El brutal ataque terrorista de Hamás en el sur de Israel y la represalia en la Franja de Gaza estremecieron al mundo. En tiempo récord y burlando a las fuerzas de inteligencia israelíes, militantes de Hamás lanzaron misiles, derribaron los muros que separan Gaza de Israel, secuestraron y masacraron a comunidades judías aledañas.

Durante el fin de semana las cruentas imágenes generaron el repudio de gran parte de la comunidad internacional que se solidarizó con Israel. "Fue la matanza más grande efectuada contra judíos en un día desde el Holocausto", dijo el mayor Roni Kaplan, vocero en español de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Kaplan tiene la mirada cansada y no es para menos. Son las 21 en Israel, los días se hacen más largos para él y otros 300.000 reservistas que ya fueron movilizados a distintos frentes que el gobierno israelí abrió en Gaza y otros puntos conflictivos del mapa.

En diálogo con PERFIL, el portavoz del ejército israelí dio detalles de la dramática situación que atraviesa un país aturdido por las consecuencias de no haber podido prever el ataque de un enemigo invisible. "Intentaremos neutralizar el poder militar de Hamás en la Franja de Gaza, aún si es a costa de una invasión por tierra", puntualizó.

En su más reciente capítulo, la guerra en la Tierra Santa también dividió la opinión pública mundial al volver a poner en primera plana el conflicto territorial irresuelto con Palestina, cuya bandera flameó en manifestaciones presenciales y digitales, lo que en algunos casos fue hasta sancionado por las autoridades. Una nación despojada de territorio controlada por Hamás, la organización calificada de terrorista por algunos países y que logró poner en vilo a la mayor potencia militar de Medio Oriente.

Después de la brutalidad del ataque, Kaplan admitió que Israel pasará a la ofensiva y no descartó un escenario de "guerra total". También reconoció los "daños colaterales" (un eufemismo de las víctimas civiles) de la represalia israelí en Gaza, una de las zonas de mayor densidad poblacional del mundo donde viven 2,3 millones de personas, en su mayoría niños. "A veces hay que ser duro para acorralar a los terroristas", sostuvo.

Israel intensificó los bombardeos en la Franja de Gaza.

Entrevista a Roni Kaplan

_ En términos generales ¿qué nos puede decir de la situación en Israel?

Hamás nos sorprendió en el primer capítulo de esta historia, más allá de la tragedia y del luto. Fue la matanza más grande efectuada contra judíos en un día desde el Holocausto en el final de la Segunda Guerra Mundial. Si uno lo pone en términos estadísticos, es la peor masacre de civiles inocentes israelíes en la historia de Israel moderno.

La sociedad israelí está con un sentido de solidaridad muy importante, con mucho voluntarismo. Hoy fui un ratito a mi casa a llevar provisiones y llevé a mi hija a donar sangre, habían chicas de 15 o 16 años sacando sangre a las personas. Acá vos tenés una cultura de resiliencia, de sobreponerse a la adversidad y en ese sentido pienso que lo vamos a dar vuelta al final.

_ ¿Cómo coordinan la represalia a Hamás en Gaza y la contención de Cisjordania?

Básicamente está la posibilidad de que se abran otros frentes, en Jordania, en el sur del Líbano y otros también. En este momento han sido llamados 300 mil reservistas y yo soy uno mas de ellos. Estamos coordinando y desplegando fuerzas en cada uno de los posibles frentes, principalmente centrados en la Franja de Gaza, donde desplegamos 35 batallones y alcanzamos 2.294 objetivos terroristas, cuartos de comando y control, centros de inteligencia, edificios que tenían todo tipo de infraestructura terrorista, lanzador y deposito de cohetes.

Roni Kaplan, portavoz en español de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Lo que estamos haciendo es combatir terroristas que todavía quedan en nuestro terreno y a algunos que se quieran infiltrar. Estamos prontos, intentaremos neutralizar el poder militar de Hamás en la Franja de Gaza aún si es a costa de una invasión por tierra, que sería la última opción pero si es necesario lo vamos a hacer. Todo puede pasar, son días largos, difíciles, tenemos que estar armados de paciencia. Vamos a estar acá semanas o meses, pero estamos peleando por nuestra casa, por nuestra familia.

_ Con base a la apertura de frentes que menciona, ¿significa que Israel pasará a una estrategia ofensiva?

Definitivamente que Israel va a pasar a la ofensiva. El primer capítulo de esta guerra lo escribió Hamás, el segundo capítulo seguramente lo vamos a escribir nosotros. Obviamente que no queremos que haya una escalada en todos los frentes, pero estamos preparados para cualquier contingencia. Este tipo de situaciones se dan también con apoyo, Hamás está financiado por estados terroristas, no es que están solos en la Franja de Gaza.

_ Recientemente una diputada de la coalición gobernante pidió el uso de misiles Jericó, de los que se especuló que podrían cargar ojivas nucleares pese a que no fue confirmado por Israel. ¿Existe la posibilidad de que los usen en Gaza?

La verdad es que no tengo idea de las municiones en este momento, o sea el tipo de municiones se van a utilizar en la Franja de Gaza no es algo que podamos comunicar. Lo que sí te puedo decir es que Israel lucha conforme al derecho internacional. Es verdad, hay daños colaterales, es verdad que a veces hay que ser duro para acorralar a los terroristas que hacen lo que quieren, utilizan los civiles como escudos humanos o como carne de cañón. Pero nosotros queremos maximizar el daño a los terroristas y minimizar el daño a los civiles. No tenemos nada contra los civiles en la Franja de Gaza, cada vida es una vida y las vidas humanas valen mucho.

Piensa un poco en la moralidad que está por detrás de lanzar un cohete, que es intentar de matar a la mayor cantidad de civiles israelíes posibles. Estamos luchando con un grupo terrorista que es bastante genocida y que ve el mundo de una manera que está dividido en dos: los buenos y los malos. Cuando tenés un Isis o un Hamas, imagínate cómo llegas a una paz o un entendimiento con alguien que niega la existencia del otro. En este caso no tenemos con quién hablar y eso es lo más complicado.

_ Salvando a la población civil que vive en Gaza, el ataque fue perpetrado por una organización terrorista, Hamás, un actor internacional que no se rige por el derecho internacional. Por el contrario, Israel sí se ha adherido a tratados como los Convenios de Ginebra. En virtud del bloqueo total impuesto a la Franja de Gaza y los "daños colaterales" que mencionas, ¿está prevista la asistencia humanitaria de Israel a los palestinos de la Franja de Gaza?

No es algo que veamos directamente aquí nosotros pero sí, la intención es abrir los pasajes humanitarios y asistir a la población. Venimos de una filosofía de vida que tiene que ver con respetar, con asistir, con cuidar libertades, con cuidar democracias, con cuidar el derecho a la vida. Te digo que no es fácil en este momento, pero definitivamente creo que gran parte de la comunidad internacional ha mostrado solidaridad con Israel haciendo esto, o sea el reconocimiento de la legitimidad de hacer uso del derecho de autodefensa.

_ Una candidata a la presidencia de Argentina denunció la existencia de un régimen de “ocupación y Apartheid” en Gaza. ¿Podría decir algo al respecto?

Seguramente nunca estuvo en Israel, la quiero invitar acá a pasear conmigo por una semana y a que vea hasta qué punto hay igualdad de derechos para toda la población del país. Somos 74 por ciento de judíos, 21 por ciento de árabes entre ellos un 7 por ciento de musulmanes, 3 por ciento cristianos 5 por ciento de otras minorías. No me cabe la menor duda que es una sarta de mentiras que está ahí dando vueltas. Seguramente no sabe de qué está hablando y siempre que hay ignorancia aparece el odio.

_ Hace un mes Yigal Carmon, un destacado experto antiterrorista israelí, vaticinó que podría estallar una guerra para octubre de este año y que Israel podría responder con una réplica a gran escala. En términos de hipótesis de conflicto, ¿cree que podría darse un escenario de “guerra total”?

Me costaría mucho especular sobre eso, Dios quiera que no. Nosotros estamos usando todas nuestras posibilidades para disminuir considerablemente y hasta neutralizar las capacidades bélicas del Hamás, sí que se puede dar a mayores y todo está abierto, hay un montón de escenarios. Pero nosotros al fin y al cabo somos gente con esperanza de vivir en paz.

El tema es que si Israel dejase las armas rápidamente los grupos terroristas podrían peligro su existencia, mientras que si el grupo terrorista dejase las armas habría paz. Es una asociación compleja. En este momento nos encontramos con este ataque orquestado también por otros países que están en contra de la normalización de relaciones de Israel con otros países de la zona, como Arabia Saudita o países árabes del Golfo Pérsico y África. Ahí podemos ver claramente quién está a favor de la paz y quién no lo está.