viernes previo a las elecciones Federico Aurelio le dijo: vas a sacar 27 puntos. Un numerazo. Yo no lo hubiera creído ese viernes. Llegó a 30 y él dice 35, porque dice que hubo fraude. En el único lugar, desde la vuelta de la democracia, donde se instaló el problema del fraude es en Córdoba. En el resto de la Argentina hasta ahora no se había hablado de eso. No sé si hay una novedad o no, pero me hace acordar a Trump y Bolsonaro. Hay un cuestionamiento del sistema electoral”.

¿Por qué irrumpe de esta forma Milei? Para Pagni “porque la crisis es tan larga que se involucró a todos. En la raíz del problema está que este país no crece desde hace 10 años. Un chico de 20 años nunca lo vio crecer. La gente dice: vinieron los macristas a decirme que la culpa era de los kirchneristas. La echamos a Cristina. A Macri le fue igual de mal que a Cristina. Trajimos de nuevo a Alberto con Cristina, pero tampoco pudo resolver los problemas de Macri… ¿Dónde está el activo de Milei? No sabemos nada de él, como sabíamos poquísimo de Néstor Kirchner en el 2002”.

En cuanto a los “escenarios hipotéticos de balotaje”, Pagni sostuvo que en un mano a mano entre Milei y Massa, gana el libertario. “Se va a imponer mucho el eje antikirchnerista”. Si la segunda vuelta es entre Bullrich y Massa, gana Bullrich. “Hay que ver que todo lo que se está manifestando en la Argentina es la vocación de cambio extraordinaria y no de continuidad. Me cuesta ver a Massa ganando en el balotaje”, sostuvo el periodista. Finalmente, si el escenario es Bullrich-Milei, Pagni sostuvo que “es el más difícil de todos. Si fuera asesor de Bullrich le diría que haga hincapié en el orden y el equipo. En el balotaje tiene muchas chances de ganar”.