La Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pidió no darle importancia al acto de la candidata a Vicepresidenta de Javier Milei, Victoria Villarruel, realizará en la Legislatura porteña pare recordar a las víctimas del terrorismo, y aseguró que "no le doy ninguna importancia a esta mujer. Es una mala persona y fue siempre así, ni me interesa lo que va a ser".

En diálogo con El Destape, la dirigente de Derechos Humanos cargó contra las autoridades que le permitieron realizar el acto en la Legislatura porteña: "Responsabilizo a los le dieron ese espacio porque es un espacio de todos y no de ella para decir disparates".

Asimismo, pidió a la sociedad, especialmente a los jóvenes "entusiasmados con Milei" que "lean la historia" y se informen de lo que pasó en la última y más sangrienta dictadura militar en la Argentina.

"Es una mujer perdida en el mundo de la política que sale a decir todo esto para tener resonancia. Sí, le damos importancia, es lo que ella quiere”, manifestó Carlotto.

"Acá ya sabemos quiénes son los sinvergüenzas y quiénes son los buenos. Acá el que quiere enterarse, se entera", agregó.

Y se refirió a la educación de los jóvenes: "Tenemos que ponernos en guardia y ayudar a que los jóvenes sepan votar y no los engañe ningún delirante que seguramente se aprovecha de su juventud para arriarlos como una manada".

En esa línea, le solicitó a los padres que "les cuenten a los chicos la verdad. Los chicos sepan que votar es sagrado y tener la democracia más larga de la historia es una gloria", expresó, y recordó: "He vivido dictaduras de todos los colores".

"Nosotros luchamos por la patria que querían los 30 mil desaparecidos. Y sí, son 30 mil. O más. Hay que ver eso también, escuché una vez que un militar decía que eran 45 mil, agregaba 15 mil de no sé dónde", agregó.

Respecto del gobierno de Alberto Fernández, reconoció falencias, pero destacó el difícil contexto que le tocó al oficialismo: "No podemos decir que no se hizo lo suficiente porque no gobernamos, fueron los gobiernos, nosotros solamente votamos. Pero tuvimos etapas dificilísimas como la pandemia, la sequía, la deuda que dejó el señor que tendría que estar preso por la deuda que dejó con el FMI (en referencia a Mauricio Macri). Pero seguimos de pie, hay que levantarle el ánimo a la gente. Los sindicatos, las organizaciones sociales, el gobierno y todos los que queremos la patria".

Además, analizó las posibilidades de Patricia Bullrich y Milei: "Bullrich está fuera de todo lo que uno pueda decir. Es mala persona. Y Milei es una persona totalmente dislocada. Para expresar lo que va a hacer, arranca papelitos y tarjetitas diciendo 'esto lo saco'. El país es de todos. Hay que votar al que dice lo bueno que va a hacer y no lo malo".

No obstante, se mostró con esperanza por la región: "Estamos en buen camino en latinoamérica. Si tenemos un candidato fijo (Sergio Massa) hay que acompañarlo con el voto, no hay necesidad de estar pegado a nadie. Lo que importa es dar información de a quién van a votar, por ejemplo con los jóvenes entusiasmados con Milei. Hay que entender que es inteligente, pero que está del tomate. De repente grita, insulta. Queremos un presidente serio que prometa y haga lo que prometa, que nos dé tranquilidad y gobierne para todos.

El acto de Villarruel

Villarruel brindará este lunes 4 de septiembre un homenaje a las víctimas de los ataques de grupos guerrilleros como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El evento se va a celebrar en la legislatura porteña y Villarruel será la principal oradora junto a la legisladora Lucía Montenegro.

La postulante de La Libertad Avanza, actual diputada nacional, es una referente desde hace 20 años de un espacio denominado “memoria completa” que busca representar a víctimas y familiares de quienes fueron atacados por organizaciones políticas armadas durante la década del '70.

“Estimados, compartimos con ustedes un evento a realizarse el día 4 de septiembre en la Legislatura Porteña en homenaje a las víctimas del terrorismo”, dice la invitación que circula en las redes sociales.

De acuerdo al anuncio compartido en redes sociales, el evento es un “Homenaje a las víctimas del terrorismo” organizado por Villarruel y la legisladora Lucía Montenegro (del bloque de La Libertad Avanza) con la participación de Arturo Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure, secuestrado y asesinado por el ERP en 1974, Graciela Saraspe y Lorenza Ferrari.

El audio completo de Estela Carlotto:

