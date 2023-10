La voz de los Brics

El pasado 23 de agosto tuvo lugar la VX Cumbre de los Brics en Johannesburgo, África, y poco se analizó su Declaración Final, que merece ser estudiada, si consideramos la invitación que se le hizo a la Argentina para formar parte. ¿Cuál es el contenido identitario de este espacio internacional, en el cual nuestro país definirá ingresar o rechazar la invitación, según quien ocupe el gobierno en diciembre?

Su Preámbulo define claramente sus miembros –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica– y el título de la cumbre: “Brics and África: Partnership for Mutually Accelerated Growth, sustainable Development and Inclusive Multilateralism”. Tres palabras –crecimiento, desarrollo y multilateralismo–, son las conceptos claves que la Argentina deberá adoptar si ingresa a este club global.

En el segundo grupo de criterios aparece una contradicción que el país debe señalar. Se menciona el respeto mutuo, la igualdad soberana, la solidaridad y la inclusividad. Pero en medio de estos conceptos, se encuentran las palabras democracia y apertura. Aquí, debemos buscar mecanismos diplomáticos de señalamiento para subrayar que, en todo el bloque, estos valores no se desarrollan en plenitud.

En el apartado “Asociación por un multilateralismo inclusivo”, se refuerza el concepto de “Democracia” y se adhiere el de “Derechos Humanos”. Pero ambos, no se encarnan de manera completa en algunos de los países constitutivos.

En lo relacionado a la “Ampliación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, se menciona a Brasil, India y Sudáfrica. En este sentido, consideramos que América Latina debería acordar una participación rotativa en este espacio de la gobernanza global.

Asimismo, se menciona la reforma de la OMC, la promoción de las reglas de libre mercado y “la preocupación por las restricciones al comercio”. En este aspecto, es necesario plantear la necesidad de no volver a repetir las políticas proteccionistas y subsidiarias. Y, menos aún, nuevos extractivismos.

En el planteo de la “Reforma del FMI”, se debería reclamar una coherencia en otras instituciones de los Brics que terminan solicitando la aprobación de aquél para el otorgamiento de los créditos, incluso a tasas superiores.

En el capítulo sobre “Fomento de la Paz y el Desarrollo” se menciona específicamente “la preocupación por los conflictos actuales en varias partes del mundo” y la “Solución pacífica de las controversias”. Ésta es la parte más inconsistente de la Declaración, al no mencionar expresamente la invasión de Rusia a Ucrania. Esta dicotomía podría generar un alto precedente negativo para la paz internacional.

En el apartado “Asociación para un crecimiento mutuamente acelerado”, se destaca el llamado al reforzamiento de los Organismos Multilaterales de Crédito, así como las reestructuraciones de deuda.

Asimismo, es importante el rol de sus miembros como productores “de un tercio de los alimentos del mundo” y de la “seguridad alimentaria global”. Considero que en este tema, debemos hacer pesar este valor agregado geopolítico en los diferentes espacios globales, y no como meros productores de materias primas de manera individual.

En el apartado “Asociación para un Desarrollo Sustentable” se destaca el concepto de “desarrollo holístico” en sus tres dimensiones: económica, social y ambiental, orientado a la erradicación de la pobreza. En este capítulo, se destaca el uso de la energía nuclear para usos medicinales y la dimensión espacial y satelital. Ambos temas en los que la Argentina ha ganado un robusto prestigio internacional.

“Profundizar los intercambios entre los pueblos” –continúa el documento–, para mejorar el entendimiento mutuo, la amistad, la cooperación y el empoderamiento de la juventud, así como las herencias culturales de los países que lo integran.

Finalmente, y con poca intensidad, es el apartado de “Desarrollo Institucional” que comienza con la intención de “consolidar la cooperación”.

Para cerrar el documento, se invita a convertirse en miembros plenos a la Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, además de agradecer y darle el “apoyo pleno a Rusia” para la presidencia de los Brics en 2024. Aún, sin mencionar su invasión al estado soberano de Ucrania.

*Profesor e Investigador de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Austral y UNSO. Miembro Consultor del CARI.