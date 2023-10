El destino de los rehenes de Hamas: ¿enterrados vivos, escondidos, deportados o ejecutados?

El destino de las cerca de 150 personas secuestradas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) en Israel es incierto después de que el grupo haya amenazado con ejecutarlos: según los expertos, podrían correr el riesgo de ser enterradas vivas, escondidas en túneles secretos en la Franja de Gaza o incluso trasladadas a Egipto.

El grupo islamista secuestró a unas 150 personas desde su ataque masivo del sábado, en su mayoría israelíes, pero también extranjeros y con doble nacionalidad. Entre ellos hay niños, ancianos y jóvenes que fueron capturados en un festival de música donde también murieron unas 270 personas.

Todavía no se conocen o no son completamente públicas las identidades de los rehenes de Hamas, igual que los canales de negociación acerca de ellos, pero el grupo amenazó con matar a los rehenes si se bombardean objetivos civiles sin previo aviso de Israel, una amenaza que fue tomada muy en serio por Estados Unidos.

El vivo: el minuto a minuto del ataque de Hamas y la contraofensiva de Israel

¿Qué podría pasar con los rehenes? Las opciones son múltiples para el autor Samuel Katz, que pasó años observando unidades especiales de élite de las Fuerzas de Defensa de Israel, y que explicó que el destino de los rehenes israelíes es contempla un "escenario de pesadilla" para Israel.

"Estamos en territorios inexplorados, esto no tiene precedentes", dijo Katz al diario The Sun.

Y agregó: "Puedes tener rehenes que ahora están en un túnel cerca de la frontera israelí, y puedes tener rehenes que han sido trasladados cerca de la frontera egipcia. Puedes tener rehenes que hayan sido enterrados vivos".

Franja de Gaza, el enclave palestino dominado por Hamas, la pobreza extrema y las guerras

"La barbarie que se demostró con el ataque no explica cómo podrían ser tratados estos pobres individuos y dónde podrían ubicarse", puntualizó.

Hablando sobre el estado actual en el que se encuentran los rehenes israelíes en este momento, Samuel Katz dijo: "Esta es una situación de pesadilla (...) Hay 150 rehenes, tal vez incluso más, que están esparcidos en túneles, en casas de personas. No sabemos si todavía están vivos. No conocemos su condición médica".

Decenas de extranjeros reportados como desaparecidos

Desde el inicio de la guerra, más de 1.200 murieron en Israel y más de 1.100 por los bombardeos israelíes en el enclave palestino, mientras decenas de familias desesperadas reportaron familiares desaparecidos.

Entre los desaparecidos se cuentan 15 argentinos, 14 tailandeses, 18 franceses, 17 estadounidenses, 17 británicos, 6 rusos, 6 ucranianos, 3 canadienses, 3 filipinos, 3 peruanos, y varios alemanes y de otras nacionalidades, y se teme que algunos de ellos se encuentren entre los rehenes.

Inquietantes videos publicados en las redes sociales muestran a mujeres y niños heridos siendo subidos a los vehículos de los militantes de Hamas, la mayoría con con las manos atadas a la espalda.

Noa Argamani, de 25 años, fue secuestrada mientras un vídeo la mostraba sentada en la parte trasera de la motocicleta de un militante, con los brazos extendidos apuntando hacia su indefenso novio, suplicando por su vida.

Más de 1.200 muertos en Israel por ataques de Hamas y más de 1.100 en Gaza por bombardeos israelíes

La madre de la tatuadora germano-israelí Shani Louk, que fue secuestrada en el festival de música Supernova durante el ataque sorpresa del sábado, contó el martes que le informaron que su hija todavía está viva.

Otra madre, Galit Dan, describió que escuchó cuando los combatientes de Hamás secuestraban a su pequeña hija y a su anciana madre. Dijo que estaba a ocho kilómetros de distancia cuando su hija Noya, de 12 años, aterrorizada, susurró en su último mensaje: "Ayúdenme".

Las Brigadas Ezzedine al-Qassem, el brazo armado de Hamás, informaron que cuatro cautivos murieron en ataques israelíes y que mujer israelí y sus dos hijos "fueron liberados después de haber sido detenidos durante los enfrentamientos".

Estados Unidos, cuyo gobierno toma en serio la amenaza de Hamas de matar a los rehenes, propuso a Israel ayuda en servicios de inteligencia y "experiencia" en liberación de personas secuestradas, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

"No sabemos si hay estadounidenses en esa población. No sabemos dónde están. No sabemos cómo están retenidos. Y es una zona de guerra activa. Eso complica las opciones", explicó. "Pero está claro que vamos a hacer cuanto podamos para ayudar con esta crisis de rehenes".

"Los aplastaremos y eliminaremos"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró este miércoles que cualquier miembro de Hamas es "hombre muerto". "Los aplastaremos y eliminaremos como el mundo hizo con Estado Islámico", dijo con respecto al grupo palestino.

El primer ministro israelí, que declaró la guerra a Hamas el domingo 8 y desde entonces llevó a cabo miles de ataques aéreos dentro del territorio densamente poblado de 2,3 millones de personas, dijo que Hamás decapitó a personas, violó a mujeres y quemó vivas a personas, según el diario The Times of Israel.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, negocia la liberación de las personas capturadas durante la ofensiva de Hamas. "Están negociando para obtener la liberación de los rehenes", declaró una fuente del gobierno.

Entre tanto, este mismo miércoles, el papa Francisco pidió la liberación "inmediata" de los rehenes capturados en Israel por el movimiento islamista palestino Hamás, y se dijo "muy preocupado" por el asedio israelí de la Franja de Gaza.

"Pido que los rehenes sean liberados de inmediato (...) Quienes han sido atacados tienen derecho a defenderse, pero estoy muy preocupado por el asedio total en el que viven los palestinos de Gaza, donde hay también muchas víctimas inocentes", declaró el pontífice tras su audiencia general semanal en el Vaticano.

