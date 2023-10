Diana Sperling, docente y escritora, calificó de "horror" no poder llamar suelo seguro a Israel. Además, mencionó la persistencia del antisemitismo y sostuvo que “se basa en la resistencia del judaísmo a ser subsumido en definiciones totalizantes”. “Las divisiones tan extremas y polarizadas, son pasto fácil para cualquier incendio económico, político y social”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Escuchabas cuando Alejandro Gomel narraba la llegada de los primeros rescatados en el avión Hércules a Roma, ¿qué pasaba por tu cuerpo mientras escuchabas eso?

Primero, lagrimear, por supuesto, y segundo, qué horror tener que llamar suelo seguro o tierra segura, a cualquier otro lugar que no sea el Estado de Israel.

Grupos piratas atacan sitios web del Gobierno de Israel

Me dejó la reminiscencia de Roma, volver 2000 años atrás, con un Papa argentino, un avión Hércules argentino, me parecía que era un cúmulo de significantes entrelazados...

Sí, además es una gran paradoja, porque Roma fue durante muchísimo tiempo una tierra nada segura para los judíos, como lo sabemos todos. Así que las vueltas de la historia hacen que lo que parecía seguro se vuelva peligroso y viceversa.

Compartí con la audiencia una síntesis de que a qué atribuís la perpetuidad del antisemitismo en el mundo.

Escribí varios libros para tratar de explicar o de entender, cosa que todavía no logro demasiado, sigo leyendo y pensando al respecto. Yo diría que el antisemitismo, antijudaísmo, judiofobia o como se llame, en cada época y de acuerdo a cada lugar o a cada ideología, es una especie de pulsión que está inserta en el núcleo mismo de la cultura occidental.

Llegó a Roma el primer vuelo con argentinos evacuados de Israel

No es coyuntural, sí adopta coyunturalmente nombres, aspectos o argumentaciones diferentes, pero como sentimiento primario y primitivo, ya lo descubrió Levinas en 1934, cuando escuchó algunas clases de Heidegger en la universidad y dijo "acá se viene algo terrible, este es un sentimiento primitivo de odio y todo sentimiento primitivo es capaz de forjar una ideología y una filosofía ad hoc", esto dijo Levinas, que pescó muy bien lo que se venía.

Pero hay muchos otros pensadores que tratan de explicarlo, yo creo que no es solamente porque el judío es diferente, porque el problema es que no somos diferentes, el problema es que el judaísmo rompe con la totalidad, introduce una singularidad y no se deja subsumir en un todo, en un todo ideológico, en un todo religioso.

Fíjate que hay mucha dificultad para definir qué es lo judío y qué es el judaísmo, es una religión, es un pueblo, es una cultura, es una civilización, es una nacionalidad, ¿qué es?

Ataque sin precedentes: Israel se prepara para entrar a Gaza

Entonces, esta resistencia a dejarse atrapar por las definiciones totalizantes, por los conceptos que dicen qué es, a mí me parece que es algo que se siente como sumamente peligroso, en el sentimiento básicamente occidental. La cultura occidental nace al amparo de la filosofía griega, latina y demás.

Lo judío no se deja atrapar por esto, está siempre como preservando una singularidad, una flexibilidad y una manera de pluralizar incluso en el seno del propio judaísmo, sus propias opiniones, sus propias posturas.

Fijate que hay judíos laicos, judíos religiosos, judíos sionistas, judíos no sionistas, judíos en Israel, judíos en la diáspora, podés encontrar judíos pobres, judíos ricos, judíos de izquierda y judíos de derecha.

Antony Blinken respaldó a Israel tras reunirse con Benjamin Netanyahu:"Estamos con ustedes y no nos iremos a ninguna parte"

No hay una manera única de definir "lo judío", yo creo que eso en algún sentido produce escalofríos en el seno de una cultura que ama las definiciones cerradas, ¿no?

Al mismo tiempo, ¿eso hace fuerte al colectivo?. Es decir, la mirada del otro considerándolo diferente, ¿homogeniza todas esas diferencias?

No, yo creo que no, que lo que une, no diría homogeniza ni unifica, lo que une es la diferencia, valga la paradoja. Yo tengo muchísimas diferencias, incluso dentro de mi familia hay posiciones muy diferentes con respecto a prácticamente todo, pero llegado el momento de defendernos de las agresiones, por supuesto que nos unimos.

Creo que fundamentalmente es esta posibilidad de no estar todos de acuerdo y, sin embargo, sentirnos ligados.

Minuto a minuto: el ataque de Hamas a Israel

¿Qué explica eso que acabás de decir de los dichos de Myriam Bregman y las reacciones que generaron?

Hay quien cree que esas posturas son por ignorancia o por ingenuidad. Yo creo que no, creo que son canalladas.

Lo traslado a otro caso, en tu reportaje a Gabriel Ben Tasgal hablabas de la invasión de Rusia a Ucrania: no podés tener grises ni matices, o estás con los ucranianos en su defensa de su vida o estás con los criminales, no hay vuelta. No podés estar haciendo equilibrio en la cuerda floja, como titulé mi nota, para quedar bien con Dios y con el Diablo.

A mí me parece que eso es una barbaridad, que es inadmisible, que esto no es una cuestión de izquierda y derecha. Creo que esas etiquetas no funcionan acá, hay que sacarlas por completo del panorama. Esto es a favor de la vida o a favor de la muerte, no hay vueltas.

Israel "no brindará electricidad o agua en Gaza" hasta que los rehenes sean liberados

Mencionabas que hay variedades de judíos y que, independientemente de eso, hay algo que unifica. En los últimos años en Israel hubo una gran grieta, producida a partir de la discusión, tan trasladable a la Argentina, de la constitución de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuánto esa grieta pudo haber empoderado a Hamas? ¿Por qué esa grieta?

La grieta que se vive actualmente en Israel, aunque momentáneamente suturada por un gobierno de unidad nacional para afrontar la crisis, atraviesa el judaísmo desde siglos y milenios. Es la grieta entre una postura fundamentalista, que podríamos llamar ultraortodoxa, y una postura más abierta, más liberal, más conectada con el mundo no religioso, etcétera.

Esto ha adoptado diversos rostros y modalidades a lo largo de la historia. Incluso algunos historiadores de la religión dicen que la destrucción, especialmente del segundo templo, se debió a las divisiones internas del pueblo.

Digamos que hay algo de esto, y el problema no es la diferencia de pensamiento, sino el peso enorme que viene teniendo desde hace muchos años la ultraortodoxia en Israel, que condiciona muchísimas decisiones de gobierno.

"Familias enteras masacradas": el relato de un soldado argentino que combate en Israel

Te cuento que yo hace muchos años estuve en Israel invitada, convocada por la Comisión Constitucionalista del Parlamento de la Knesset. En esa ocasión estábamos Daniel Sabsay, el gran jurista, y yo, éramos los únicos latinoamericanos junto a jueces y ministros de Justicia del mundo entero.

Esto fue convocado por un grupo de juristas y abogados judíos de Israel, muy progresistas, con la intención de elaborar un proyecto de constitución. Israel no tiene Constitución y se nos convocó para eso, para aportar ideas, para elaborar un proyecto de constitución. Éramos un grupo bastante selecto de intelectuales, juristas, filósofos y demás.

Fueron invitados representantes de la ortodoxia y no asistieron. No les interesa una ley civil, una Constitución no religiosa. Entonces, yo palpé ahí en vivo y en directo, la profundidad y la intensidad de esta grieta.

El destino de los rehenes de Hamas: ¿enterrados vivos, escondidos, deportados o ejecutados?

Una cosa es que Hamas haya aprovechado la oportunidad y otra cosa es establecer una relación causal. Por supuesto que Israel se debilita como cualquier país cuando las divisiones internas son tan profundas que no pueden ni siquiera advertir, como decía Martín Fierro, viste, "si los hermanos se pelean los devoran los de afuera". Esto es así de sencillo.

Además, tene en cuenta que Israel es un país muy chiquito, con una población ínfima en relación a cualquier otro país del mundo. Entonces, ahí las divisiones pesan terriblemente. Sin duda que fue una ventana de distracción y de descuido que Hamas aprovechó, pero esto no es la causa.

Crónica de un día interminable: así fue el asedio de Hamas en una aldea de Israel contado en primera persona

Por otro lado, sí coincido totalmente con vos en el sentido de que en Argentina también las divisiones tan extremas, tan polarizadas, son pasto fácil para cualquier incendio económico, político, social, el malestar que se genera y la incertidumbre de la población frente a estos enfrentamientos tan violentos y agresivos entre gobierno y oposición.

Yo creo que los mismos protagonistas que agudizan esta grieta no son conscientes, igual que lo que pasó en Israel, del ambiente fértil que están creando para cualquier desastre.

MVB JL