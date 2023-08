La UCR ve un escenario de ruptura si en octubre Milei gana las elecciones

Los resultados en las PASO cayeron mal en Juntos por el Cambio. La foto de unidad lograda por Patricia Bullrich en la semana que termina en el NH fue el primer hecho político que sacó a JxC del aturdimiento. Con todo, en la UCR circula por lo bajo la noción de que si gana Javier Milei, o Bullrich no logra colar en un ballottage, el principal conglomerado opositor quedará al borde de la ruptura.

“Si gana Milei, JxC no va a quedar igual”, graficó una voz de peso del partido centenario ante PERFIL. Por ahora, hay muchas voces que señalan que lo importante es enfocarse en la campaña electoral y poner todos los esfuerzos en sacar el mejor resultado posible. “Hay que trabajar mucho”, sostuvo una fuente cercana al jefe radical Gerardo Morales quien es apuntado por muchos correligionarios. Explican a su vez que restan ocho semanas y que hay que poner ”todos los esfuerzos” para llegar a un ballottage. “Hay que homogeneizar a JxC y esa es una tarea de Patricia (Bullrich)”, explican, para graficar que ahora la candidata presidencial es la que conduce.

Si bien muchos entienden que no es momento de análisis, por lo bajo reconocen que el cierre de listas estuvo lejos de las expectativas y los achaques al jujeño no se ocultan. Además entienden que el PRO no podrá continuar “conduciendo” a JxC. Morales no tendrá una agenda específica aunque sí pondrá especial esfuerzo en revertir los resultados en Jujuy, en donde se impuso Milei.

Por otro lado, miran con espanto el acercamiento de Mauricio Macri a Milei. “Con el Peluca no tenemos nada que hacer”, grafican. El rechazo es mutuo. Tal como contó este diario en el radicalismo de la Ciudad entienden que Jorge Macri gobernará apoyado en el bloque libertario. Un movimiento que podría extenderse a otros distritos dejando al PRO fracturado. Algunas voces reconocen que en un ballottage entre el libertario y Sergio Massa, habrá radicales que se inclinen por el tigrense sobre todo si éste llama a un “gobierno de unidad nacional”.

Pese a los pases de factura contenidos, destacan la necesidad de enfocarse en las elecciones provinciales que vienen. De repetirse los resultados de las PASO provinciales, Maximiliano Pullaro será el nuevo gobernador de Santa Fe. La tercera provincia del país por peso electoral y económico. Además, creen que Alfredo Cornejo tendrá un nuevo mandato en Mendoza reteniendo los votos de Luis Petri. El escenario más difícil es para Chaco, donde Leandro Zdero no solo debería retener los votos del derrotado Juan Polini en la interna, si no que Jorge Capitanich moverá “el aparato” partidario. Además Chaco es una de las pocas provincias en donde Massa se impuso. Pese a ello, creen que llegarán a una segunda vuelta. También hay expectativas en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, como Tres Arroyos, 25 de Mayo o Chascomús.

Por lo bajo, también comienzan a perfilarse los debates internos. La UCR renueva autoridades en diciembre. Quienes asoman mejor posicionados son Gustavo Valdés, y Alfredo Cornejo. Hay quienes mencionan a Maximiliano Abad. La derrota por escaso margen también anota en el pelotón a Martín Lousteau. En las próximas semanas Morales convocará a reunión de Comité Nacional.