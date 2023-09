Néstor Grindetti, candidato a gobernador de la Provincia (JxC), sostuvo que la líder de Juntos por el Cambio, después de las PASO, es Patricia Bullrich, y aseguró que Mauricio Macri ocupa el lugar que le corresponde, que es el de ex presidente. “Si hay algo que nosotros podemos mostrar y que nos diferencia del espacio de Milei es experiencia fuerte en todos los estamentos del Estado”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo sería una situación con Milei presidente y Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Te imaginás ese escenario posible de funcionamiento?

La verdad que sería muy complejo para el país, en el sentido de que uno no puede pretender salir de una situación de caos con más caos. Esos postulados utópicos, de difícil implementación, que plantea Milei, combinados con una forma de gobernar totalmente ausente, lejana de las posibilidades de la gente y de los problemas de los bonaerenses, realmente tendría una complejidad enorme y sumaria desorden al gran desorden y la falta de liderazgo concreto que hoy tiene la Argentina.

¿A qué atribuís la peor performance de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires que en el resto del país?

Creo que tal vez el elector en la provincia de Buenos Aires ya ha tenido oportunidad, justamente por conocerlo previamente, de profundizar en sus propuestas con un nivel de utopía importante, creo que viene por ahí.

A medida que se acerque la fecha de la elección definitiva, eso se va a expandir en todo el país, una sensación de que cuando hablemos de cosas concretas, cuando empecemos a mostrar equipos, cuando se vea, en nuestro caso, el liderazgo de Patricia, que tanto nos empuja a salir adelante, nos entusiasma, nos fortalece, y se vea que está acompañado por un equipo con una gran experiencia en el manejo y la administración del Estado y con propuestas que sacan esas piedras de la mochila, que significa el Estado en la espalda de la gente, a medida que pase el tiempo y que todo el mundo vaya analizando y proyectando estas soluciones que se plantean, que tienen un alto grado de imposibilidad.

Otro escenario no deseado es que vos seas gobernador de la provincia de Buenos Aires con Milei presidente. ¿Cómo te imaginás esa situación?

Ahí habría un gran problema, porque no concibo cómo podemos manejar el Estado, por ejemplo, en un extremo, sin Banco Central, cómo vamos a hacer para trabajar con esos proyectos para poder hacer las modificaciones concretas que queremos hacer en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en seguridad, cuando la política que plantea Milei es que para resolver la inseguridad estemos todos armados, cuando nosotros queremos hacer modificaciones de leyes.

Es cierto que vamos a tener un peso específico en el Congreso como para poder llevar adelante transformaciones legales, pero con un presidente con las características, del pensamiento de espacio completo, de Milei, sería muy complejo.

Fernando Meaños (FM): ¿El triunfo de Milei habilita a Juntos por el Cambio a agudizar su plan económico? ¿Le cambia los planes a JxC? ¿Lo habilita a tomar medidas más extremas?

Nosotros, hace rato que venimos trabajando con distintos equipos, que ahora están todos integrados bajo el liderazgo en economía de Carlos Melconian. En ese espacio se proponen soluciones posibles, y estamos y seguimos en ese camino, explicamos qué podemos hacer en cada caso, decimos que el primer día van a empezar las modificaciones.

Ahora, no es cuestión, como dice el espacio de Milei, de agarrar una lapicera poner un pizarrón con un organigrama y tachar. Hay que tener experiencia y tener en claro qué se puede recortar, y saber cuáles son las consecuencias para hacer eso. Hay mucho para mirar en un presupuesto público que es el primer paso que hay que dar para poder trabajar para que descienda la inflación.

Obviamente, nosotros proponemos menos Ministerios y menos personal, que habitualmente se le dice “ñoqui”, que las empresas públicas no tienen que dar déficit y tienen que ser sustentables. Tenemos en claro que hay que bajar la carga fiscal, que el país tiene que exportar y, por lo tanto, hay que bajar las retenciones, pero todo con planes posibles y realizables, no con clichés y con frases tiradas al viento, que al principio parecen muy lindas pero que son de implementación altamente improbable.

Claudio Mardones (CM): Patricia Bullrich dijo que “hemos estado siempre presos en Juntos por el Cambio sobre qué iba a hacer Macri, no tenemos que estar más presos, Macri hará lo que él considera que tiene que hacer”. ¿Cómo interpreta este nuevo planteo de Bullrich?

Nosotros somos un espacio horizontal, en términos de que todo el mundo opina y después se sacan conclusiones. Mauricio es un referente indispensable en la política argentina, es un ex presidente, además de fundador del PRO y socio fundador de Cambiemos. Para mí es una persona de consulta, con el cual se puede reflexionar. No tenemos que desperdiciar la experiencia de Mauricio como presidente.

Ahora, las situaciones, las épocas y los momentos cambian, así que creo que todos opinamos, todos tenemos que ser escuchados y después aplica el liderazgo del momento. Hoy, después de las PASO, la persona que está liderando nuestro espacio es Patricia y además es candidata a presidenta.

Creo que hay que tener en cuenta eso, así funcionan las alianzas, los partidos políticos y la democracia.

CM: Se lo pregunto porque me da la sensación que no esperan que el ex presidente juegue algún rol importante en la campaña. Cuándo Patricia Bullrich ganó sobre Larreta, quien tenía la centralidad en el escenario era Mauricio Macri. A partir de lo que dice Bullrich, parece que el rol ha cambiado y pasó a ser secundario. ¿Cree que va a ser así?

No diría primario o secundario, yo diría que tiene el rol que tiene un ex presidente, de consulta, reflexión, análisis, de escucha de parte nuestra, de una experiencia que es invaluable. Haber sido presidente cuatro años le dejó un bagaje de conocimientos y experiencias que no puede ser desaprovechado de ninguna manera, pero más allá de nuestro espacio, por nadie. Me parece que todo el mundo tiene que escucharlo, después uno coincide o no coincide.

Después de las PASO, la líder del espacio es Patricia Bullrich, quien le ganó la interna a Horacio Rodríguez Larreta. Cada uno en su lugar, y a cada uno se lo debe valorar por el aporte que puede hacer a una necesidad que tiene el país de un espacio político y una alianza que realmente se ponga a trabajar en pos de las necesidades que tiene la gente, no de tanta rosca y sí más de escuchar a la gente y aportarles soluciones.

Creo que hay que aprovechar lo mejor de cada uno en el lugar que a uno le toque en función de su experiencia. Si hay algo que nosotros podemos mostrar y que nos diferencia del espacio de Milei es experiencia fuerte en todos los estamentos del Estado.

¿Qué significa que Patricia Bullrich le haya sacado tanta diferencia a Horacio Rodríguez Larreta en las internas?

Creo que por la realidad que vive el país, por lo que viene sucediendo, y que la gente siente que la política en general se alejó del análisis de sus problemas y de la solución, Patricia ha logrado una empatía y un vínculo emotivo con la gente que le da la tranquilidad de que el liderazgo de ella traerá soluciones y ese Estado necesario y presente que atienda sus problemas.

Patricia, a través de una fuerte austeridad, una tremenda dedicación y, fundamentalmente, mucho coraje, le ha dado a la gente esa tranquilidad, esa cercanía, esa sensación de que ella puede llevarles un Estado que les aporte soluciones y que no sea un peso enorme. Creo que la cuestión emotiva ha tenido mucho que ver en esta elección.

Supongamos que llega el balotaje, te encontrás con que tenés que votar y ves que no está Patricia Bullrich. ¿Votás en blanco, por Massa o por Milei?

Tendría que reflexionar mucho, no me puse a analizar esa alternativa. Creo que cualquiera de los dos es un salto al vacío. Es la continuidad de este desastre que estamos viviendo, con una inflación de casi el 150% anual o agregarle caos al caos. No es una alternativa que evalúe, y requiere una reflexión muy fuerte. Sinceramente, creo que no vamos a llegar a esa situación, y espero no llegar.

¿Alguna vez votaste en blanco?

No, porque creo que el voto es un compromiso de uno con el país. La alternativa que vos me planteás, creo que amerita una reflexión que haría en el momento, pero estoy seguro que no vamos a llegar y espero que no lleguemos a eso.

¿Por alguno de los dos candidatos no votarías en ninguna circunstancia?

Es lo mismo que me estás preguntando, el otro lado del espejo.

Si tu respuesta es "no", quiere decir que podrías votar por cualquiera de los dos...

Claro, pero la duda en todo caso frente a mi convicción de que no debería votar en blanco, me da la sensación de que la opción es votar en blanco.

Está bien, es una respuesta...

Es una duda existencial respecto a un principio mío, muy íntimo, de que nunca votaría en blanco, frente a dos opciones que son muy malas, porque una es la continuidad de lo que estamos viviendo y la otra es sumarle caos e incertidumbre a lo que vivimos. Hasta estaría reformulando mi convicción de que no hay que votar en blanco. Ojalá los argentinos no nos veamos frente a esa disyuntiva.

