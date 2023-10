Gabriel Ben Tasgal: “Puede haber un enfrentamiento entre Estados Unidos y Hezbollah”

Gabriel Ben Tasgal considera que la división política entre conservadores y progresistas en Israel puede haber empoderado a los enemigos y debilitado las defensas del país y criticó duramente a la prensa por el papel que cumplió en la exacerbación del conflicto. Además, considera que existe peligro de una escalada en el conflicto. “A partir de ahora vamos a ver todo el tiempo imágenes desde la Franja de Gaza, y creo que la imagen internacional se va a modificar”, aseguró el especialista en Medio Oriente en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Es comparable el shock que produjo este ataque de Hamas en Israel con el shock que produjo en Estados Unidos el atentado en las Torres Gemelas el 11 de septiembre?

Sí, sin duda, es muy comparable, porque el ciudadano israelí vivía con la seguridad de que contaba con uno de los mayores y más eficientes servicios de inteligencia y fuerza de seguridad del mundo.

Entonces, cuando te vas a dormir de noche sabiendo que estás bien protegido y te levantas con el 1100 muertos, el shock emocional es muy importante y, por otro lado, el aumento de la incertidumbre y de la bronca también, que se puede traducir en acciones militares, una necesidad de la población de colocar al Hamas en su lugar de alguna manera, pero, por otro lado, la incertidumbre de saber que estás enviando a tu hijo a que se enrole en el ejército y que va a tener que combatir casa por casa dentro de la Franja de Gaza.

¿Cómo puede ser que un sistema tan sofisticado no pueda captar pequeñas motos, parapentes o drones? Al mismo tiempo, ¿es plausible, por lo menos como hipótesis, que puede haber habido alguna filtración en la venta de los servicios de seguridad de Israel a países escandinavos?

Hay que responder de dos formas diferentes. Hay una cantidad de razones que pueden ser técnicas o tecnológicas, como por ejemplo las planteadas, ¿es posible?, sí, puede llegar a ser posible.

A mí me cuesta mucho creer que no haya habido algún tipo de intervención tecnológica para neutralizar sensores o sistemas defensivos. Ten en cuenta que cuando hay una valla de seguridad que es capaz de identificar una paloma que se posó arriba de la valla, es raro que no haya presenciado o que no haya visto el acercamiento de lo que acabas de contar, o sea, que hay algún tipo de problema tecnológico.

En ese sentido, lo que puedo decir es que la postura actual de la ciudadanía es, cuando se dispara, no se investiga quien tuvo la culpa. Entonces, todavía hay cientos de versiones, incluso una desmentida, que decía que Egipto le había avisado a Israel que se estaba armando algo especialmente grande y que Netanyahu no le prestó atención, eso ya se desmintió.

Entonces, por un lado tenés una cuestión tecnológica y por otro lado una cuestión conceptual, que en este caso creo que es más importante. Y la cuestión conceptual es de ver dos ejemplos; la primera, una concepción que, como Hamas es mucho más débil que el ejército israelí, no se va a atrever a hacer algo tan grave porque no puede sostener la respuesta que va a venir. Entonces, un ente racional no debería hacer lo que hizo.

La segunda cuestión es toda una concepción que se fundamentaba en que si los israelíes permitían la entrada de palestinos a trabajar dentro de Israel, no iban a atacar. 20 mil familias se empezaron a beneficiar con el hecho de que gazatíes trabajen dentro de Israel y a llevar comida a su casa, entonces, no es lógico que ataquen y que hagan un atentado como el que hicieron, se pensaba. Bueno, esta premisa psicológica de concepción también fracasó. Entonces, ahí tenés aspectos tecnológicos y aspectos estratégicos.

Gaza denuncia una "catástrofe humanitaria": se quedará sin energía eléctrica en cuestión de horas

Existen personas que le asignan este fracaso a la grieta, a dos años de peleas entre conservadores y progresistas, a partir de lo que acá sería la Suprema Corte de Justicia, pero que independientemente de ello, era el significante de un proceso de ruptura de la sociedad que Hamas aprovecha porque las sociedades están más débiles cuando están divididas. ¿Es plausible que la sociedad dividida por la política entre conservadores y progresistas pueda haber empoderado a los enemigos y debilitado las defensas?

Totalmente, y tengo varias explicaciones. Desde el punto de vista, si lo quieres comparar con Argentina y la grieta k - antik, la diferencia es que en la historia del pueblo judío las grietas ideológicas se suelen traducir en violencia física. Entonces, por suerte, no hemos visto en Argentina cosas parecidas, pero podríamos repasar la historia.

Cuando en la época de los días de Jesús teníamos a las escuelas judías que incendiaban los depósitos de comida de la otra escuela para que de esa forma mueran ante los romanos primero los otros, ahí ves que la grieta no es algo esporádico y que solamente ocurre ahora. Y por otro lado, el punto de vista psicológico. Hay que entender cómo piensa un radical islámico, que considera que es importante que cuando ves a tu enemigo débil, entonces tienes que atacarlo, pero si él es muy fuerte, incluso puedes llegar a hacer una tregua con él hasta que vuelva a ser débil.

En árabe se conoce esto como hudna. O sea, si ves que Israel es muy fuerte, muy poderoso, puedes declarar una tregua como hizo, por ejemplo, ya sea de Arafat o como hizo Egipto que declaró una hudna contra Israel que, si copian la postura de Mahoma, tiene que durar nueve años, nueve meses y nueve días. Entonces la fortaleza acerca a la paz y la debilidad promueve actos de violencia.

Dicho esto, Hamas y Hezbollah, ven que Israel se está peleando entre ellos por un tema sobre la disputa legal.

En este marco de acción me gustaría destacar el papel nefasto que ha tenido la prensa en este aspecto.

Hamas asesinó a más de 100 personas en un kibutz del sur de Israel: entre ellas habría 40 bebés

Me gustaría que profundizaras cuanto la prensa ha sido constructora de esa grieta y que metáfora encontrás vos comparándolo con Argentina.

Te voy a dar un ejemplo, yo estudio abogacía en Argentina, por lo tanto no es que sean un tema ajeno los temas legales. Cuando tú tienes 15 jueces de la Suprema Corte de Justicia, los cuales 12 y medio son Zaffaroni con esteroides, y las elecciones las ganan siempre los conservadores en el último año, es evidente que hay un desbalance ahí. Entonces viene el gobierno y dice, tenemos que hacer reformas por un montón de argumentos.

Pero en el momento que la prensa hace una campaña diciendo que este pequeño cambio es el fin de la democracia, y que Israel va directo a ser como Turquía y como Hungría, simplemente idiotiza a la gente. Entonces tú ves a personas muy serias diciendo barbaridades legales.

La persona no tiene por qué saber ni ser especialista en temas legales, pero aunque sea, da una explicación moderada, sopesada, trae a conservadores y universalistas que cada uno diga su opinión, hagamos un debate con inteligencia, porque si tú lo que haces es extremar el debate, y a eso le agrega las redes sociales, empeora la situación.

Todos hoy en día somos periodistas, la inteligencia es reconocer entre un Fontevecchia que tiene un prestigio de años y un charlatán que te dice cualquier barbaridad, o sea, tenemos acceso a toda la información del mundo, la pregunta diferenciadora es qué es confiable y qué no es confiable.

Lamentablemente la prensa ha potenciado muchísimo la extremización y la brecha, y en el caso de algunos países puede no afectar físicamente eso, pero en el caso de Israel sí afecta, porque Hezbollah también lee la prensa local. Y ahí te he dado el ejemplo de la prensa en sí, de la irresponsabilidad de la forma de comunicar para poder quizás ganar algún tipo de audiencia por una cuestión ideológica, porque la prensa tiene postura política también.

Ahora, la prensa es un caso, pero tenemos un montón de casos. La irresponsabilidad del primer ministro de lanzar una reforma de manera abrupta, como si fuese un tractor que intenta modificar 30 años de cambios en el sistema judicial israelí y quiere modificarlo en tres minutos. No se cambian las cosas así, tiene que explicarlo, tiene que hacerlo de forma pausada, con consenso. Todo esto no es bueno a los ojos de un radical islámico que ve a Israel debilitado.

Sexto conflicto entre Israel y la Franja de Gaza en 15 años

¿Ves alguna posibilidad, en un contexto internacional donde hace algunas semanas tuvimos lo de Nagorno-Karabaj y la invasión de Rusia a Ucrania, que escale a nivel de un conflicto donde directamente se llegue a una lucha entre Israel e Irán? ¿Y estemos en un contexto de policrisis y una cantidad de guerras simultáneas por la falta de un liderazgo mundial como un debilitamiento global de Estados Unidos?

Por un lado pienso que, dentro de Israel, lo que está ocurriendo ahora ha unido y ha destruido toda la imagen de separación porque tenemos un 100% de enrolamiento, eso por el lado interno de Israel.

Por el lado internacional tenemos que Estados Unidos por ahora ha jugado, se ha manifestado a favor de Israel y también ha colocado un barco de guerra para explicarle a Hezbollah que no le conviene introducirse. Pero Hezbollah hasta ahora en dos días ha disparado morteros, intentando coquetear con la idea de entrar quizás para contentar a los musulmanes del mundo, para mostrar que ellos también están haciendo algo.

¿Un enfrentamiento con Irán directo? No creo que lo desee Irán, porque una cosa es un grupo no estatal que paga un precio determinado y otra cosa es un Estado que con un misil te vuele en el Parlamento ante Irán. Tienes que pagar un precio determinado por hacerte loco en el Medio Oriente. Pero sí creo yo que puede haber un enfrentamiento con Hezbollah y es más, si tomamos en cuenta que en el Medio Oriente cuando un líder especialmente radical, un líder de Hezbollah, de Al-Qaeda, de ISIS, anuncia algo tú tienes que creerle.

En la cultura occidental nosotros cuando hablamos algo en secreto eso es lo que vale y después si tú quieres habla en público lo que quieras. En el Medio Oriente y su cultura lo que tú declaras en público es mucho más importante y por lo tanto si el líder de Hezbollah, el líder religioso, el Iman Fadlala, acaba de declarar que si Israel entra por tierra a la Franja de Gaza, Hezbollah va a formar parte de la guerra, yo le creería.

La ONU “prohibió” el “asedio total contra Gaza” tras las declaraciones del ministro de defensa israelí

Así como Al Qaeda finalmente terminó con la invasión de Estados Unidos en Afganistán, ¿crees que existe la posibilidad de escalamiento en este caso?

Sí, totalmente. Hay un peligro real de una escalada, especialmente con la introducción de Hezbollah y quizás de fuerzas islamistas que están también en Cisjordania. Hay un peligro real.

La gran pregunta es si Israel tiene la experiencia acumulada y la capacidad de enfrentarse a tantos frentes a la vez, y hasta qué punto va a contar con la simpatía mundial. Porque una cosa es que asesinen en un día a 1200 israelíes, más o menos, y que secuestran a 130 y todo el mundo se solidariza con Israel, salvo algunas candidatas de extrema izquierda en Argentina que dicen barbaridades desde el punto de vista legal. Pero en general, la solidaridad del mundo es real, pero cuando Israel entre por tierra a la Franja de Gaza y aumente las imágenes de niños sin casas y de muertes de civiles inocentes, esta solidaridad no se va a mantener, y con cierta dosis de razón.

Entonces yo diría que lo que estamos escuchando hoy en los medios de comunicación va a durar unos días. A partir de ahora vamos a ver todo el tiempo imágenes desde la Franja de Gaza, y creo que la imagen internacional se va a modificar.

