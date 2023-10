Mariano Caucino, especialista en Relaciones Internacionales y ex embajador en Israel, analizó las crecientes tensiones en Medio Oriente. “El ingreso de Argentina a los Brics es muy inconveniente en este momento de transición política, donde los dos principales candidatos de la oposición han dicho que no están de acuerdo”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Por qué piensa que presidentes y referentes como Petro y Evo Morales se manifestaron a favor de Hamas o, en Argentina, Myriam Bregman se negó a hacer un minuto de silencio por la situación vivida en Israel? ¿Cree que hay una confusión, creyendo que Hamas representa a Palestina? ¿Qué es lo que explica esta controversia?

Bueno, creo que se debe al hecho de que en el caso de los presidentes, Petro, o en el caso de Evo Morales en Bolivia, tienen una pertenencia al Foro de San Pablo y al castrochavismo, que tiene vínculos muy importantes con Irán. Eso conecta con la realidad que estamos viviendo.

El ataque que tuvo lugar en Israel, en el norte por parte de Hamas, y en el sur por parte de Hezbollah, puede haber tenido una asistencia o una dirección por parte de la República Islámica de Irán. No hay ninguna duda de que detrás de Hezbollah está Irán.

Irán es un país que mantiene un enfrentamiento permanente con Arabia Saudita y los países sunitas, que tienen a su vez una muy buena relación con el Estado de Israel. Esa es la relación con este ataque, que es el más grande de la historia del país.

Me gustaría que pusiera este ataque en contexto comparándolo con los anteriores…

Efectivamente, a los 65 años de existencia de Israel, desde 1948, este es el ataque de mayor envergadura.

Entiendo que se han confirmado unas 600 muertes, pero seguramente van a ser más, se habla de mil o más. Lo que le quiero decir es que, en un país de 8 millones de habitantes, mil muertos, es mucho. Compare con el 11 de septiembre, cuando los Estados Unidos fueron atacados, murieron 3 mil personas, en un país de 300 millones de habitantes. Son cifras que conviene tenerlas presente para evaluar la magnitud de lo que estamos hablando.

¿Cómo imagina que continuará este conflicto?

Bueno, el primer ministro ha dicho que esta va a ser una guerra dura. Es difícil saber cuánto pueda ser así, pero todo indica que la respuesta Israelí va a ser contundente.

Esperemos que la comunidad internacional advierta que lo que ocurre en este caso es un ejercicio del derecho de defensa, por parte de Israel, de su territorio y su población, y no, como tantas veces ha ocurrido, incluso con nuestro país, que en lugar de condenar a quienes atacan a Israel, se ha cuestionado el tipo de respuesta que el Estado de Israel ha dado.

¿Qué puede ocurrir con Irán si finalmente se comprueba que está detrás del ataque contra Israel?

Eso sería una amenaza a la paz internacional importante, porque Irán es un país que procura completar un programa nuclear. En caso de ser alcanzado, va a provocar una carrera de proliferación nuclear en esa región.

En todo Medio Oriente sólo hay una potencia que tiene armas nucleares, que es, precisamente, el Estado de Israel, sobre la cual descansa, finalmente, el poder de disuasión y la garantía de su supervivencia existencial.

Si Irán lanzara una ofensiva abierta declarada más transparente, eso va a tener consecuencias dramáticas, y probablemente involucre la participación de los Estados Unidos que, a través de una declaración del presidente Biden, ha dado una vez más su apoyo al Estado de Israel, y ha hecho un desplazamiento y un despliegue en el Mediterráneo, con lo cual, esta ofensiva podría aumentar.

El fin de la paz global

¿Estamos frente a un evento que hay que colocar en un contexto más amplio que el de Medio Oriente? ¿Al sumarlo a la guerra de Ucrania, podemos pensar que estamos frente al fin de la paz global que había producido la globalización? ¿Hay un deterioro de la globalización y una desestructuración del sistema de compensaciones entre los distintos sectores de poder mundial?

Es correcto lo que usted dice. Lo que estamos atravesando es un periodo de gran deterioro de las relaciones entre las grandes potencias.

Fíjese hasta qué punto se han deteriorado las relaciones entre los Estados Unidos y China, o entre Estados Unidos y la Federación Rusa, con la paradójica situación de que eso ha acercado a Rusia y a China, lo cual, a la larga, es contrario a los intereses de occidente.

Efectivamente, hay un deterioro en la política mundial, en el sentido de una muy mala relación que se ha venido desarrollando desde la última década entre estas potencias, que complican todo el funcionamiento del sistema y, prácticamente, no se puede abordar ninguna cuestión de alcance global por esta realidad.

Fíjese el caso de Rusia. Una debilidad relativa de Rusia es un problema a los efectos de que Rusia siempre ha cumplido un rol de estabilización en Medio Oriente.

¿Cree que estos hechos nos llevan a una crisis bélica mundial que se suma a la de Ucrania?

Esperemos que no, pero nada se puede descartar.

Si hubiéramos hablado hace dos años, a finales de 2021, yo le hubiera dicho que tendía a pensar que no se iba a producir la invasión rusa a Ucrania, que el conflicto se iba a mantener encapsulado en el Donbass. Finalmente, se produjo una guerra convencional, con todos los problemas de que uno de los actores implicados es el poseedor del arsenal nuclear más grande del mundo.

El problema es que el sistema internacional tiene el inconveniente de que, de las tres principales potencias (Estados Unidos, China y Rusia), dos de ellas, entienden que el orden internacional surgido al final de la Guerra Fría es ilegítimo, que contiene dosis de injusticia suficientes para desafiarlo. Esto es un problema muy serio, porque desafía la estabilidad del sistema.

La polémica por el ingreso de Argentina a los Brics

¿Cómo afecta esta situación a la relación con los Brics, que recientemente incorporaron a Irán? ¿Da aire a los que consideran que es un error que Argentina ingrese a los Brics?

Indudablemente. Opino que el ingreso a los Brics no debe ser abordado desde la perspectiva de la afinidad ideológica, sino desde el interés nacional.

No está mal tener buena relación con los Brics. De hecho, Argentina tiene muy buenas relaciones comerciales con Brasil, China y la India. Lo que pasa es que los Brics han sido utilizados, en los últimos años, como una herramienta en su lucha hegemónica con Estados Unidos, lo cual, desde el punto de vista del interés chino, es absolutamente razonable.

Lo que sí pienso es que la Argentina debería tratar de minimizar los costos que supone la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, toda vez que Argentina tiene una gran relación comercial con China, pero, a la vez, es un país que pertenece a occidente, siendo los Estados Unidos la potencia hegemónica en esta región del mundo. Un país que tiene la debilidad estructural de la Argentina en términos macroeconómicos, debería minimizar esos riesgos.

Por otro lado, el ingreso de Argentina a los Brics es muy inconveniente en este momento de transición política, donde los dos principales candidatos de la oposición han dicho que no están de acuerdo. Además, supondría un ingreso en simultáneo con la República Islámica de Irán.

¿Qué imagina que va a hacer Lula?

Es difícil de saber. Brasil es un país de una envergadura mayor que la Argentina. Hoy es prácticamente una potencia global, que tiene una ambición de juego geopolítico que excede a las posibilidades de un país como Argentina. De modo tal que tienen esa interlocución, por ejemplo, con Irán, y a su vez no han sido, como nosotros, víctimas directas de Irán, con los dos atentados que tuvimos, y con la particularidad de que la colectividad judía argentina es de las cinco o seis más grandes del mundo.

Alejandro Gomel (AG): La Cancillería Argentina habilitó un mail para tener información de familiares en Israel: [email protected]. El dato es que hay 235 argentinos que pidieron ser evacuados de Israel, además de lo que ya se sabe, que hay 4 argentinos muertos y 4 desaparecidos, según se reportó de forma oficial. ¿Cree que se está moviendo bien la Cancillería?

La Embajada Argentina tiene un consulado importante, con buenos funcionarios. He hablado con algunos de ellos, pero no le puedo dar detalles tan precisos, porque hace cuatro años que no trabajo allí.

Usted sabe que no hay embajador en Israel, lo cual es un error del Gobierno. Pero desde Cancillería están cumpliendo su rol, entiendo que adecuadamente.

¿China podría jugar un papel de contención de estabilización de Rusia e Irán, como lo era la Unión Soviética en su momento? ¿Los Brics podrían servir para contener a Irán?

Eventualmente sí, porque China es un país que ha adquirido una importancia económica de envergadura, lo que le genera una proyección política importante.

China, por lo general, ha decidido no tomar riesgos excesivos de incumbencia en estos temas, porque todavía está en una etapa de ascenso hacia la categoría de superpotencia global, y porque sus intereses estratégicos están principalmente en el Asia-Pacífico, y en el Mar del Sur de China.

Pero, en esta situación, seguramente tendrá un rol cada vez mayor. Recientemente jugaron un papel en el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, lo que generó inquietud en los norteamericanos.

¿Ese acercamiento tuvo que ver con los Brics y con China?

En realidad, es parte de la misma política, en el sentido de que China es un país que, en sólo 45 años, se ha elevado a la categoría de superpotencia económica.

Todas las grandes superpotencias de la historia de la humanidad, una vez que adquieren una importancia económica superior, comienzan a desarrollar un aparato militar y un despliegue de poder regional y global acorde a esa realidad.

Por regla general, eso genera resquemor, inquietud, y eventualmente un enfrentamiento con las potencias establecidas.

Pero Arabia Saudita e Irán son justamente dos países que ingresan a los Brics. ¿Cuánto tienen que ver los Brics en su acercamiento?

Por supuesto que es así. A tal punto que China ha logrado presentar el ingreso a los Brics a dos países que son muy importantes en Medio Oriente.

No hay dudas de que China ha logrado imponer su agenda en los Brics. Incluso contra la voluntad de otros actores, como India, que tenía una postura más restrictiva pero no pudo enfrentar esa realidad.

China representa algo así como el 18% del Producto Bruto Mundial, India aproximadamente el 4%, mientras que Rusia y Brasil, 2% cada uno. Sudáfrica es económicamente menor, fue incorporado en función de una proyección geográfica.

El peso específico de China es muy significativo porque, ni siquiera sumados todos los demás actores equiparan ese peso.

