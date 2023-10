Qué consecuencias puede tener en el mercado de petróleo el ataque a Israel

Pronto se cumplirán 50 años de la crisis mundial del petróleo de 1973 cuando, como parte de la estrategia política derivada de la Guerra del Yom Kippur, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) detuvo la producción de crudo y estableció un embargo para los envíos petrolíferos hacia Occidente, especialmente hacia Estados Unidos y los Países Bajos.

La crisis tuvo un impacto mundial y ralentizó el crecimiento posterior del mundo.

El ataque del último domingo a Israel, vuelve a poner un manto de duda sobre el futuro del precio del petróleo, en una coyuntura en que el crudo está en niveles de por si altos. Esta coyuntura llevó a Bloomberg línea a trazar un paralelismo con aquella crisis de hace 50 años y encontró algunos hechos que conviene destacar y hacerles un seguimiento, a fin de proyectar qué puede pasar con este nuevo conflicto bélico.

En su análisis, el portal sugiere que aunque a economía mundial no está a punto de sufrir otro embargo petrolero árabe que triplique el precio del barril de crudo, de todos modos sería un error restar importancia a las posibilidades de que el mundo se enfrente a unos precios del petróleo más altos durante más tiempo.

Entre los posibles impactos, similitudes y diferencias, Bloomberg Línea señala:

1) La crisis no es una repetición de octubre de 1973. Los países árabes no están atacando a Israel al unísono. Egipto, Jordania, Siria, Arabia Saudí y el resto del mundo árabe observan los acontecimientos desde la barrera, no les dan forma.

2) El mercado de petróleo como tal no presenta similitudes con el de 1973. En esa oportunidad había una demanda exacerbada de petróleo en el mundo y los productores habían agotado la producción de crudo excedentaria, sin embargo en la actualidad la demanda está más planchada y podría estarlo más, en la medida en aumente el mercado de vehículos eléctricos. Paralelamente, tanto Emiratos Árabes como Arabia Saudí tienen excedentes para frenar una corrida de precios.

3) Actualmente, los miembros de la OPEP no buscan subir mucho los precios. Tal como indica Bloomberg Línea, Riad se conformaría con precios que suban entre 10 y 20%, de manera que el precio del barril quedara cerca de los 100 dólares, algo por encima de los 85 actuales. Tal como recuerda el portal, antes de que se desatara la crisis del 73, habían subido los precios un 70%.

4) El mercado podría experimentar coletazos por esta crisis en 2024. El impacto más inmediato podría darse si Israel concluye que Teherán apoyó a Hamás o siguió sus instrucciones. En ese caso, Bloomberg Linea indica que el precio podría subir mucho mas, en la medida en que Israel ya demostró que es capaz de derribar una parte importante del petróleo saudí.

5) Rusia se beneficiaría de cualquier crisis del petróleo en Medio Oriente. Si Washington hiciera cumplir las sanciones contra Irán, podría crear espacios para que los barriles sancionados de la propia Rusia consigan mejores precios y ganen cuotas de mercado.

6) Una diferencia clave respecto de la crisis del petróleo de 1973 es que Washington puede recurrir a su reserva estratégica de petróleo para frenar el impacto en el precio de los combustibles Aunque está en niveles muy bajos, dicha reserva aún tiene petróleo para enfrentar otras crisis.

7) Aunque probablemente Israel no responda rápidamente a Irán es posible que haya impacto en la producción de petróleo iraní. La producción de petróleo iraní aumentó unos 700 mil barriles/día este año, la segunda mayor fuente incremental este año, sólo por detrás de EEUU. Es posible que ahora el gobierno de Biden haga cumplir las sanciones, lo que podría elevar el precio del petróleo por encima de los 100 dólares el barril, y más allá.

