Patricia Bullrich le bajó el precio a Javier Milei: “Es un economista teórico”

Luego de su aparición pública junto al economista Carlos Melconian, a quien presentó como su candidato a ministro de Economía en caso de resultar victoriosa en las elecciones, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, subrayó que los tres pilares fundamentales de su plataforma de gobierno serán la economía, la seguridad y la educación. En este sentido, se diferenció de Javier Milei a quien caracterizó como un "economista teórico".

"La economía tiene muchos temas que hay que ordenar, la Argentina necesita un orden económico que permita que las personas tengan previsibilidad. Que sepan que si invierten hoy, en 10 años va a dar frutos”, aseguró la candidata opositora.

En declaraciones a radio Continental resaltó que Melconian y su equipo "tienen los pies sobre la tierra, saben lo que tienen que hacer, saben cómo es el proceso de salir de una crisis inflacionaria. Es un equipo desarrollista que va a plantear el desarrollo del país como una base fundamental. Nosotros pusimos en la cancha un equipo que va a ordenarle la economía a la sociedad".

La consultaron acerca si la elección de Melconian en este momento de la campaña es un síntoma de ciertas falencias propias en el discurso económico, especialmente en la disputa contra Milei. “De ninguna manera, yo he tenido las ideas claras en la economía desde el primer día. Las he escrito y planteado”, sostuvo.

Y agregó: “Javier Milei hasta ahora lo que planteó ya se ha ido demostrando por su propio equipo que son cosas que no las realizará en un primer momento. Dijo de dolarizar, pero en tres años. También dijo que cerrará el BCRA, y es algo totalmente inexistente en el mundo. Entonces, Milei puede ser un economista teórico, pero nosotros vamos a la gente, vamos a solucionar los problemas".

"Nosotros somos prácticos, vamos a los hechos para que los argentinos puedan gozar de un país que les de bienestar. Junto a Melconian tenemos un equipo que va a ir a la economía de la gente, y no a la de los libros", dijo.

También realizó una autocrítica en relación a la gestión económica llevada a cabo por Juntos por el Cambio durante el mandato del expresidente Mauricio Macri: "En la economía nosotros tuvimos un manejo que estaba cortado en fetas de jamón, uno manejaba la economía, otro la hacienda, otro las tarifas, otro Vaca Muerta, no se puede. Hay que tener una mirada general".

Y concluyó: "Hemos alineado a Juntos por el Cambio para esta candidatura. Hicimos un trabajo muy fuerte con los partidos políticos. "No quiero pensar en una campaña especial para Mauricio Macri. Es el momento de ganar el país. Para nosotros, esta elección empezó de nuevo".

Acerca del asesinato de Mariano Barbieri, en Palermo, la precandidata presidencial señaló que “lo primero que hay que preguntarse es por qué hay zonas en las que la gente no puede transitar. No puede haber zonas que son agujeros negros”, aseguró.

“Murió en una plaza por la que durante el día pasa mucha gente y no puede ser que a la noche sea un aguantadero de personas que roban y se drogan. Hay que ordenar la ciudad de tal manera que el espacio público no sea un lugar de muerte. Lo primero que yo quiero plantear es que no puede haber un milímetro de territorio donde haya descontrol”,a puntó la ex ministra de Seguridad durante la gestión macrista.

