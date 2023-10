Israel "no brindará electricidad o agua en Gaza" hasta que los rehenes sean liberados

El ministro de Energía israelí, Israel Katz, afirmó este jueves que la Franja de Gaza no tendrá acceso a electricidad ni agua hasta que sean liberados os rehenes capturados por el Movimiento de Resistencia Islámica Hamas durante su ofensiva del sábado.

"¿Ayuda humanitaria a Gaza? No habrá electricidad, agua potable o combustible hasta que los secuestrados en Israel puedan volver a casa", aseguró Katz en un mensaje difundido a través de X, antes conocida como Twitter.

"No se activará ningún interruptor eléctrico, no se abrirá ninguna boca de agua y no entrará ningún camión de combustible", precisó el ministro Katz.

En este sentido, destacó que el "humanitarismo es para el humanitarismo" y subrayó que "nadie le puede enseñar moralidad" a Israel.

Se estima que aproximadamente 150 personas fueron tomadas como rehenes por el grupo armado palestino y trasladadas a la Franja de Gaza durante la incursión que ocurrió el sábado, en un conflicto que resultó con más de 1.200 víctimas mortales en Israel.

El ejército israelí reportó que hasta la fecha, fueron notificadas 81 familias sobre el secuestro de sus seres queridos por parte de Hamas. Los milicianos señalan que el número de rehenes asciende a alrededor de 130.

"Somos conscientes de que existe incertidumbre pero tratamos de entender lo que pasa sobre el terreno y debemos ser precisos a la hora de informar", aseveró el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari.

El lunes 9 de octubre el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, anunció un "asedio completo" en la Franja de Gaza en represalia por los ataques sin precedentes de Hamas desde el 7 de octubre. "Ni electricidad, ni alimentos, ni gas", aseguró.

"Todo está cerrado, no entra ni sale nada desde hace más de 24 horas. Las reservas de alimentos están casi vacías y ya escasea el agua", explicó Omar Shaban. El miércoles, la única central eléctrica de Gaza se quedó sin combustible, lo que significa que el territorio depende de generadores.

Todos los accesos cerrados

Los aproximadamente 2,3 millones de habitantes de la Franja de Gaza, una región de 360 kilómetros cuadrados ubicada entre el mar Mediterráneo y un extenso sistema de barreras y muros construidos por Israel, están sometidos a un bloqueo terrestre desde 2007.

Durante los últimos dieciséis años, su vida diaria dependió en gran medida del flujo de mercancías a través de los pasos fronterizos controlados por Israel, que incluyen Erez en el norte y Kerem Shalom en el sur, así como del paso fronterizo no controlado por Israel en Rafah, que se encuentra en la frontera egipcia.

"Gaza es uno de los territorios más densamente poblados del planeta. Tenemos algunos peces y algunos campos, pero no lo suficiente para alimentar a toda la población. No hay forma de que podamos sobrevivir sin estas importaciones", explicó el político palestino, Omar Shaban.

Pero desde el lunes, los pasos fronterizos permanecen estrictamente cerrados tanto para las personas como para las mercancías. "Hasta ahora, Israel se aseguraba de que pudiéramos importar lo estrictamente necesario. Pero tras los acontecimientos de los últimos días, quiere castigar a la población", denunció Shaban.

El endurecimiento de un "asedio completo", combinado con intensos bombardeos desde el domingo, agravará una ya "desastrosa" situación humanitaria que se deteriorará de manera significativa, alertó el lunes el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres.

Mientras tanto, diversas organizaciones no gubernamentales advierten sobre la precaria situación sanitaria en la región y solicitan la creación de un pasillo humanitario para respaldar la atención médica. Al mismo tiempo, las Naciones Unidas mantienen que el completo bloqueo de Israel a la Franja de Gaza está en contradicción con el derecho internacional humanitario.

"La situación es catastrófica. Nuestra misión es llevar asistencia a la población de Gaza, pero hoy ya no podemos hacerlo porque ya no podemos traer ayuda humanitaria", afirmó Olivier Routeau, de la Première Urgence Internationale.

