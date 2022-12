El viceministro de la Nación, Juan Martín Mena, se refirió al escándalo de los audios y chats entre jueces, funcionarios macristas y empresarios de medios para ocultar un viaje a Bariloche y consideró que se debe "investigar y sancionar" si hubo espionaje ilegal a los teléfonos celulares privados de los involucrados, quienes volaron a la mansión que el empresario británico Joe Lewis tiene en Lago Escondido.

El funcionario habló al aire de Radio con vos y, al ser consultado por la intromisión y hackeo de los artefactos electrónicos, contestó: "Sí, eso sin duda siempre y lo sostuvimos siempre. Es inadmisible. Ahora, yo veo de esto que nadie está divulgando, conociendo ni conversando respecto de la vida privada y que afecte su privacidad. Por lo que se conoció, nadie se puede hacer el sota frente a eso. Se conoció que un grupo de jueces, fiscales, empresarios de medios, un ministro del Ejecutivo porteño, cometiendo una serie de delitos escandalosa".

Audios y chats entre jueces, funcionarios macristas y empresarios de medios para ocultar un viaje a Bariloche

"Cuando salió la nota del viaje lo negaron, dijeron que era falso. Le mintieron a todos los periodistas que, ejerciendo su labor, los consultaron previo a escribir esa nota. Lo mismo hacen con esta filtración del chat que se conoció el fin de semana. Lo que no pueden hacer es seguir mintiendo", añadió el segundo de Martín Soria en la entrevista radial.

Acto seguido apuntó contra los jueces, los empresarios mediáticos y miembros del Ejecutivo involucrados en este escándalo: "No se puede tapar el sol con la mano. Gozan de una impunidad escandalosa que los hace decir cualquier cosa. Pero lo que importa, de lo que se conoció, es como jueces fiscales y miembros del Ejecutivo, más allá de la conducta de los privados, cometen toda una serie de delitos para tapar un viaje absolutamente injustificable en el que también cometieron delitos al aceptar el viaje sin pagarlo".

Presunto espionaje a los teléfonos celulares de jueces, funcionarios y empresarios de medios

A Mena le consultaron que pasaba sí las pruebas vienen de un presunto delito, como es el espionaje ilegal que podría haber sido practicado sobre los teléfonos celulares de los implicados para filtrar los chats de Telegram. "Desde el punto de vista penal, si esta prueba fuera ilegal no se podrá utilizar. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda ni comentar, ni escandalizarnos, respecto de lo que se conoce. Mucho menos, que se investigue. A mí no me consta el origen de esos chats. Ellos por momentos sostienen que son inventados, editados o confeccionados con intel artificial, que les alteraron los textos y la voz a las personas. Por otro lado, sugieren que hubo un hackeo, bueno, las dos cosas no pueden ser: o se inventó o se hackeó”.

En esa línea, el viceministro añadió: "Entiendo que algunos de los implicados ya hicieron la denuncia, me parece muy bien que se investigue. También puede ser que algún miembro del grupo haya favorecido eso. Para un hackeo suena bastante poco conocer un grupo de chat de uno de los participantes. Desconozco el origen de la filtración, que se investigue. Si fue espionaje ilegal, debe investigarse y sancionarse. Nadie puede hacerse el sonso frente a lo que se conoció, no son hombres privados, hablando de su vida personal".

Quién es Julián Leunda, el asesor de Alberto Fernández que ayudó a tapar la reunión en Bariloche

En lo que respecta al origen ilegal, Mena habló desde su experiencia propia: "Yo, personalmente, estuve seis años procesado y embargado en la causa Memorando con Irán, que se reabrió con una escucha y un audio ilegal de una conversación de Héctor Timerman con el presidente de la Daia. No veo que nadie se haya escandalizado por eso y esa causa le costó la vida a Héctor Timerman. Le cortaron el tratamiento y murió de cáncer. Si nos vamos a escandalizar, escandalicémonos por todo".

A su vez, trajo a colación el veredicto contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, que se conocerá hoy a las 17:30 horas. "Yo pido una investigación profunda si violaron algún derecho de estas personas. No me voy a hacer el sonso frente al escándalo de cómo se manejan jueces fiscales. Mucho más grave es el viajecito, que tengo una sospecha respecto de ese viajecito de solo ver la planilla de pasajeros. Si de ese viaje participan los encargados de la persecución político judicial contra Cristina Kirchner: Mahiques padre hijo y Ercolini, que investigó la causa que se va a conocer la sentencia hoy a la tarde. Mahiques padre e hijo son padre y hermano del fiscal que investigó, Ignacio Mahiques", dijo.

Lago Escondido: el denunciante pidió la detención de los participantes del viaje

"Si esto tuvo un origen ilegal que se investigue y se sancione severamente. Que quede bien claro. Esto de que se hicieron de un lado y del otro me hace mucho ruido. De un lado hay pruebas y constancias de lo que nosotros nos escandalizamos y cuestionamos que se investigue. Incluso protestamos y nos indignamos. Del otro lado, hay especulaciones. Eso de que ‘lo hicieron todos los gobiernos’ no me consta. Me queda claro que cuando Cristina conoció algunas cuestiones que estaban ocurriendo en el organismo de inteligencia, decidió intervenirlo, nombrarlo a Oscar Parrilli y a mí y despedir a toda esa gente. Fue en diciembre de 2014″, cerró.

