Una argentina viviendo en Tel Aviv busca a la familia de su hermana gemela, desaparecida en el kibutz de Be'eri, en el sur de Israel, a pocos kilómetros de la Franja de Gaza. Si bien en Argentina se incluyó a su familia en la lista de los fallecidos, la mujer denuncia que no existe esa información y que en realidad están desaparecidos. “Es una vergüenza”, denunció.

“Empecé a recibir condolencias de familia de Argentina que me dan el pésame por la muerte de mi hermana. No sé cómo publicaron ya en el diario de Argentina que mi hermana está muerta. Es una vergüenza”, relató Dalia Fishman, gemela de Jazmin Kofman, quien junto a su marido Oron Bira y sus dos hijas permanecen desaparecidos desde el sábado.

Fishman habló con un representante en Tel Aviv, donde vive, y le aseguraron que no se confirmó la muerte de sus familiares, “lo único que sabemos es que no están heridos y no están evacuados”, aseguró en una rueda de prensa con familiares de víctimas y desaparecidos tras el ataque de Hamas, realizada por Jerusalem Press Club. También repudió que los medios en su país natal hayan confirmado las muertes.

Hasta el lunes, Cancillería había confirmado cuatro muertos argentinos y tres personas desaparecidas: Tair Bira, de 22 años, Tahel Bira, de 15, y Laura Jazmín Kofman, de 51, las familiares de Fishman. Sin embargo, en la actualización de información se aseguró que los fallecidos habían escalado hasta siete, por lo que se asumió que se trataba de ellas tres. Fishman definió a esta presunción como “terrible”.

Cancillería explicó que “hay un registro surgido de autoridades israelíes y testimonios de familiares. Pero no hay o no están todos los registros de defunción”, según Clarín, y añadieron que "es muy probable" que esté desaparecida porque en Israel "están en guerra".

La indignación de Fishman, no obstante, es por la desinformación que atraviesa sobre si sus familiares fueron secuestrados por Hamas y no por la conjetura de muerte en sí. “No sé si prefiero que estén muertos, que me digan que encontraron los cuerpos, a tener que seguir esperando a ver si este gobierno va a hacer algo para sacarlos o no”, reflexionó la mujer, quien denunció “abandono” por parte de Israel. “Nosotros no sabemos nada de lo que está haciendo el gobierno para recuperar rehenes. Solamente tenemos miedo, paranoia”, relató.

“Por mí, que den hasta al último preso de acá, pero yo quiero que me devuelvan a mi familia, si están allá”, dijo la argentina, refiriéndose a Palestina. Asimismo, aseguró que tanto ella como la familia de su cuñado, Oron Bira, se sienten “como en el Holocausto”. “No puedo hablar, tengo que estar en el refugio, estoy escuchando a los nazis que me vienen a buscar”, comparó.

Fishman hizo referencia al concepto de los desaparecidos por la última dictadura genocida en Argentina y explicó que la palabra que se utiliza en Israel para explicar la situación de su hermana gemela difiere en significado. “En Argentina, los desaparecidos no se sabían dónde estaban, pero la palabra acá significa ‘están secuestrados o muertos’. Con la palabra no se sabe si fueron asesinados”, lamentó.

El relato, minuto a minuto, de cómo perdió contacto con su gemela

“Yo soy gemela de Jazmín, mi hermana vive en el kibutz de Be’eri, está casada con Orón y tienen tres chicos. Todo el tiempo estamos en contacto y el sábado a las 6 de la mañana me llamó mi hermana para consultarme si en Tel Aviv había sirenas porque ‘acá es un lío bárbaro’. Le dije que no, aunque a la media hora empezaron acá también. Después ella me escribió por WhatsApp que le habían avisado que al kibutz habían entrado cinco terroristas asesinos, que estaban en el refugio y tenía mucho miedo”, comenzó a reconstruir Dalia Fishman, con la voz entrecortada.

“A las 9:20 nos escribió que habían llegado Fuerzas Especiales del ejército. A las 9:50 le mandé un WhatsApp preguntando si estaban bien y no me contestó. Pasaron muchas horas y decidí escribirle a mi sobrino que es soldado y vive en el mismo kibutz, en otra casa. Él estaba con su novia en el refugio y se había podido comunicar con su familia, le contaron que los terroristas estaban en el salón, intentando forzar el mamad donde estaban refugiados”, añadió.

Fishman, en la rueda de prensa de Jerusalem Press Club recordó: “A las 11, mi sobrina llama a mi sobrino, él atiende y escucha gritos de las chicas, una tiene 22 años y la otra 15. Él intentó preguntarles ‘¿qué pasa?’, pero sólo escuchó ruidos, árabe y después no supimos más nada. Luego nos enteramos que habían rehenes en el comedor del kibutz y teníamos esperanza de que ellos estén ahí. La esperanza se fue porque no estaban ahí, lo único que sabemos es que no están heridos y no están evacuados”.

“Fui a la comisaría, di una prueba de ADN y todos los datos que pude sobre mi hermana, mis sobrinas, mi cuñado y también el hermano de mi cuñado, que está desaparecido. No sabemos nada, sabemos que están desaparecidos, pero no si fueron asesinados o si son prisioneros. Ya no sé qué es peor o qué prefiero para mi familia, por todo el miedo que tengo”, narró la argentina.

