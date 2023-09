Para el viceministro de Justicia, "la Corte está cometiendo delitos"

El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, cuestionó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de determinar el desplazamiento de la jueza Ana María Figueroa de sus funciones, dado que ya había cumplido 75 años, edad límite para permanecer en el cargo según la Constitución.

"Otra vez estamos asistiendo de parte de la Corte Suprema a una nueva ruptura del Estado de Derecho y el diseño constitucional que tiene nuestro país", sostuvo el viceministro en diálogo con radio El Destape y remarcó: "Es gravísimo lo que hicieron en este caso, excede por mucho la situación de la doctora Ana María Figueroa".

En sus declaraciones apuntó contra el máximo tribunal, afirmando que "utiliza su interpretación de la ley cuando le conviene según cuál sea el afectado". "Ya no se trata de discutir un mal desempeño, en algunos casos están cometiendo delitos", subrayó.

Juntos por el Cambio pide que los cargos de los jueces venzan de forma automática al cumplir 75 años

"No se trata de Ana María Figueroa. Lo que la Corte acaba de consagrar es la absoluta desigualdad ante la ley, exactamente lo contrario a lo que prevé nuestra Constitución y cualquier convenio, convención o tratado internacional. Se rompió la igualdad ante la ley en Argentina", insistió.

En este sentido, Mena afirmó que "estas mismas instituciones que hoy funcionan de esta manera, en otros casos, cuando se trata de otros apellidos, resolvió exactamente lo contrario" y mencionó el caso de Silvia Mora de Recondo, sobre quien dijo que "se le prestó acuerdo y confirmó como magistrada cinco meses después de cumplir los 75 años".

El viceministro de Justicia remarcó que, en otros casos, el Poder Ejecutivo remitió los pliegos para la renovación de 5 años prevista por la Constitución, pero que, por la agenda legislativa, "estas personas habían cumplido los 75 años y se esperó a que se pronuncie el Senado, que es al que se le da la atribución y facultad para decidir esta cuestión".

Ana María Figueroa fue apartada de su cargo tras cumplir 75 años.

Así, reiteró que "hay más casos, incluso dentro de la propia Casación" y reprochó: "Parece que cuando se trata de Ana María Figueroa, la Corte decide que no hay que esperar al Senado, que hay que restarle esa atribución y se genera un nuevo conflicto de poder".

"(Horacio) Rosatti en un escritorio resuelve una cosa y en el otro resuelve otra, y ese es el conflicto", manifestó Mena y agregó: "Se trata de que, según tu apellido, tu afiliación política, o si hacés o no hacés los deberes respecto del poder real en este país, se te aplica una ley o se te aplica otra".

Luego, advirtió: "Eso es lo que tiene que generarnos una reflexión y una actuación inmediata. Todas las fuerzas políticas y sociales deben advertir el deterioro democrático en el cual estamos viviendo. Después de romper el principio de igualdad ante la ley, ya no te queda nada. No hay estado de derecho luego de eso".

Designaron al juez Alejandro Slokar para subrogar la vocalía de la ex magistrada Figueroa

Tras ser consultado sobre cuál sería el interés de la Corte Suprema en separar a la jueza Figueroa de su cargo, respondió sin dudarlo: "Disciplinamiento. Ni más ni menos. Porque es una jueza que, por su propia trayectoria y sus antecedentes, no se arrodilló ni acató al poder real".

"Es una jueza que no sigue a pies juntillas los restos y las órdenes de las editoriales de Clarín y La Nación, y eso parece que afecta, no puede haber una Justicia independiente para esta gente", dijo y añadió: "Tenemos una interpretación de la Constitución, una interpretación de la ley. Si vos no obedeces te vamos a aplicar otra".

Al respecto, señaló que se debe "hacer un análisis muy crítico" y "hacer funcionar nuevamente las instituciones de la República", ya que considera que "no se puede permitir el avasallamiento de las facultades del Senado ni de la Cámara de Diputados".

La Corte Suprema ordenó que la jueza Ana María Figueroa deje su cargo en la Cámara de Casación Penal

En este contexto, Mena hizo referencia al Juicio Político que se encuentra en marcha contra los miembros del máximo tribunal y señaló que lo que sucedió con Figueroa podría sumarse a la causa. "Se puede sumar. No tengo dudas. Será cuestión de desarrollarlo en las próximas horas", indicó.

"Ya no se trata de discutir un mal desempeño, en algunos casos están cometiendo delitos", remarcó el viceministro y concluyó: "La Corte utiliza su interpretación de la ley cuando le conviene según cuál sea el afectado. Es intolerable. No queda nada para proteger a la ciudadanía respecto de la actuación del Poder Judicial".

