"Familias enteras masacradas": el relato de un soldado argentino que combate en Israel

Un joven argentino de 20 años recibió un disparo en Israel mientras cumplía con su rol de médico de combate y relató su experiencia en el kibutz Kfar Aza, donde el sábado Hamas asesinó a 40 bebés: “Me acuerdo de una casa específica, con toda una familia que no logró salir a tiempo, estaba masacrada”, detalló.

Llegó a Kfar Aza el sábado al mediodía y ese mismo día fue herido. “A la mañana empezamos a recibir videos de los terroristas masacrando a los israelíes, yo estaba en shock, no podía creer lo que veía. Al mediodía empecé a llegar al sur y ese shock creció mucho. Por las autopistas que solían estar llenas y ahora estaban vacías, había autos quemados, con balas en los vidrios, cuerpos tirados en las calles, casas de familias destruidas, con sangre”.

“Al primer kibutz que llegué, era entrar a casas de familias y verlas cerradas herméticamente, con persianas bajas, o casas de quienes no tuvieron la suerte de correr a tiempo a seguridad y fue verlas destruidas, con sangre en el piso. Me acuerdo de una casa específica, con toda una familia que no logró salir a tiempo, estaba masacrada. Fueron imágenes que no quiero compartir porque no son dignas, pero es importante saber lo que pasó ahí”, relató el joven.

En entrevista con TN, el argentino viviendo hace dos años en Israel aseguró que espera “que esto termine mañana, pero tengo un rol que hacer. La misión es defender a mi país, es una de mis dos casas, es una de mis dos patrias, mi rol es pararme ante todo enemigo que nos quiera eliminar”. “Israel, desde su creación, siempre estuvo en alerta constante”, agregó.

Sobre su herida, informó que recibió el disparo “en la parte trasera de la pierna y esa bala salió por mi espalda. Sigo en Israel y no me voy a ir”. Espera una recuperación de máximo dos semanas y admitió que los últimos “no fueron días fáciles, estuve cuidando la herida, por eso perdí un poco el sueño y el hambre. Al mismo tiempo, recibí mucho apoyo de familia y amigos, eso ayuda un montón”.

Al ser consultado por su rol en Israel, el joven cuya familia permanece en Argentina expresó: “Yo estoy en el servicio activo del ejército y también soy médico de combate. En estos tiempos de guerra la tarea es estar con el equipo en el campo y, si alguno cae herido, que es lo que me pasó a mí también, hay que hacer el primer tratamiento en el campo, tratar las heridas que vea y prepararlo para la evacuación. En este caso, me ha tocado tratar y evacuar”.

Sin embargo, el joven reconoció que “nunca pensó que iba a estar peleando” y que “nunca imaginó esta situación, ni cuando estaba en la instrucción militar. Perdí amigos, compañeros también”. La periodista interrogó al joven sobre la motivación de Hamas, a lo que respondió que se trata de odio: “La misión de Hamas es eliminar totalmente a Israel del mapa, cuando ellos ingresaron al país no sólo mataron a judíos, sino también a musulmanes y cristianos, fue indiscriminado el asesinado. Entonces el odio no es a judíos, es a Israel”.

Hamas asesinó a más de 40 bebés en un kibutz del sur de Israel

En el kibutz Kfar Aza, Hamas masacró a más de 100 civiles israelíes

La granja colectiva fue asaltada el sábado por los milicianos del movimiento palestino, infiltrados desde la Franja de Gaza, a apenas dos kilómetros. Los atacantes "incendiaron las casas, para obligar a sus ocupantes a salir" y luego ametrallarlos, cuenta Omer Barak, un oficial israelí de 24 años. "Pero muchos prefirieron morir quemados, o intoxicados por el humo, en lugar de morir a manos de los terroristas", afirma. "Encontramos muchos cadáveres dentro de las casas", señaló.

El oficial, que luchó con sus compañeros durante dos días para liberar Kfar Aza, dijo haberse sentido "aterrorizado" con lo que encontró en el kibutz. "Nunca he visto nada peor. Me vine abajo cuando vi los cadáveres de dos niños asesinados". "Cuando retiramos los cadáveres de civiles, de niños, pensé en el general Eisenhower, cuando vio los campos de la muerte en Europa", comentó a la prensa el general retirado Itai Veruv.

El destino de los rehenes de Hamas: ¿enterrados vivos, escondidos, deportados o ejecutados?

En Kfar Aza, una cooperativa con césped finamente cortado entre las casas, el olor a muerto es omnipresente. El sitio está sembrado de restos de asaltantes, reconocibles por sus chalecos antibalas negros, algunos hinchados por el efecto de la putrefacción. Los últimos cadáveres de los habitantes estaban siendo retirados este martes.

Según el general Veruv, "70 terroristas armados y entrenados" atacaron Kfar Aza el sábado hacia las seis y media de la mañana, con la intención de causar "una masacre". Debido a la corta distancia desde Gaza, los atacantes llegaron rápido al kibutz, que las fuerzas israelíes no lograron liberar completamente hasta la madrugada del martes. Varios militares israelíes consultados por AFP hablan de más de 100 muertos civiles, e incluso 150 en esta cooperativa agrícola.

"No estábamos preparados" y "hasta ahora no consigo creer lo que veo. Esto suelen ser imágenes propias de Ucrania o de las cosas que hace el Estado Islámico", observó un reservista israelí. Hamas "atacó casas de civiles. No estábamos preparados", constató el general Veruv. "Pagarán por esto”, aseguró. El ejército israelí bombardeó por aire cientos de objetivos en este territorio palestino y dejó más de 750 muertos, según las autoridades locales.

