"Un mejoralito": Vidal criticó las medidas económicas de Massa y polemizó con Milei

María Eugenia Vidal, diputada y ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, criticó este martes 29 de agosto las medidas económicas del Gobierno en el marco de una entrevista televisiva y, en simultáneo, descalificó a Javier Milei tras afirmar que "no se puede enfrentar el caos con más caos", A su vez, tomó distancia de la noción de casta propuesta por el candidato presidencial libertario y remarcó que el contexto socio-económico actual del país "no es para improvisados".

La referente de Juntos por el Cambio definió los recientes anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, como "un mejoralito para una infección generalizada, que nunca tuvo tratamiento".

"No resuelve ni los alquileres, que siguen subiendo y hay cada vez menos oferta, ni la canasta de los jubilados, que ya enfrentan una inflación de tres dígitos...", expresó Vidal en diálogo con LN+, durante un reportaje realizado por Jonatan Viale.

Por otra parte, la ex gobernadora provincial limó asperezas con Patricia Bullrich, a quien definió como “la candidata de la experiencia”.

María Eugenia Vidal. Foto: Prensa PRO

Semanas antes de las elecciones primarias del 13 de agosto, Vidal se había manifestado públicamente a favor de Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio, lo cual había generado malestar en la cúpula del PRO, con críticas de Mauricio Macri y de otros dirigentes del bullrichismo.

Sin embargo, Vidal reconoció en LN+ el liderazgo de la ex ministra de Seguridad y argumentó que su candidatura es "ideal" para la compleja situación de inseguridad que afronta el país en la actualidad.

Consultada sobre la posible migración de votos de Juntos por el Cambio hacia la figura de Javier Milei, Vidal optó por subrayar las supuestas diferencias entre JxC y el resto de los espacios políticos, incluidos Massa y Milei.

"Somos el único espacio que, democráticamente, decidió que los argentinos eligieran su candidato. Ni Milei compitió contra nadie y Sergio Massa mismo decía que Grabois no era una competencia”, ejemplificó María Eugenia Vidal.

"A Carolina Píparo la fui a buscar yo en el 2017", expresó Vidal

A continuación, la ex gobernadora puso en entredicho la noción de casta de Javier Milei y recordó que varios dirigentes de La Libertad Avanza, incluida Carolina Píparo, tienen un recorrido previo en el sistema político, por lo cual -en su opinión- no representan una alternativa "nueva" de cara a los comicios generales de octubre.

"Definamos casta. A Carolina Píparo la fui a buscar yo en el 2017. Fue parte de Juntos por el Cambio. Con lo cual no es una recién llegada a la política. Fue diputada provincial de JxC durante cuatro años antes de ser parte de [José Luis] Espert. La fui a buscar con María Luján Rey", recalcó Vidal en LN+.

"Para mí 'casta' no te hace ser parte o no del sistema político, porque hoy Milei es parte del sistema político. Es diputado nacional hace 2 años, hizo campaña en el 2021", explicó con respecto a Milei.

"Lo que te define 'casta' o no es si defendés o no los privilegios del sistema", propuso la dirigente de Juntos por el Cambio.

En ese sentido, la ex gobernadora aclaró que entre sus iniciativas 'anticasta' impulsará la derogación de las jubilaciones de privilegio.

"Para mí cobrar la jubilación de privilegio es de casta. No solo voy a ser la primera en no cobrarla, sino que nadie más la va a poder cobrar, entre ellos Axel [Kicillof], porque nosotros derogamos la ley cuando fui gobernadora", advirtió María Eugenia Vidal.

CA/ED